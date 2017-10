Energie & Umwelt

Internationaler Branchenpreis: Greenpeace Energy als "beste grüne Marke" im Energiebereich ausgezeichnet

(ots) - Der deutsche Ökoenergieanbieter

Greenpeace Energy ist gestern Abend im Rahmen der internationalen

Charge Energy Branding Konferenz als "beste grüne Marke" im

Energiebereich ausgezeichnet worden. Die vom Beratungsinstitut Larsen

Energy Branding in der isländischen Hauptstadt Reykjavik verliehene

Auszeichnung wurde in sechs Kategorien vergeben, darunter in der

Kategorie "World's Best Green Brand" für Anbieter erneuerbarer

Energien. "Der Preis ist eine tolle Bestätigung für uns als besonders

engagierter Versorger, der die Energiewende nicht nur mit innovativen

Produkten, sondern auch mit politischem Engagement vorantreiben

will", so Olaf Altmann, Leiter Vertrieb und Marketing bei Greenpeace

Energy. Auf der Preisverleihungs-Zeremonie fügte er hinzu: "Die

Auszeichnung ist auch eine Anerkennung für unsere Kunden, Mitglieder

und Mitarbeiter, die Greenpeace Energy so einzigartig machen."



Hintergrund: Der "Charge Energy Branding Award" zeichnet seit 2016

besondere Marken und Unternehmen der internationalen Energiewelt aus.

Um die Preisträger zu ermitteln, haben die Organisatoren der

Konferenz zusammen mit Wissenschaftlern der University of Iceland

eine spezielle Online-Umfrage entwickelt, bei der eine repräsentative

Zahl an Verbrauchern Angebote und Markenauftritt ihres

Energieversorgers bewertet. Die wissenschaftliche Auswertung dieser

Umfrage fließt ebenso in das Gesamtresultat mit ein wie die Bewertung

einer Jury aus Branchen- und Marketingexperten. Für den Charge-Award

wurden in diesem Jahr 150 Marken aus 34 Ländern bewertet.



Redaktioneller Hinweis: Mehr über den Charge-Award und die

Auszeichnung für Greenpeace Energy finden Sie unter

https://branding.energy/.







