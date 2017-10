stern-RTL-Wahltrend: Grüne legen zu, Linke verliert - Merkels Rückhalt bei Unionswählern ungebrochen

ID: 1539044

(ots) - Auch wenn in der Union aus CDU und CSU nach den

Verlusten bei der Bundestagswahl vereinzelt Kritik an Kanzlerin

Angela Merkel geäußert wird, bleibt ihr Rückhalt in der eigenen

Anhängerschaft ungebrochen. Wie schon in der Vorwoche könnte sie bei

einer Direktwahl des Regierungschefs mit den Stimmen von 92 Prozent

der CDU/CSU-Anhänger rechnen. SPD-Chef Martin Schulz dagegen kommt im

eigenen Lager nur noch auf 66 Prozent, fünf Punkte weniger als in der

Vorwoche. Wenn die wahlberechtigten Bundesbürger ihren Kanzler direkt

wählen könnten, würden sich wie in der Vorwoche insgesamt 49 Prozent

für Angela Merkel entscheiden und 21 Prozent für Martin Schulz, der

einen Punkt verliert. 30 Prozent würden für keinen von beiden

stimmen.



Trotz Merkels hoher Zustimmungswerte bei der Kanzlerpräferenz

stagniert die Union im stern-RTL-Wahltrend weiterhin bei 32 Prozent,

die SPD bei 20 Prozent. Die AfD bleibt wie in der Vorwoche bei 12

Prozent, die FDP bei 11 Prozent. Die Grünen legen um einen Punkt zu

auf ebenfalls 11 Prozent, während die Linke einen verliert und nun

bei 9 Prozent steht. Auf die sonstigen kleinen Parteien entfallen

zusammen 5 Prozent. Der Anteil der Nichtwähler beträgt 24 Prozent.



Datenbasis: Das Forsa-Institut befragte vom 2. bis 6. Oktober 2017

im Auftrag des Magazins stern und des Fernsehsenders RTL 2001

repräsentativ ausgesuchte Bundesbürger, die durch eine

computergesteuerte Zufallsstichprobe ermittelt wurden. Die

statistische Fehlertoleranz liegt bei +/- 2,5 Prozentpunkten. Diese

Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern-RTL-Wahltrend zur

Veröffentlichung frei.







Pressekontakt:

Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation, Telefon

040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine(at)guj.de, oder Matthias Bolhöfer,

RTL-Kommunikation, Telefon 0221 - 4567 4227.





Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Gruner+Jahr, STERN

Bereitgestellt von: otsDatum: 11.10.2017 - 06:55 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539044Anzahl Zeichen: 2128Kontakt-Informationen:Stadt: Hamburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.