Osisko unterzeichnet mit Dalradian eine Vereinbarung über eine Privatplatzierung und plant Ausübung von Warrants



Aktuelles Update über die Beteiligungen im Rahmen des Fördermodells



(Montréal, 10. Oktober 2017) Osisko Gold Royalties Ltd. (Osisko oder das Unternehmen) (OR: TSX & NYSE - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=297627) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Dalradian Resources Inc. (Dalradian) eine Vereinbarung getroffen hat. Mit dieser Vereinbarung verpflichtete sich das Unternehmen zum Erwerb von 19.217.687 Stammaktien von Dalradian zu einem Preis von 1,47 $ pro Stammaktie, was einer Investition von insgesamt 28,3 Millionen C$ entspricht (die Privatplatzierung). Außerdem plant das Unternehmen, 6,25 Millionen Warrants zu einem Preis von 1,04 $ pro Warrant auszuüben, womit die Gesamtinvestition auf etwa 34,8 Millionen C$ steigt.



Sean Roosen, Chair und Chief Executive Officer von Osisko, sagte: Wir freuen uns sehr, an der Weiterentwicklung eines der weltweit besten unerschlossenen Goldprojekte in einem neuen aufstrebenden Goldlager beteiligt zu sein. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung von Dalradian, Orion und den Aktionären von Dalradian, um die nötigen finanziellen Mittel für die Umsetzung und Erschließung des Goldprojekts Curraghinalt bereitzustellen.



Nach Abschluss der Privatplatzierung und der anschließenden Ausübung der Warrants wird Osisko etwa 9,1 % der ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien von Dalradian halten.



Die Vereinbarung des Unternehmens mit Dalradian enthält verschiedene Zusicherungen und Rechte, u.a. eine Stillhalteverpflichtung, Beteiligungsrechte zugunsten von Osisko, mit denen das Unternehmen seine anteilige Beteiligung an Dalradian aufrechterhalten kann, sowie Rechte, die es dem Unternehmen erlauben, bei anderen Angeboten für die Projektfinanzierung gleichzuziehen.





Aktueller Stand des Fördermodells



Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine Beteiligung an Arizona Mining Inc. (Arizona) für einen Bruttoerlös von 32,5 Millionen $ veräußert hat und damit auf Grundlage der Barkosten für die Aktien einen Veräußerungsgewinn von 22,8 Millionen $ verzeichnet hat.



Nach der Veräußerung hält Osisko weiterhin eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung (Net Smelter Return Royalty) an allen Blei- und Zink-Sulfiderzen (und jeglichem aus dem Konzentrat dieser Erze gewonnenen Kupfer, Silber oder Gold), die im erstklassigen Projekt Hermosa von Arizona in Santa Cruz County (Arizona) gefördert werden. Osisko erwarb diese Lizenzgebührenbeteiligung im April 2016 für 10 Millionen $. Das Unternehmen ist außerdem noch im Besitz von 4,5 Millionen Warrants, die ausgeübt und zu einem Preis von 0,75 $ gegen eine Stammaktie von Arizona eingelöst werden können. Die Warrants verfallen am 25. Oktober 2017.



Das Unternehmen hält im Rahmen seines Fördermodells ein Portfolio an Beteiligungen an börsennotierten Rohstoffunternehmen. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören:



- 15,7 % Beteiligung an Osisko Mining Inc.;



- 32,8 % Beteiligung an Barkerville Gold Mines Ltd.;



- 13,3 % Beteiligung an Falco Resources Ltd.; und



- 12,8 % Beteiligung an Osisko Metals Ltd



Über Osisko Gold Royalties Ltd



Osisko Gold Royalties Ltd. ist ein seit Juni 2014 bestehendes Edelmetallbeteiligungsunternehmen mit Fokus auf Nord-, Mittel- und Südamerika. Das Unternehmen hält ein auf Nordamerika konzentriertes Portfolio bestehend aus mehr als 130 Lizenzgebühren (Royalties), Streams und Edelmetallabnahmen. Die Grundlage des Portfolios von Osisko bilden fünf wesentliche Aktiva, einschließlich einer 5-prozentigen NSR-Lizenzbeteiligung an der Mine Canadian Malartic (Kanada), der größten Goldmine Kanadas. Außerdem ist Osisko an verschiedenen börsennotierten Rohstoffunternehmen beteiligt, unter anderem mit 15,7 % an Osisko Mining Inc., mit 12,8 % an Osisko Metals Incorporated, mit 13,3 % an Falco Resources Ltd und mit 32,8 % an Barkerville Gold Mines Ltd.



Osiskos Hauptsitz ist 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2, Kanada.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemeldung beinhaltet bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf Osisko, die keine Leistungsgarantien darstellen. Diesen zukunftsgerichteten Aussagen liegen naturgemäß bestimmte Annahmen des Unternehmens zugrunde und sie sind zwangsläufig bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen implizit oder explizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Informationen über die leitenden Angestellten und Direktoren von Osisko und die Warrants von Dalradian. Wörter wie können, werden, würden, könnten, erwarten, der Ansicht sein, planen, rechnen mit, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen bzw. Verneinungen oder vergleichbare Ausdrücke ebenso wie Begriffe im Futur oder Konditional dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich zu machen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, welche bei Schlussfolgerungen oder Prognosen angewendet werden, wie etwa die Einschätzung historischer Tendenzen durch die Geschäftsleitung, die aktuellen Bedingungen und die zukünftig erwarteten Entwicklungen sowie andere Annahmen, die unter den gegebenen Umständen für angemessen gehalten werden. Osisko hält diese Annahmen auf Grundlage der aktuell verfügbaren Informationen für begründet, warnt die Leser jedoch, dass sich seine Annahmen zu zukünftigen Ereignissen, von denen viele außerhalb des Einflussbereiches von Osisko liegen, als unzutreffend erweisen können, da sie Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die Auswirkungen auf Osisko und seine Geschäftstätigkeit haben.



Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, finden Sie in der aktuellen Annual Information Form des Unternehmens, welche bei bei SEDAR und bei EDGAR eingereicht wurde. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden auf Grundlage der Einschätzungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Pressemitteilung gegeben und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überprüfen, falls es neue Informationen, zukünftige Ereignisse oder andere Umstände gibt, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Für weitere Informationen kontaktierten Sie bitte Osisko Gold Royalties:



Vincent Metcalfe

Vice President, Investor Relations

Tel. (514) 940-0670

vmetcalfe(at)osiskogr.com



Joseph de la Plante

Vice President, Corporate Development

Tel. (514) 940-0670

jdelaplante(at)osiskogr.com



Für Europa: Swiss Resource Capital AG

info(at)resource-capital.ch - www.resource-capital.ch



