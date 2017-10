Fritteusen: Heiß oder fettig? (AUDIO)

Vermischtes

Fritteusen: Heiß oder fettig?

Anmoderationsvorschlag: Der Gebrauch von Fritteusen ist

mittlerweile schon eine Glaubensfrage geworden. Die einen bevorzugen

Heißluftgeräte mit fast keinem Fett, die anderen lieben es, wenn

alles in Fett frittiert wird, weil es schlicht besser schmeckt. Wir

wollten wissen, worin die Vor- und Nachteile der verschiedenen

Fritteusen liegen. Marco Chwalek hat die Antwort:



Sprecher: Unabhängig für welche Fritteuse man sich entscheidet,

sollte man beim Kauf darauf achten, dass das Gerät leicht zu reinigen

ist. Will man zum Beispiel frittieren, garen, backen ohne Öl bietet

sich eine Heißluft-Fritteuse an. Wir haben TÜV SÜD-Expertin Andrea

Biehler gefragt: "Was ist von so einem Gerät zu halten?"



O-Ton Andrea Biehler: 25 Sekunden



"Bei Heißluft-Fritteusen gibt es verschiedene Modelle, zum einen

mit einem festen Korb, als auch mit rotierenden Körben. Der Vorteil

von einer Heißluft-Fritteuse ist eine fettarme Zubereitung, und es

tritt keine Geruchsbelästigung auf. Der Nachteil ist, der Geschmack

ist meist nicht so intensiv und die Bräunung ist oft unregelmäßig."



Sprecher: Auch muss man bedenken, dass Tiefkühlprodukte wie

vorfrittierte Pommes natürlich Fett enthalten. Und so kommen wir zur

klassischen Fett-Fritteuse. Worin liegen hier die Vor- und Nachteile?



O-Ton Andrea Biehler: 19 Sekunden



"Der Vorteil einer herkömmlichen Fritteuse ist, dass

unterschiedliche Produkte frittiert werden können, und meist mehr als

in einer Heißluft-Fritteuse, und der Geschmack der Lebensmittel ist

in einer herkömmlichen Fritteuse intensiver. Ein großer Nachteil ist

die erhöhte Brandgefahr und der unangenehmer Frittiergeruch in der

Wohnung."



Sprecher: Worauf muss man achten, damit nichts passiert, denn

oberstes Gebot in der Küche ist natürlich die Sicherheit?



O-Ton Andrea Biehler: 20 Sekunden





"Es muss darauf geachtet werden, dass die Fritteuse einen stabilen

Stand hat, da ja immer heißes Fett verwendet wird. Und wenn ein

Fettbrand auftritt, kann dieser sich schnell in der Küche ausdehnen.

Beim Kaufen sollte man auch bedenken, dass man ein Kunststoffgehäuse

bei der Fritteuse kauft, da diese nicht so heiß wird."



Abmoderationsvorschlag: Und natürlich sollten Sie auch auf

hitzebeständige Griffe achten, rät TÜV SÜD.



