Finanzwesen

Gerresheimer im dritten Quartal: Leichte Verbesserung der Adjusted EBITDA-Marge

ID: 1539057

(ots) -

- Umsatz sinkt von EUR 350,4 Mio. im 3. Quartal 2016 auf EUR 331,5

Mio. im 3. Quartal 2017, organisch -4,3 Prozent. Adjusted

EBITDA-Marge auf 23,4 Prozent leicht verbessert (3. Quartal

2016: 23,2 Prozent)

- EBITDA-Leverage mit 2,6 wieder auf Niveau zum 30. November 2016

und damit deutlich besser als erwartet

- Emission eines Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 250 Mio.

erfolgreich abgeschlossen

- Prognose: Gutes 4. Quartal 2017 erwartet. Dennoch zeichnen sich

Umsatzrisiken in einer Größenordnung von EUR 30 Mio., bezogen

auf die letzte Erwartung für das Geschäftsjahr 2017 von EUR 1,4

Mrd., ab, mit negativen Auswirkungen auf das Adjusted EBITDA und

das bereinigte Ergebnis je Aktie



Düsseldorf, 11. Oktober 2017 - Die Gerresheimer AG sieht nach

verhaltenen neun Monaten eine Erholung des Umsatzes im vierten

Quartal. Obwohl der Umsatz im dritten Quartal 2017 rückläufig war,

konnte das Unternehmen dank striktem Kostenmanagement die Adjusted

EBITDA-Marge auf 23,4 Prozent leicht verbessern.



Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2017 (1. Juni 2017 bis 31.

August 2017) hat Gerresheimer einen Umsatz von EUR 331,5 Mio. erzielt

und lag damit um 5,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahresquartals von

EUR 350,4 Mio. Organisch, d.h. bereinigt um Währungseffekte und um

Akquisitionen und Desinvestitionen, sank der Umsatz um 4,3 Prozent.

Im dritten Quartal setzte sich eine geringere Nachfrage nach

medizinischen Kunststoffsystemen bei einigen Pharmakunden fort, bei

denen Gerresheimer Alleinlieferant ist. Zusätzlich verstärkt wurde

dieser Effekt durch einen Nachfragerückgang im Inhalatorgeschäft,

welcher durch das neue Inhalatorprojekt im amerikanischen Peachtree

City im vierten Quartal 2017 nur teilweise kompensiert werden sollte.

Daneben wurden im dritten Quartal wie erwartet weniger Umsätze mit



Entwicklungsleistungen und Werkzeugen für medizinische

Kunststoffsysteme als im Vorjahresquartal gemacht. Temporäre

Schwankungen im Jahresverlauf sind üblich und im Wesentlichen durch

die Abrechnung von größeren Kundenprojekten bedingt. Hier erwartet

das Unternehmen im vierten Quartal 2017 eine deutliche Steigerung.

Das Geschäft mit Kunststoffverpackungen für feste und flüssige

Medikamente lag im dritten Quartal leicht über Vorjahr. Der Umsatz

mit Primärverpackungen aus Glas lag im dritten Quartal unter Vorjahr,

was insbesondere an rückläufigen Umsätzen in Nordamerika liegt.

Außerhalb Nordamerikas lagen die Umsätze mit Primärverpackungen aus

Glas nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.



Das operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) ist von EUR 81,2 Mio. im

dritten Quartal 2016 auf EUR 77,6 Mio. gesunken. Währungsbereinigt

betrug das Adjusted EBITDA EUR 79,0 Mio. Die Adjusted EBITDA-Marge im

dritten Quartal 2017 konnte aufgrund einer strengen Kostenkontrolle

sowie kontinuierlicher Fokussierung auf betriebliche Effizienz mit

23,4 Prozent leicht verbessert werden. Im dritten Quartal wies

Gerresheimer ein Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft von EUR

26,3 Mio. aus, im Vergleich zu EUR 31,3 Mio. ein Jahr zuvor. Das

bereinigte Konzernergebnis aus fortzuführendem Geschäft betrug im

dritten Quartal 2017 EUR 32,1 Mio., nach EUR 37,0 Mio. im

Vorjahresquartal. Als Konsequenz ergibt sich damit das bereinigte

Ergebnis aus fortzuführendem Geschäft je Aktie nach nicht

beherrschenden Anteilen von EUR 1,00 im dritten Quartal 2017, nach

EUR 1,17 im Vorjahr.



Der Verschuldungsgrad (Adjusted EBITDA-Leverage), gemessen als

Nettofinanzschulden zum Adjusted EBITDA, betrug zum 31. August 2017

2,6 und lag damit wieder auf demselben Niveau wie zum Ende des

Geschäftsjahres 2016 und damit besser als erwartet.



