Medien und Unterhaltung

Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen einfach gemacht

ID: 1539050

Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen

(firmenpresse) - Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen - was zunächst nicht nach einem üblichen Marketinginstrument klingt - erweist sich als eine kostengünstige und ideale Möglichkeit, neue Zielgruppen zu erschließen und potenzielle Kunden zu gewinnen.







Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen







Neue Kontaktdaten zu generieren, gehört zu den fundamentalen Aufgaben im Marketing zur Neukundengewinnung. Dabei können Kontakte über die unterschiedlichsten Wege gewonnen werden. Als typisches Marketinginstrument zur Kontaktdatengenerierung werden beispielsweise Newsletter oder Gewinnspiele eingesetzt, bei welchen Interessenten ihre Kontaktdaten gegen Informationen oder auch die Möglichkeit auf einen Gewinn, eintauschen.







Online-Pressemitteilungen gehören jedoch bisher nicht zu den Standard-Instrumenten - zu Unrecht - denn sie eignen sich hervorragend zur Gewinnung von Neukunden. Im Gegensatz zu klassischen Pressemitteilungen, lassen sich über Online-Pressemitteilungen nicht nur redaktionelle Themen verbreiten. Unternehmen können ihre eigenen Inhalte, wie beispielsweise neue Blogbeiträge, anstehende Events oder Studien, über Online-Pressemitteilungen bekanntmachen und weitreichend über Presseportale, Dokumenten-Netzwerke und Social Media im Internet verbreiten. Bei der Veröffentlichung unterstützen Tools, wie der Online-Presseverteiler PR-Gateway, der eine automatisierte und einfache Veröffentlichung der Pressemitteilung ermöglicht.







Online-Pressemitteilungen erzeugen Reichweite und Berührungspunkte im Netz







Online-Pressemitteilungen sind bereits kurz nach der Veröffentlichung in den Google News sichtbar und erzielen im Durchschnitt auch 2 bis 4 Jahre nach Veröffentlichung noch 3 Top-10 Suchergebnisse in der Google-Suche. Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen bedeutet aber auch, dass dem Inhalt etwas Besonderes und Informatives mitgegeben werden muss, denn Menschen sind an nützlichen Inhalten mit Mehrwert interessiert. Auch multimediale Inhalte, wie Bilder und Videos, sind ein entscheidender Mehrwert. Sie steigern die Klickrate und erhöhen die Chance, mit Online-Pressemitteilungen neue Interessenten und potenzielle Kunden zu gewinnen.









Entscheidend ist die Qualität, nicht die Quantität der gewonnenen Kontaktdaten







Bei der Generierung von Kontaktdaten, die zu dem Ziel gesammelt werden, aus den Daten neue Kunden zu machen, gibt es qualitative Unterschiede. Personen, die an einem Gewinnspiel teilnehmen, interessieren sich nicht zwangsläufig auch für angebotene Dienstleistungen oder Produkte. Personen, die ihre Kontaktdaten jedoch im Tausch gegen hochwertige, unternehmensrelevante Informationen hergeben, sind potenziell auch an Dienstleistungen und Produkten des Unternehmens interessiert. Sie sind bereit, sich mit Angeboten zu beschäftigen und auf weiterführende Links in den Online-Pressemitteilungen zu klicken.







Dem Leser durch zielgruppenorientierte Inhalte einen Mehrwert schaffen







Online-Pressemitteilungen bieten die Möglichkeit, zielgruppenrelevanten Inhalt anzuteasern und dem Leser über einen Backlink Zugriff auf einen Blog, eine Landingpage oder den Onlineshop zu verschaffen. Dort kann dem Leser weiterführender Inbound-Content, wie beispielsweise Whitepaper oder E-Books, angeboten werden. Deeplinks können den Leser auch direkt zum Inbound-Content führen. In einem Formular stellen die Interessenten für hochwertigen, zielgruppengerechten Inbound-Content ihre Kontaktdaten zur Verfügung.







Wie "Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen" im einzelnen ausschaut, beschreibt der Beitrag "Leadgenerierung mit Online-Pressemitteilungen", der auch einen weiterführenden Leitfaden zum Thema enthält.







Kunden gewinnen mit Online-Pressemitteilungen: Ein Fazit







Aufgrund der Möglichkeiten, Interessenten über Back- oder Deeplinks zum Blog oder Inbound-Content zu führen, stellen Online-Pressemitteilungen ein ideales Marketinginstrument zur Kundengewinnung und zur Erschließung neuer Zielgruppen dar. Dies gelingt allerdings nur, wenn der Inhalt für die Leser interessant, hilfreich und nützlich ist und der Inbound-Content hochwertig aufbereitet ist.

Die ADENION GmbH entwickelt und betreibt Onlinedienste für Content Marketing, PR und Social Media und unterstützt Unternehmen und Agenturen bei der täglichen Online-Kommunikation.



Das Tool PR-Gateway bietet die einfache, crossmediale und automatisierte Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikel und Unternehmensnews an eine individuelle Auswahl aus über 250 kostenfreien Presseportalen, Fach- und Themenportalen, Dokumenten-Netzwerken, Social Media News-Diensten sowie über die eigenen Social-Media-Kanäle. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden.



Eine Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten über Presseportale, Newsdienste und Social Media kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

ADENION GmbH / PR-Gateway

Monika Zehmisch

Merkatorstraße 2

41515 Grevenbroich

monika.zehmisch(at)adenion.de

+49 2181 7569-140

http://www.pr-gateway.de



Weitere Pressemitteilungen von ADENION GmbH / PR-Gateway

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 11.10.2017 - 08:05 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539050Anzahl Zeichen: 4859Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Monika ZehmischStadt: Grevenbroich Telefon: 49-2181-7569140Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.