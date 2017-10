Freizeitindustrie / Erlebnisgastronomie

So schmeckt Weihnachten: Christmas around the world für die Profiküche

(firmenpresse) - Heilbronn, Oktober 2017. Gastronomen und Köche, die ihren Gästen eine Alternative zu traditionellen Festtagsgerichten bieten wollen, werden in der neuen Rezeptstrecke „Christmas around the world“ fündig, wo sich Unilever Food Solutions an weltweiten Bräuchen orientiert.

Inspiriert von englischen Festtagsgerichten hat das Unternehmen einen Black Magic Cake entwickelt, einen Schokoladenkuchen mit einem halb-flüssigem Kern. Eine herzhafte Alternative ist das Lammfilet, das mit Minze, Erbsen Fenchel und Senf serviert wird. Anregung aus den USA gibt es mit dem auf der Haut gebratenen Truthahn mit Mais, Preiselbeere und Macadamia-Gel. Für Pescetarier bietet sich der Hummer mit Zitrusfrüchten und Gewürzemulsion an. Als Dessert wird ein Cookie Pie empfohlen.

Angelehnt an die russische Küche bietet Unilever Food Solutions ein Kartoffel-Buchweizen-Blini, der mit gebeiztem Lachs, roten Rüben und einem Vinaigrette-Salat mit Sepia-Crumble und Mayonnaise serviert wird. Für Wildliebhaber gibt es ein Reh mit Schwarzwurzel, Birnenravioli, Birnen-Rotwein-Püree und einer Süßholzsoße mit Sonnenblumenkrokant. Für Vegetarier bieten sich aus Polen Piroggen mit einer Steinpilz-Sauerkraut-Füllung an, die mit gebratenem Kopfsalat und Nussbutter serviert werden. Eine Alternative ist der Karpfen mit Holzkohle-Limetten-Mayonnaise, Karotten und Kartoffeln. Aus Skandinavien inspiriert, empfiehlt Unilever Food Solutions einen Sous Vide gegarten Schwedenelch. Für Freunde der leichten Küche gibt es einen Lachs mit Gurken, Karotten, Erbsen und Apfel.



Mit bekannten Marken wie Knorr, Pfanni, Carte d’Or und Mondamin unterstützt Unilever Food Solutions Köche weltweit und bietet immer neue Ideen, Konzepte und Inspirationen für deren tägliche Arbeit. Seit 1838 ist das Unternehmen im Lebensmittelbereich tätig und arbeitet eng mit Betrieben aller Art und Größe zusammen. Mit einem Experten-Team, den Culinary Fachberatern, organisiert Unilever Food Solutions regelmäßige Workshops in den modernen Chefmanship Centren. Hier positioniert sich das Unternehmen erneut als Ratgeber und Partner der Köche und bildet sie in verschiedenen Fachbereichen mit neuen Techniken und Trends weiter.

