SunPower Solar in Nürnberg

(PresseBox) - Immer mehr Bürger in der Metropolregion Nürnberg setzen auf eine umweltfreundliche Eigenstromversorgung mit Solartechnik von SunPower. SunPower sind hocheffiziente Solarmodule die die Dachfläche und diffuses Licht am besten umsetzen. Der Grund: keine Lötbahnen dank der Maxeon Zell Technologie. Die iKratos GmbH aus Weißenohe/Nürnberg hat sich auf SunPower Solar-Anlagen spezialisiert und bietet dieses großartige SunPower Solarmodul in der Metropolregion Nürnberg Hausbesitzern und Firmenchefs für Gebäude mit dem speziellen SunPower Service an.



Zusätzlich werden TESLA oder LG Chem Speicher installiert um einen kontrollierten Energiefluß zu gewährleisten.



Infos unter Tel 09192 992800 täglich 9-16 Uhr in der Ausstellung in Weißenohe.



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





