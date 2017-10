Dienstleistung

Aktuelle Preispolitik - Preisstrategien für stationär und online

ID: 1539103

(firmenpresse) - Die Preispolitik ? im Englischen Pricing genannt ? ist eine der diffizilsten Überlegungen im Marketing des Handels. Bin ich zu teuer, verschrecke ich die Kunden, bin ich zu preiswert, ?vertrockne? ich die eigenen Bilanzen.







?Die Preispolitik (auch Preismanagement) ist Teil der Distributionspolitik eines Unternehmens und befasst sich mit der Analyse, Festlegung und Überwachung von Preisen und Konditionen von Produkten oder Dienstleistungen. Ziel der Preispolitik ist es für das Unternehmen, optimale Preise bezogen auf die Unternehmensziele festzulegen (Beispiel: Gewinnmaximierung, Kundenzufriedenheit, Wachstum).?







So beschreibt Wikipedia Preispolitik im ersten Absatz der dort wiedergegebenen Definition.



Im Grunde genommen gibt es zwei verschiedene zentrale Überlegungen, den richtigen Preis für die Produkte zu finden:



?Kostenorientierte Preispolitik



Mit Blick auf G+V, Bilanzen, die Ertragsentwicklung, wird häufig ein hoher Preis oder eine



Preiserhöhung angesagt sein.



?Markt- und wettbewerbsorientierte Preispolitik



Sie erfordert, um im Markt zu bleiben oder gar Marktanteile zu erobern, in der Regel relativ niedrige Preise bzw. Preissenkungen.







Der Traum aller Händlers ist es sicherlich, im Markt mit relativ hohen und konstanten, festen Preisen zu agieren. Aber das Internet und damit der E-Commerce, der ja einen immer größeren Anteil am Handels-Geschäft langsam aber sicher erobert, steht diesen Überlegungen strikt entgegen: Auf der einen Seite ist das Internet eine gigantische ?Preisvergleichsmaschine?, die es jedem Kunden ermöglicht, zu sehen, wer der Preiswerteste am Markt ist. Zum Zweiten aber haben Amazon und andere Anbieter vorgemacht, dass Preise nicht konstant sein müssen, sondern dass sie bei ein und denselben Artikel pro Woche, ja sogar pro Tag mehrfach geändert werden können: ?Dynamic Pricing?. Ja, die neuesten Tendenzen gehen sogar dahin, dass in Einzelfällen zwischen einzelnen Kunden unterschieden wird und je nach Faktenlage und Zeitpunkt dem einzelnen Kunden ein anderer Preis geboten wird (?Personal Pricing?). So ist es immer wieder ein Gerücht (?), dass die Internetnutzer, die mit einem Apple-Gerät auf bestimmten Seiten recherchieren, einen höheren Preis offeriert bekommen als andere Nutzer.





Viele Unternehmen verschenken Gewinne, weil sie ausschließlich auf den Marktanteil fixiert sind und glauben, durch Preispolitik ? genauer gesagt durch Senken der Preise ? Marktanteile erobern zu können.







Aber zusätzliche Marktanteile sind nur dann lohnend, sofern der Gewinn stärker steigt als der Absatzzuwachs. Gerade bei restrukturierten Unternehmen ist direkt nach dem Turnaround häufig festzustellen, dass bei gesunkenem Umsatz die Gewinne drastisch steigen. Prof. Dr. Herbert Simon, Frank Bilstein und Frank Luby fordern deshalb in ihrem Buch ?Der gewinnorientierte Manager? die Renaissance des Gewinns. Dazu schlagen sie global drei Ansätze vor:



?Differenzierungen bringen die ersten Zusatzgewinne.



Produkte müssen nicht immer neu erfunden werden, sie müssen aber vom Angebot des



Wettbewerbs klar abgesetzt werden.



?Unprofitable Marktanteile müssen aufgegeben werden.



Die Profitabilität der Kunden- und Marktsegmente muss untersucht werden, ABC-Analysen



Helfen dabei. Was nichts bringt, wird aufgegeben.



?Preise dürfen nicht reflexhaft gesenkt werden.



Eingriffe des Wettbewerbs sollten nicht sofort mit Preissenkungen beantwortet werden. Der



Ansatz zur Gegenstrategie ist die Differenzierung!







