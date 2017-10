Handel

Online-Handel verzeichnet weiterhin hohen Anteil am Gesamtumsatz des Interaktiven Handels

(ots) - Die aktuellen Zahlen für das 3. Quartal 2017 der

großen Verbraucherstudie des Bundesverbandes E-Commerce und

Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) bestätigen weiterhin ein

Wachstum im Interaktiven Handel. Als starker Wachstumstreiber des

Handels legt der Online-Handel für das 3. Quartal 2017 insgesamt mit

einem Plus um 9 Prozent im Vergleich zum 3. Quartal 2016 zu.



Von Juli bis September 2017 verzeichnete die Branche im

Online-Handel 13.617 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016: 12.491 Mio. EUR

inkl. USt) Brutto-Umsatz. Im gesamten Interaktiven Handel (Online-

und klassischer Versandhandel) kauften im 3. Quartal die deutschen

Verbraucher Waren für 14.693 Mio. EUR inkl. Ust (3. Q. 2016: 13.661

Mio. EUR inkl. USt). Demnach hat der Onlinehandel weiterhin einen

hohen Anteil von 93 Prozent am Gesamtumsatz des Interaktiven Handels.

Die digitalen Dienstleistungen wie elektronische Tickets, Downloads,

Hotelbuchungen etc. verzeichnen einen Umsatz von 3.833 Mio. EUR inkl.

USt (3. Q. 2016: 3.855 Mio. EUR inkl. USt) und bleiben damit auf

Vorjahresniveau.



Warengruppen-Cluster "Freizeit" (DIY/Blumen, Spielwaren,

Auto/Motorrad/Zubehör, Hobby/Freizeitartikel)



Der gesamte Online-Umsatz des Warengruppen-Clusters stieg im 3.

Quartal auf 1.710 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016: 1.510 Mio. EUR

inkl. USt) um 13,2 Prozent. Viele Verbraucher scheinen sich schon auf

den Herbst vorbereitet und für die kommende Weihnachtszeit im Bereich

Hobby/Freizeitartikel eingekauft zu haben. Dies bescherte dem 3.

Quartal 2017 einen Online-Umsatz von 734 Mio. EUR inkl. USt (3. Q.

2016: 617 Mio. EUR inkl. USt) und stieg um 19,1 Prozent.



Warengruppen-Cluster "Einrichtung" (Möbel/Lampen/Deko,

Haus-/Heimtextilien, Haushaltswaren/-geräte)



Der gesamte Online-Umsatz des Warengruppen-Clusters stieg im 3.

Quartal auf 2.111 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016: 1.789 Mio. EUR



inkl. USt) um 18 Prozent. In der Kategorie Haushaltswaren und -geräte

zeigte sich sehr hohes Wachstums. Hier stieg der Umsatz online im 3.

Quartal 2017 um 36,7 Prozent auf 1.074 Mio. EUR inkl. USt (3. Q.

2016: 786 Mio. EUR inkl. USt).



Warengruppen-Cluster "Bekleidung inkl. Schuhe"



Die Kategorie Bekleidung ist nach wie vor bei deutschen

Verbrauchern sehr beliebt, stagniert aber etwas. 0,7 Prozent Wachstum

gegenüber dem Vorjahr belegen dies. Der entsprechende Online-Umsatz

erhöhte sich auf 2.734 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016: 2.714 Mio. EUR

inkl. USt). Im 3. Quartal 2017 lag das Wachstum für den Bereich

Schuhe bei 1,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr und erwirtschaftete

einen Online-Umsatz von 898 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016: 881 Mio.

EUR inkl. USt).



Warengruppen-Cluster "Täglicher Bedarf" (Lebensmittel, Drogerie,

Tierbedarf)



Das Onlinevolumen des Warengruppen-Cluster stieg um insgesamt 19,5

Prozent mit einem Gesamtumsatz von 989 Mio. EUR inkl. USt (3. Q.

2016: 827 Mio. EUR inkl. USt). Die zunehmende Akzeptanz für das

Warensegment Lebensmittel bescherte dem 3. Quartal 2017 einen

Online-Umsatz von 292 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016: 230 Mio. EUR

inkl. USt) und stieg um 26,6 Prozent.



