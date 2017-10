Portolan EVM Release 8.50 ab sofort verfügbar!

(PresseBox) - Das Portolan Team hat viel Zeit und Engagement in die Entwicklung gesteckt, um ein ausgereiftes und stabiles Produkt zu bieten. In enger Abstimmung zwischen Beratung, Produktmanagement und Entwicklung waren es vor allem Anregungen und Wünsche aus dem Anwenderkreis, die in das Release eingebracht wurden.



Entstanden ist daraus ein Release, das vor allem das Handling und die Prozesse in EVM verbessert. Hier möchten wir schon einmal einige Highlights anteasern:



Einfacher Export für GDPdU und JET



Daten können direkt in der Anwendung erzeugt und exportiert werden, ohne die Notwendigkeit Zusatzprodukte zu installieren.



erweiterung der Importmöglichkeiten



Die Banken stellen nach und nach die elektronsichen Kontoauszüge auf ein XML-Format um. Deshalb unterstützt das neue Release einen Kontoauszugsimport auch auf Basis von camt.053.



Kontenübergreifende OP-Suche und OP-Anzeige



Offene Posten können einfacher gesucht und schneller gefunden werden. Weiterhin können kontenübergreifende Darstellungen und Aufsummierungen erfolgen und Suchangaben dafür für wiederholte Ausführungen abgespeichert werden.



Budgetierung leicht gemacht mit dem neuen Planungstool*



Für die Planung und Budgetierung der Kostenarten und Kostenstellen wurde ein neues integriertes Tool geschaffen, das es erlaubt, die wertmäßige Primärkostenplanung schnell, effizient und einfach zu erstellen - ohne unnötige Exceldatei-Exzesse.



*kostenpflichtiges Zusatzmodul



Transparenz bereits inder Anlagenübersicht



Die Anlagenübersicht wurde erweitert, sodass auch Werte wie z. B. AHK oder RBW integriert werden können. Der Status der Anlage wird nun über Status-Icons dargestellt.



Neben diesen Erweiterungen bietet das Release noch weit mehr an Funktionalität. Wenn Sie mehr über das Release 8.50 erfahren möchten, sprechen Sie Ihren Berater an oder kontaktieren Sie uns gerne.



Weitere Informationen finden Sie hier: http://bit.ly/2kEbRre





Mit 27 Jahren Erfahrung in den Kompetenzen Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Controlling entwickelt die PORTOLAN Commerce Solutions GmbH gezielt kaufmännische Softwarelösungen für den Mittelstand. Zentrales Produkt ist Portolan EVM, ein modular einsetzbares Rechnungswesen, verfügbar in 17 Sprachen und 25 Landesversionen. Mehr als 400 Kunden setzen auf die Kompetenzen in der umfassenden und professionellen Beratung sowie die persönliche Betreuung durch PORTOLAN.