Preise dürfen nicht ad hoc festgelegt werden. Eine ?echte? Preispolitik ist erforderlich, basierend auf einem effektiven Pricing-Prozess. Der Preis selbst, der ständig unter einer Zerreißprobe steht, zerfällt dabei in vier Elemente, nämlich Preisimage, Preislogik, Preisdifferenzierung und Preisattraktion.







Aber Variables Pricing - auf der einen Seite die permanente Preisänderung im Zeitverlauf, auf der anderen Seite die individuelle, an der einzelnen Person ausgerichtete Preispolitik - scheint sich in allen Segmenten des Onlinehandels immer stärker durchzusetzen und von dort auf den stationären Handel nicht nur ?abzufärben?, sondern sich dort ebenso fest zu etablieren. Der Onlinehandel ist dabei immer mehr auf dem Weg, sich in der Preispolitik auf einzelne Kunden mehr oder weniger automatisiert einzustellen, zumindest jedoch auf eng gefasste Kundengruppen, um so die Kaufwahrscheinlichkeit enorm zu steigern. Diese Strategie basiert auf Big Data: Daten, Daten, Daten?







Im stationären Handel sieht die Situation jedoch etwas anders aus: Auf der einen Seite hinterlassen die Kunden dort nicht so breite ?Datenspuren? wie beim Onlinekauf, aber auch hier hinterlassen die Kunden immer mehr Daten ? vor allen Dingen dann, wenn mit Kundenkarten oder Ähnlichem operiert wird. Basis aller künftigen Überlegungen im stationären Handel wird es denn auch sein, möglichst viele Daten über den Kunden zu erfahren. Dazu sind Kundenbefragungen und Kundenkarten mit laufenden Erfassungen von Aktivitäten der einzelnen Kunden von äußerster Wichtigkeit. Auf diese Art und Weise wird zwar nicht unbedingt ?Big Data? entstehen, aber doch so etwas wie ?Mini Data?. Ob mit dieser Bass dann auch mit Hilfe von automatisierten Algorithmen operiert werden kann, sei einmal dahingestellt, aber auf Basis solcher Daten dürften Category Manager in der Lage sein, vernünftige Preisanpassungen vorzunehmen, etwa im Monats-, Wochen- oder auch Tages- sowie Tageszeitenrhythmus.



Wesentliche Voraussetzungen dafür ? die häufigere Preisänderung ? sind jedoch im stationären Handel elektronische Preisetiketten, die es seit Langem gibt, jedoch bisher nur selten im Handel eingesetzt werden. Nur sie ermöglichen die schnelle Preisänderung an allen präsentierten Artikeln in der Auslage der Geschäfte.







Dynamic Pricing ist ein wahnsinniger Umsatzhebel für Handelsunternehmen. Big Data pusht Dynamic Pricing und so gesehen liegt der Onlinehandel auf diese Weise in Front im Rennen um den Kunden. Aber auch der stationäre Handel wird im Laufe der Zeit Methoden entwickeln, hier besser mithalten zu können, wie zuvor beschrieben. Die REWE, Lekkerland und Media-Saturn testen solche Systeme in verschiedenster Form. Vollautomatisiertes Dynamic Pricing wird im stationären Handel sicherlich eher für Massenartikel möglich sein. Personal Pricing, im Sinne von personalisierten Rabatten, dürfte jedoch vorläufig auf bestimmte Aktionen beschränkt bleiben, da ja nicht im Laden für einzelne Kunden verschiedene Preise ausgezeichnet werden können.







In einem kostenlosen umfangreichen Download zeigt die UEC|Ulrich Eggert Consult + Research, Köln, auf www.ulricheggert.de/kostenlosestudien wie und was in der Zukunft der Preispolitik ?State oft he Art? ist.

Die Ulrich Eggert Consult + Research, Köln, wurde zu Anfang 2007 von Ulrich Eggert in Köln nach über 32 jähriger Tätigkeit bei der ehem. BBE-Unternehmensberatung GmbH, Köln, davon mehr denn 13 Jahre als Geschäftsführer, gegründet. Ulrich Eggert setzt heute als freiberuflicher Unternehmensberater, Referent, Moderator und Organisator von Veranstaltungen sowie als Trend- und Zukunftsforscher und Autor von Studien und Fachbüchern seine erfolgreiche Tätigkeit für Handel/Handwerk, Industrie und Dienstleistung fort.

Seine Tätigkeitsfelder sind u. a.:



-- Trend und Zukunftsforschung

-- Markt- und Handelsforschung

-- Strategie-Beratung, Portfolio-Entwicklungen

-- Duedilligence

-- moderierte Workshop-Beratungen

-- Absatzplanungen, Machbarkeits-Studien.