Am 27. September 2017, also nach dem Stichtag des

Quartalsabschlusses, hat Gerresheimer ein Schuldscheindarlehen von

EUR 250 Mio. erfolgreich am Markt platziert. Das Schuldscheindarlehen

ist überwiegend mit fixer Verzinsung ausgestattet, bei fünf-, sieben-

und zehnjähriger Laufzeit beträgt der Zinssatz 0,82 Prozent, 1,25

Prozent bzw. 1,72 Prozent. Damit ist die Finanzierung der am 19. Mai

2018 auslaufenden Schuldverschreibung in Höhe von EUR 300 Mio.

bereits jetzt sichergestellt.



Im dritten Quartal 2017 investierte Gerresheimer EUR 28,9 Mio.

nach EUR 32,4 Mio. im Vorjahresquartal. Schwerpunkte der

Investitionen lagen auf dem Erwerb einer exklusiven Lizenz für ein

integriertes, passives Spritzensicherheitssystem sowie der Schaffung

von zusätzlichen Produktionskapazitäten zur Produktion von

Kunststoffverpackungen in den USA. Bei Primärverpackungen aus Glas

wurde im Wesentlichen in Formen, Werkzeuge und

Modernisierungsmaßnahmen investiert.



Ausblick



Für das Geschäftsjahr 2017 geht Gerresheimer von folgenden

Erwartungen aus, gemessen jeweils zu konstanten Wechselkursen sowie

ohne Akquisitionen oder Desinvestitionen. Dabei hat das Unternehmen

für den US-Dollar, der mit einem Anteil von rund einem Drittel am

Konzernumsatz in 2017 den größten Währungseinfluss auf die

Konzernwährung haben dürfte, eine Wechselkursannahme von rund USD

1,10 je EUR 1,00 zugrunde gelegt.



Gerresheimer erwartet ein gutes viertes Quartal 2017. Dennoch ist

der Ausblick beim währungsbereinigten Konzernumsatz von rund EUR 1,4

Mrd. im Geschäftsjahr 2017 aus derzeitiger Sicht eher schwer zu

realisieren. Interne Schätzungen gehen von einem Risiko von rund EUR

30 Mio. aus. Sollte sich das Risiko in den Umsatzerlösen in Höhe von

EUR 30 Mio. materialisieren, wovon derzeit tendenziell auszugehen

ist, kann das Adjusted EBITDA des Konzerns gegenüber der Erwartung

von rund EUR 320 Mio. etwa EUR 10 Mio. niedriger ausfallen. Damit

könnte das bereinigte Ergebnis aus fortzuführendem Geschäft je Aktie

nach nicht beherrschenden Anteilen um rund EUR 0,17, bezogen auf die

Erwartung von rund EUR 4,25 geringer sein. Dies auch vor dem

Hintergrund, dass Gerresheimer kumuliert bis zum Ende des dritten

Quartals 2017 bereits einen währungsbereinigten Rückstand von rund

EUR 48 Mio. gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet hat. Insgesamt

stellt die Auslieferung aller für das vierte Quartal 2017

eingegangenen Aufträge schon heute eine große Herausforderung dar.

Verstärkt wird dieser Effekt u.a. durch externe Faktoren wie die

Gesamtdynamik der Pharma-Kunden in Summe und insbesondere in Bezug

auf den US-Markt oder Supply Chain Unterbrechungen, die die

beschriebenen Risiken in der Umsatzrealisierung gegebenenfalls

verstärken könnten. Unverändert erwartet das Unternehmen, dass das

Investitionsvolumen des Geschäftsjahres 2017 rund 8 Prozent des

Umsatzes zu konstanten Wechselkursen betragen wird.



An der Prognose für 2018 hält das Unternehmen vom Grundsatz her

fest, basierend auf den Umsatzerlösen zum Jahresende 2017.



Den Quartalsbericht finden Sie unter:

www.gerresheimer.com/investor-relations/berichte







Pressekontakt:

Jens Kürten

Group Senior Director Communication & Marketing

Phone +49 211 6181-250

Telefax +49 211 6181-241

j.kuerten(at)gerresheimer.com



Original-Content von: Gerresheimer AG, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Gerresheimer AG 171011-gxi-pm-q3-2017-d.pdf

Bereitgestellt von: otsDatum: 11.10.2017 - 07:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539057Anzahl Zeichen: 7916Kontakt-Informationen:Stadt: Düsseldorf Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.