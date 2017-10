Medien und Unterhaltung / Fernsehen

"Goldene Henne 2017" für Karel Gott (FOTO)

Der Weltstar aus Tschechien erhält Jurypreis in der Kategorie

"Lebenswerk". "Goldene Henne 2017 - Deutschlands größter

Publikumspreis - Live aus Leipzig" u. a. mit Showacts wie Adel Tawil,

David Garrett, The Kelly Family und Peter Maffay am 13. Oktober,

20.15 Uhr im MDR-Fernsehen sowie im rbb Fernsehen



Karel Gott, die "Goldene Stimme" aus Prag, ist mit geschätzt über

30 Millionen verkauften Platten einer der erfolgreichsten

tschechischen Künstler und steht seit mehr als 50 Jahren als Sänger

auf internationalen Bühnen. Dafür wird dem 78-Jährigen am 13. Oktober

die "Goldenen Henne 2017" für sein "Lebenswerk" überreicht.



Durch den Gala-Abend vor rund 5.000 Zuschauern in Leipzig führt

erneut Kai Pflaume. Zu den diesjährigen Showacts des größten

deutschen Publikumspreises - präsentiert von SUPERillu, MDR-Fernsehen

und rbb Fernsehen - gehören u. a. Peter Maffay, die Ostrock-Legenden

Maschine, City und Karat, David Garrett, Adel Tawil, The Kelly

Family, das MDR Sinfonieorchester, der MDR Kinderchor und das

Deutsches Fernsehballett.



Mit der "Goldenen Henne" werden zum 23. Mal die beliebtesten Stars

aus Sport, Musik, Schauspiel und Entertainment ausgezeichnet. Zu den

Nominierten gehören in diesem Jahr u. a. Nico Rosberg, Laura

Dahlmeier, RB Leipzig, Kerstin Ott, Klubbb3, Mark Forster, Jörg

Hartmann, Karoline Schuch, Henry Hübchen, Dieter Nuhr, Horst Lichter

und Florian Silbereisen.



Bereits ab 19.50 Uhr ist das Geschehen am Roten Teppich in

"Goldene Henne 2017 - Countdown" im MDR-Fernsehen zu erleben. Das

rbb-Fernsehen ist ab 18.00 Uhr in allen aktuellen Formaten am roten

Teppich dabei.



Nach der offiziellen Preisverleihung übertragen das MDR- und

rbb-Fernsehen ab 23.15 Uhr noch weiter. Zur After-Show-Party melden

sich das MDR JUMP-Moderatorenteam Sarah von Neuburg & Lars-Christian



Karde und die rbb-Moderatorin Tina Kramhöller mit ersten Statements

der Preisträger live aus dem Partygetümmel. Außerdem lassen die drei

die emotionalsten und spannendsten Momente der Verleihung Revue

passieren.



Der MDR berichtet umfangreich vor Ort: Zwei Reporterteams liefern

den ganzen Abend exklusive Einblicke und Interviews mit den Stars des

Abends. Die Videos sind sofort parallel zum Livestream (www.mdr.de)

auf den Facebook-Accounts des Mitteldeutschen Rundfunks, von MDR

JUMP, Meine Schlagerwelt, "MDR um 4" und "Riverboat" zu sehen und im

YouTube Channel des MDR. Alle Highlights und Reaktionen werden zudem

unter www.mdr.de am Veranstaltungsabend permanent aktualisiert. Nach

der Show bietet die Seite alles, um die "Goldene Henne" noch einmal

online zu genießen.



Auch "MDR um 4", "MDR um 11", "MDR um 2", "MDR aktuell", der "MDR

SACHSENSPIEGEL", das "MDR THÜRINGEN JOURNAL", "Brisant", MDR SACHSEN

- Das Sachsenradio, MDR JUMP, und MDR.DE berichten von dem Event.



Die "Goldene Henne" wird seit 1995 in Erinnerung an die 1991

verstorbene Berliner Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann verliehen,

die in diesem Jahr 80 Jahre geworden wäre.



Weitere Informationen gibt es unter www.mdr.de.