Seine Arbeitsthemen umfassen die



-- Entwicklungen in Konsum und Gesellschaft

-- Zukunft von Handel und Distribution/Vertrieb

-- Versand-/Distanzhandel, E-Commerce und Multi-Channel-Retailing

-- Innovationen und Innovationsmanagement

-- Neue Geschäftmodelle und Formate

-- Neu Vertriebsstrategien

-- Kooperation, Systembildung und Franchising

-- Vertikalisierung und Direktvertrieb

-- Marke und Markenpolitik

-- Virtualisierung von Unternehmen.



Vorträge und Workshops/Veranstaltungen zu diesen Themen runden sein Leistungsprogramm ab. Bisher über 40 Veröffentlichungen in Form von Multi-Client-Studien und Büchern dazu, verzeichnet auf seiner Homepage, zeigen seine umfassende Erfahrung auf diesen Gebieten. In den Jahren 2008- heute erschienen bisher im Eigenvertrieb folgende Studien:

+ LUXUSVERTRIEB,

+ FUTURE DISCOUNT,

+ MAIL ORDER 2015,

+ HANDELS- UND VERTRIEBSINNOVATIONEN,

+ KONSUM(ENT) UND HANDEL,

+ DIE ZUKUNFT DER BAU- UND HEIMWERKERMÄRKTE,

+ DIE ZUKUNFT DER GEWERBLICHEN VERBUNDGRUPPEN,

+ HANDEL 2020 ? WEGE IN DIE ZUKUNFT,

+ HANDEL UND MARKE

+ KOOPERATION IM VERTRIEB

+ VERTIKALISIERUNG IM VERTRIEB

+ MEGATRENDS 2020: HANDELSTRENDS

+ KOSTEN SENKEN MIT SYSTEM

+ NEUE HANDELSFORMATE ? NEUE VERTRIEBSKONZEPTE

+ FOKUS HANDEL

+ B2B-VERTRIEBSTRENDS

+ MÖEBEL 2020: HANDEL & VERTRIEB

+ LUXUS: MÄRKTE & VERTRIEB

+ WACHSTUMSPAKET HANDEL: 3 Studien zu Wachstumsstrategien im Handel

+ MEGATRENDS HANDEL II ? TRENDUPDATE 2025/30

+ 4.0 ? DIE DIGITALE REVOLUTION

+ HANDEL & INTERNET

+ VERBUNDGRUPPEN & INTERNET

+ INDUSTRIE, LIEFERANTEN & INTERNET

+ GESCHÄFTSMODELLE & FORMATE IM B2C ONLINE-HANDEL

+ (QUALITATIVE) HANDELS- UND VERTRIEBSTRENDS ? ALL ABOUT

DIGITALISIERUNG, INTERNET, E-COMMERCE & CO.

+ ZUKUNFT E-COMMERCE B2C ? QUANTITATIVE ENTWICKLUNGEN 2020/25/30

+ 3-D-DRUCK ? CHANCEN & ENTWICKLUNGEN

+ LANGFRISTIGER WANDEL IM HANDEL

+ MÖBEL & WOHNEN 2025/30

+ DIGITALES MARKETING (BAND I)

+ DIY 2025/30

+ DIGITALES MARKETING (BAND II)

+ ZUKUNFT STATIONÄRER HANDEL 2030

sowie zum Bezug über den Buchhandel oder direkt beim Verlag das ?KURSBUCH UNTERNEHMENSFÜHRUNG?, ISBN 978-3-8029-3422-3; ?ZUKUNFT HANDEL?, ISBN 978-3-8029-3855-09 sowie ?KOSTEN SENKEN!?, ISBN 978-3-8029-3847-4, alle im Walhalla-Fachverlag, Regensburg. Details zu allem auf www.ulricheggert.de. Hier finden Interessenten direkt unter www.ulricheggert.de/kostenlosestudien auch über 50 aktuelle Kurz-Studien zum kostenlosen Download.

Ulrich Eggert Consult Research

Ulrich Eggert

An der Ronne 238

50859 Köln

mail(at)ulricheggert.de

02234-943937

www.ulricheggert.de



Weitere Pressemitteilungen von Ulrich Eggert Consult + Research

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 11.10.2017 - 09:45 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539103Anzahl Zeichen: 7286Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Ulrich EggertStadt: Köln Telefon: 02234-943937Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.