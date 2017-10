Bildung & Beruf

Uebersetzer fuer englische + deutsche Technische Produktbeschreibungen/ Betriebsanleitungen/ Datenblaetter und Handbuecher

(firmenpresse) - Ihr Problem:

- Sie koennen englische Datenblaetter, Betriebsanleitungen, Arbeitsanweisungen und Handbuecher nicht uebersetzen.



- Sie verstehen englische Technische Produktbeschreibungen nicht.

- Sie koennen englische Elektronik- Formulierungen nicht uebersetzen.

- Sie koennen mit englischen Antriebstechnik- Saetzen nichts anfangen.

- Sie koennen Maschinenbau-Texte nicht einsetzen.

- Sie koennen englische Kommunikationstechnik- Begriffe nicht ins Deutsche uebersetzen.



Loesung:

CD-ROM (ISBN: 9783000421969)

Sprachensoftware zum Uebersetzen mit 2 Eingabe-Masken:



- Eingabe-Maske fuer deutsch-englisch Text-Suche

(Sie koennen Text-Teile aus BEDIENUNGSANLEITUNGEN in diese Eingabemaske kopieren und uebersetzen lassen.)



+



- Eingabe-Maske fuer deutsch-englisch Begriffe-Suche

(Mechatronik-Woerterbuch)



zu bestellen unter:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de

oder

http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3000421963



Das Nachschlagewerk bietet nicht nur technische Fachwoerter an,

sondern auch Wortverbindungen (oder auch ganze Saetze),

die in Technischen Dokumentationen oft zvorkommen.



Ihr Vorteil im Bezug auf andere Technische Woerterbuecher:

a) Auch Zusammensetzungen technischer Fachwoerter und ganze Saetze werden uebersetzt.



b) Auch spezielle Fachwoerter (die nicht so oft in anderen Quellen zu finden sind) sind vorhanden.



LESEPROBE:

TREFFER-Beispiele zur deutsch-englisch Text-Suche:

- Grafische Darstellung

- Aufstellung der Anlage

- Aufstellung einer Maschine

- Inbetriebnahme der Anlage

- Zerlegung einer Baugruppe

- Sicherheitseinrichtungen für Hubwerke

- Wartung und Reparatur

- mechanischen Schaltgeräts

- Reparatur des Motors

- Durchführung der Instandhaltung

- Ausschalten im Notfall

- Der Leistungsschalter öffnet

- Prüfung der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung



- Fehlerhafte Schutzvorrichtungen können

- Sicherheit des Bedieners

- Schutzeinrichtungen erfordern regelmäßige Wartung

- Handbuch werden die Wartungsanforderungen beschrieben



FACHGEBIETE:



Informationstechnik (bzw. Datentechnik EDV Computertechnik, pc-begriffe),

Mechanik,

Kfz-Elektronik bzw. Automobil-Technik,

Pneumatik,

Hydraulik,

Automatisierungstechnik bzw. Automation

Metallurgie,

Fertigungstechnik,

Maschinenbau,

Antriebstechnik,

Roboter-Technik,

Handhabungstechnik,

Telekommunikation,

Elektrotechnik

Mikroelektronik

Elektronik

Controlling

Kunststofftechnik



Zielgruppe:

Berufsausbildung Mechatroniker / Elektroniker / Automatiker / Computer- und IT-Berufe (Informationstechnik) / Verfahrensmechaniker/ Industriemechaniker

(Auszubildende / Berufsschüler / Ausbilder / Lehrer),

Techniker,

Fachhochschulen Mechatronik / Maschinenbau / Elektrotechnik, Konstrukteure,

Technische Dokumentation,

Uebersetzer,

Ingenieure,

und Studenten.



Impressum:

http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de



Verlag Lehrmittel-Wagner

Technischer Autor Dipl.-Ing. (FH), Elektrotechnik

Markus Wagner

Im Grundgewann 32a

Germany; 63500 Seligenstadt

USt-IdNr: DE238350635

Tel.: 06182/22908

Fax: 06182843098



ebooks bei AMAZON unter:

http://www.amazon.de/Markus-Wagner/e/B005WGHCEO



HINWEIS:

Den Gesamt-Katalog 2017 der Lehrmittel als pdf finden Sie unter:



http://www.englisch-woerterbuch-mechatronik.de/Kataloge/ebooks_Uebersetzung_2017.pdf





