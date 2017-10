Auto & Verkehr

Bayerisches Start-Up realisiert weltweit führende Hochleistungstechnik für E-Mobilität und Industrie (FOTO)

Die Hochtechnologie der dynamic E flow GmbH bildet eine effektive

Grundlage für die Optimierung elektrischer Maschinen und setzt somit

einen neuen Standard für die gesamte E-Mobilität.



Die dynamic E flow GmbH startete 2014 im Allgäu und markiert einen

wesentlichen Innovationssprung für die Elektro-Mobilität. Die

bisherigen Leistungen in Hybridmotoren, Antriebsmotoren, induktiven

Ladern, elektrischen Turboladern werden jetzt bei gleichem Bauraum

kosteneffizient verdoppelt.



In elektrischen Maschinen stellen die Spulen und deren

komplizierte Kühlung die Hauptherausforderung und die Leistungsgrenze

dar. Dies löst die dynamic E flow GmbH durch die serientaugliche

capillaries cooling technology (capcooltech®). Der zur Spule

gewickelte Draht ist innen hohl und wird hier mit Kühlmittel

geflutet, wodurch die Spule auch bei mehrfacher Belastung kalt

bleibt.



Erfahren Sie mehr über aktuelle Projekte und Entwicklungen der

dynamic E flow und besuchen Sie uns in München auf der eMove360°,

Halle C3, Stand 712 vom 17-19. Oktober 2017.







