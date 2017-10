Bau & Immobilien

Eine runde Sache: Heizstarke Kaminöfen vereinen Natur und Technik

ID: 1539107

Trendsetter?Brunello? Trendsetter?Brunello?

(firmenpresse) - Eine runde Sache: Heizstarke Kaminöfen vereinen Natur und Technik







Zwei Trendsetter: "Brunello" und "Pavone"







Deutschland - raues Klima und Wald, so weit das Auge reicht. Seit jeher wird bei uns die Urkraft des Holzes genutzt. Und heute ist Brennholz die führende erneuerbare Energie, wenn es um die heimische Wärmeerzeugung geht. Damit der Einsatz von Holz der Umwelt und dem Klima zugutekommt, gilt es, den klassischen Brennstoff dank moderner Technik optimal zu nutzen.







Ein Unternehmen, das sich diesem ökologischen Grundsatz verpflichtet, ist der deutsche Kaminofen-Hersteller Drooff. Seine Öfen sind stets eine runde Sache. So wie die neuen Modelle Brunello und Pavone. Beide sind nicht nur im Design rund, sondern überzeugen auch durch ihr rundes Konzept, das Maßstäbe setzt.







Ausgewählte Natursteine: Von Italien bis China - von Portugal bis Brasilien







Der Stahlkorpus ist wahlweise in Schwarz sowie dem Farbton Palladium - einem metallischem Graubraun - erhältlich, das den eleganten Look von Schiefer aufgreift. Der über 160 Zentimeter hohe Brunello wird zudem in vier verschiedenen Verkleidungen aus Naturstein angeboten und lässt sich mit einem über 100 kg schweren Wärmespeicher zusätzlich veredeln.







Neben dem robusten Serpentinstein aus der Lombardei und dem klassischen Sandstein aus dem chinesischen Himalaya, hat Drooff nun zwei weitere attraktive Natursteine in das Sortiment aufgenommen. Der Brunello ist auch in portugiesischem Kalkstein mit eleganter creme-weißer Färbung und einem Speckstein aus Brasilien erhältlich. Die ausgewählten, Jahrmillionen alten Natursteine werden in Deutschland in Handarbeit auf ein Zehntelmillimeter genau geschnitten und verarbeitet. Jeder einzelne Stein ist aufgrund seiner Maserung und Oberfläche ein echtes Unikat.







Das eigene Umweltsiegel: Natur, Wärme, Zukunft









Beide Trendsetter bieten eine 180-Grad-Panoramasicht aufs Feuer, verfügen über einen selbstkühlenden Stangengriff in bequemer Höhe und sind mit einem verschließbaren Aschetopf ausgestattet, der die Reinigung stets zur sauberen Sache macht. Die Modelle erfüllen die strengen Vorgaben des eigenen Umweltsiegels, für das Uwe Drooff - Gründer und Inhaber des Unternehmens - mit seinem Namen bürgt und das sich mit drei Worten beschreiben lässt: Natur, Wärme, Zukunft. Für die Natur: Mindestens 50 Prozent weniger Emissionen als von der 1.BImSchV gefordert. Für die Wärme: Ein Wirkungsgrad von mindestens 80 Prozent. Und für die Zukunft: Alle Kaminöfen sind zu 99 Prozent recycelbar.







Übrigens: Eine runde Sache sind die Kaminöfen von Drooff auch dann, wenn sie Ecken und Kanten haben. Mehr dazu unter www.drooff-kaminofen.de

Die Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG ist einer der führenden deutschen Hersteller moderner Feuerstätten, deren Geräte sich durch eine besonders gut funktionierende Technik, hohe Qualität und ein zeitgemäßes Design auszeichnen. Das seit mehr als zehn Jahren am Markt etablierte Unternehmen aus Brilon vertreibt seine Kaminöfen ausschließlich über ein Netz von ausgesuchten, qualifizierten Fachhändlern, die sich dem Qualitätsgedanken in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen. Der Fachhandel übernimmt dabei auch die fachgerechte Installation der Geräte, um einen sicheren und umweltschonenden Heizbetrieb zu gewährleisten. Adressen können direkt bei Drooff erfragt werden.



Die vom Inhaber Uwe Drooff ins Leben gerufene Baumpflanz-Aktion "Wälder brauchen Bäume" unterstützt die Wiederaufforstungs-Maßnahmen seiner Heimatstadt, die nach den Sturmschäden, die der Jahrhundert-Orkan "Kyrill" verursacht hat, notwendig wurden. Damit verbunden ist das Versprechen, für jeden verkauften Kaminofen von Drooff einen neuen Baum zu pflanzen.

Drooff Kaminöfen GmbH & Co. KG

Moritz Weber

Keffelker Straße 40

59929 Brilon

info(at)dr-schulz-pr.de

+49 (0)2961 96 68 17

http://www.drooff-kaminofen.de



Weitere Pressemitteilungen von Drooff Kaminöfen GmbH& Co. KG

Bereitgestellt von: AdenionDatum: 11.10.2017 - 10:00 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539107Anzahl Zeichen: 2998Kontakt-Informationen:Ansprechpartner: Moritz WeberStadt: Brilon Telefon: +49 (0)2961 96 68 17Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.