Neue Spa-Managerin im Schlosspark Mauerbach

(firmenpresse) - Das Spa des Hotels Schlosspark Mauerbach wird ab sofort von Frau Monika Heusel geleitet. Die erfahrene Spa-Managerin ist seit zehn Jahren in der Luxushotellerie tätig. Das Hilton Luxor Resort and Spa, das Intercontinental CityStars Cairo und das Kempinski Hotel Berchtesgaden sind einige ihrer beruflichen Stationen. Jetzt führt Monika Heusel in dem neuen „Spa im Park“ des Schlosspark Mauerbach Regie. „Ich bin glücklich, hier in Mauerbach das fantastische neue Spa zu betreuen und mitentwickeln zu dürfen“, so Monika Heusel.



Das Wellnessresort im Wienerwald ist in der Tat etwas Besonderes. Direkt vor den Toren Wiens finden ruhesuchende Gäste mitten im Grünen Erholung und Entspannung. „Die Kraft des Waldes“ steht im Mittelpunkt. Zwei Signature Treatments wurden speziell zum Thema „Wald“ entwickelt. Waldsaunen geben den Blick auf die Schönheiten der Natur frei. Die umliegende Parkanlage mit Biotop und kleinen Bächen lädt zum Entspannen im Freien.



„Wie gut die Natur – und im Speziellen der Wald – Körper und Geist tut, erfahren unsere Gäste hautnah“, so Monika Heusel. Das ganzheitliche Ritual „Kraft des Waldes“ startet mit einem vitalisierenden Fußbad. Ein Salzpeeling mit frischen Kräutern aus dem Schlosspark schenkt neue Energie. Die kühlende Packung belebt. Eine erfrischende Gesichtsmaske und eine aktivierende Kopfmassage runden das Ritual ab. Das Ritual „Ruhe des Waldes“ berührt Körper und Geist. Wärmende Fußwickel mit einer Druckpunkt-Massage sorgen für die richtige „Erdung“. Eine entspannende Natursteinmassage mit temperiertem Kräuteröl hilft abzuschalten, was durch die Nachruhe mit einem Naturwärmekissen noch verstärkt wird.



Das Spa des Schlossparks Mauerbach ist komplett neu. Mit Biosauna, Dampfbad, Waldsauna, Themen-Ruheräumen, einem ganzjährig beheizten In- und Outdoorpool und Beauty wird alles geboten, was guttut. Monika Heusel versteht es, ihre Gäste auf Top-Niveau zu pflegen und zu verwöhnen. Mit der Spa-Linie Vagheggi Phytocosmetic haben die Spa-Expertin und ihr Team eine hochwertige, ganzheitliche Pflegelinie zur Hand.





86 Deluxe Zimmer inklusive großzügige Juniorsuiten bietet das Viersterne-Superiorhotel – allesamt mit Blick in die Natur. Die Küche im Schlosspark Mauerbach wurde von Gault Millau ausgezeichnet.



