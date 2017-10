Wirtschaft (allg.)

NOZ: Neues VW-Bulli-Modell wahrscheinlich aus Osnabrück

(ots) - Neues VW-Bulli-Modell wahrscheinlich aus

Osnabrück



Wirtschaftsminister Olaf Lies setzt auf zukunftsträchtiges

Elektroauto



Osnabrück. Das neue VW-Bulli-Modell könnte aus Osnabrück kommen.

Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) hat

Volkswagen in Osnabrück eine gute Chance, die Produktion des I.D.

Buzz zu übernehmen. Das Aufsehen erregende Elektrofahrzeug, das als

Studie auf verschiedenen Automessen vorgestellt worden ist, soll von

2022 an zu kaufen sein.



Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sagte der

"NOZ", erste Signale für die Produktion eines Elektrofahrzeuges in

Osnabrück werde es schon im November geben, "wenn wir das nächste Mal

über Investitionen beraten". Lies ist auch Aufsichtsrat von

Volkswagen.



Lies betonte, ein neues Modell müsse zum Standort passen, "schon

allein mit Blick auf die Stückzahl". Wichtig sei auch, "dass es nicht

wieder nur eine Auslaufproduktion ist, sondern ein Zukunftsmodell,

welches VW Osnabrück eine neue Perspektive eröffnet".



Nach den Worten des SPD-Politikers gibt es im VW-Konzern einige

interessante Modelle im Bereich der Elektromobilität. "Eines davon

mit wahrscheinlich fünfstelliger Produktionszahl würde sehr gut zum

Standort Osnabrück passen. Das Modell gibt es schon, es muss nur noch

entschieden werden, dass es nach Osnabrück kommt. Und ich bin

zuversichtlich, dass dies zeitnah geschieht."



Ende des Jahres läuft in Osnabrück sowohl die Produktion des

Sportwagens Porsche Cayman als auch des SUV Cayenne aus. 2016 hatte

das Werk bereits das VW Golf Cabrio verloren. Weiterhin gefertigt

wird die erste Generation des VW Tiguan für den US-amerikanischen

Markt. Zudem werden Skoda Fabia in Osnabrück lackiert.



Vom I.D. Buzz könnten nach Informationen der "NOZ" zunächst

zwischen 50.000 und 60.000 Fahrzeuge im Jahr gebaut werden. Das ist



eine Stückzahl, die nach Einschätzung von Experten zu VW Osnabrück

passt. Volkswagen beschreibt den "Bulli von morgen" als weltweit

ersten variablen Elektro-Van mit einem vollautomatisierten Fahrmodus.

Der Hersteller strebt eine Reichweite von 600 Kilometern an.







