Weltmädchentag: Millionen Mädchen werden benachteiligt / Gebildete Mädchen können sich wehren

(ots) - Weltweit werden Mädchen diskriminiert und

benachteiligt. Darauf weisen die SOS-Kinderdörfer weltweit anlässlich

des Weltmädchentags (11. Oktober) hin. "Mädchen gelten in vielen

Teilen der Welt noch immer weniger als Jungen - und sie werden auch

so behandelt", sagt Gitta Trauernicht, Vizepräsidentin der

SOS-Kinderdörfer.



Die Zahlen sind erdrückend: "Zweidrittel aller Mädchen zwischen

fünf und 14 Jahren in Entwicklungsländern leisten Haus- und

Betreuungsarbeit, über 60 Millionen Mädchen im Schulalter gehen nicht

zur Schule, 750 Millionen Mädchen und Frauen sind vor ihrem 18.

Lebensjahr verheiratet worden und bekommen häufig auch vorher

Kinder", so Trauernicht.



In manchen Ländern ist die Benachteiligung für die Mädchen sogar

lebensbedrohlich. Trauernicht: "In Indien werden immer noch weibliche

Föten abgetrieben und weibliche Babys getötet oder weggegeben. Auch

die Genitalverstümmelung in Ländern wie Jemen, Senegal oder Sudan hat

schreckliche Folgen für das gesamte Leben dieser Mädchen."



Ein entscheidender Schlüssel für Veränderung sei die Bildung.

"Mädchen und Frauen mit Schul- und Berufsausbildung können sich viel

besser gegen Bevormundung und Diskriminierung wehren - und sie tun

dies auch! Frauen, die mindestens eine Grundschule besucht haben,

können mehr zum Familieneinkommen beitragen und sie setzen dieses

Einkommen eher als Männer für die Gesundheit und die Bildung ihrer

Kinder ein. Das bedeutet, dass die Welt sich verbessern kann."



Die SOS-Kinderdörfer machen sich weltweit stark für eine bessere

Bildung von Mädchen und Frauen. "Durch unsere Kindergärten, Schulen

und Ausbildungsprogramme ebnen wir den Mädchen den Weg in ein

selbstbestimmtes Leben. Wir schützen sie durch sensible Aufklärung

vor frühen Schwangerschaften, mit verschiedenen Projekten in Afrika

und Asien stärken wir alleinerziehende Frauen und unterstützen sie



auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, und wir setzen uns

politisch ein, zum Beispiel gegen das Thema Beschneidung."