Warengruppen-Cluster "Unterhaltung" (Bücher/Ebooks/Hörbücher,

Computer/Zubehör/Spiele/Software inkl. Downloads,

Elektronikartikel/Telekommunikation)



Die Warengruppe Computer, Zubehör und Spiele verzeichnete im 3.

Quartal 2017 Online-Umsätze von 1.003 Mio. EUR inkl. USt (3. Q. 2016:

843 Mio. EUR inkl. USt) und stieg um 19 Prozent. Der Bereich

Elektronikartikel und Telekommunikation wuchs online um 10,8 Prozent

und verzeichnete einen Umsatz von 2.251 Mio. EUR inkl. USt (3. Q.

2016: 2.032 Mio. EUR inkl. USt). Die Online-Umsätze bei Büchern und

E-Books gingen um -9,3 Prozent zurück und lagen bei 735 Mio. EUR

inkl. USt (3. Q. 2016: 810 Mio. EUR inkl. USt).



Versendertypen im Interaktiven Handel: Multichannel-Versender

holen wieder auf. Mit einem hohen Wachstum von 5 Prozent gegenüber

dem Vorjahr und einem Umsatz von 6.758 Mio. EUR inkl. USt (3. Q.

2016: 6435 Mio. EUR inkl. USt) besetzen die Online-Marktplätze einen

hohen Teil der Gesamtumsätze. Im 3. Quartal zogen allerdings die

Apothekenversender enorm nach. Diese Kategorie wuchs im Vergleich zum

Vorjahr um 23 Prozent und erreichte einen Umsatz von 147 Mio. EUR

inkl. USt (3. Q. 2016: 119 Mio. EUR inkl. USt). Die Versender mit

Herkunft aus dem stationären Geschäft haben im 3. Quartal 2017 ein

Plus von 29,6 Prozent erreicht. Die Umsätze lagen bei 2.232 Mio. EUR

inkl. USt (3. Q. 2016: 1.722 Mio. EUR inkl. USt).



Die Branche setzte im Jahr 2016 im Privatkundengeschäft allein mit

Waren rund 57,1 Milliarden Euro um. Der Online-Handel mit Waren hatte

daran einen Anteil von über 90 Prozent. Mit den guten

Geschäftsergebnissen des Jahres 2016 und der ersten 3 Quartale in

2017 erwartet der bevh in diesem Jahr für den Interaktiven Handel

insgesamt ein Wachstum von 8 Prozent auf ca. 61,7 Mrd. Euro. Für den

E-Commerce-Bereich rechnet der bevh erneut mit einem klar

zweistelligen Zuwachs um 11 Prozent auf rund 58,5 Mrd. Euro.



Über die Studie



Gemeinsam mit der GIM-Gesellschaft für Innovative Marktforschung

führt der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.

(bevh) zum fünften Mal in Folge die Verbraucherbefragung

"Interaktiver Handel in Deutschland" durch. Von Januar bis Dezember

2017 werden 40.000 Privatpersonen aus Deutschland im Alter von über

14 Jahren telefonisch und per Onlinefragebogen zu ihrem

Ausgabeverhalten im Online- und Versandhandel und zu ihrem Konsum von

digitalen Dienstleistungen (z. B. im Bereich Downloads oder

Ticketing) befragt. Das Endergebnis der Studie wird Anfang 2018 nach

Abschluss der Umfrage veröffentlicht. Die heute vorgelegten Zahlen

basieren auf der Auswertung der Monate Juli bis September 2017.



Über den bevh



Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V.

(bevh) ist die Branchenvereinigung der Interaktiven Händler (d.h. der

Online- und Versandhändler). Neben den Versendern sind dem bevh auch

namhafte Dienstleister angeschlossen. Nach Fusionen mit dem

Bundesverband Lebensmittel-Onlinehandel und dem Bundesverband der

Deutschen Versandbuchhändler, repräsentiert der bevh die kleinen und

großen Player der Branche. Der bevh vertritt die Brancheninteressen

aller Mitglieder gegenüber dem Gesetzgeber sowie Institutionen aus

Politik und Wirtschaft. Darüber hinaus gehören die Information der

Mitglieder über aktuelle Entwicklungen und Trends, die Organisation

des gegenseitigen Erfahrungsaustausches sowie eine fachliche Beratung

zu den Aufgaben des Verbands.







