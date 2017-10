Gesundheitswesen - Medizin

Tiroler Health& Life Sciences Universität UMIT mit Rekordjahr

(ots) - Zum Start des 17. akademischen Jahres der

UMIT - Private Universität für Medizinische Informatik und Technik

konnten das Rektorenteam der Tiroler Universität, Rektorin

Univ.-Prof. Dr. Sabine Schindler und Vizerektor Philipp Unterholzner,

MSc, positive Zahlen und Fakten präsentieren.



"Wir freuen uns sehr, dass wir für das Studienjahr 2017/18 so

viele Studierende wie noch nie an unserer Universität begrüßen

dürfen. Insgesamt sind mit 1. Oktober 1739 Studierende an der UMIT

inskribiert. Davon haben 567 Studierende - ebenfalls so viele wie

noch nie in der Geschichte der Universität - ein Studium neu

aufgenommen", freute sich heute UMIT-Rektorin Sabine Schindler. 66

Prozent aller Studierenden sind in den Bachelor-Programmen, 14

Prozent in den Master-Programmen, sieben Prozent in den

Doktorats-Programmen und 13 Prozent in den Diplomausbildungen und

Universitätslehrgängen inskribiert. Der Anteil an ausländischen

Studierenden, die aus 24 Nationen stammen, beträgt 33 Prozent. 60

Prozent der Studierenden sind Frauen.



Zwtl.: Health Information Management: Erstmals reines Online

Studium



Für Rektorin Schindler zeigt die Buchungslage bei den Studierenden

auch heuer wieder klar, dass die Universität UMIT Ausbildungen

anbietet, die von den Studierenden als qualitätsvoll und

zukunftsträchtig angesehen werden. "Mit dem Universitätslehrgang

Health Information Management, der erstmals in der Geschichte der

UMIT als reines Online-Studium angeboten wird, und mit der Ausbildung

zum akademischen Begleitexperten für Menschen mit Autismus-Spektrum

Lebensbedingungen können wir heuer zwei neue Studien anbieten, die

unser Weiterbildungsportfolio sinnvoll ergänzen, sagte Schindler.



Zwtl.: Bachelor-Studium Elektrotechnik wird zur Akkreditierung

eingereicht



Für das kommende Jahr will die UMIT gemeinsam mit der



Leopold-Franzens-Universität Innsbruck mit einem Bachelor-Studium der

Elektrotechnik das universitäre technische Ausbildungsangebot in

Tirol ergänzen. Eine Bedarfsstudie habe ganz klar gezeigt, dass für

die Tiroler Industrie bestens ausgebildete Elektrotechniker ganz

wichtig sind für die zukünftige Entwicklung des

Wirtschaftsstandortes. "Deshalb werden wir den Bachelor in

Elektrotechnik in den kommenden Tagen bei der für die

Qualitätssicherung an der Österreichischen Hochschulen zuständigen AQ

Austria einreichen. Wenn alles nach Plan läuft, starten wir mit dem

Studium im Wintersemester 2018/19", kündigte Rektorin Schindler an.



Rektorin Schindler zeigte sich auch über die Entwicklungen in der

Forschung sehr zufrieden. "In den kommenden Jahren wollen wir diese

positive Entwicklung mit einer kontinuierliche Internationalisierung,

mehr Interdisziplinarität und mit einer gezielten Förderung unserer

Nachwuchswissenschaftler fortsetzen und in der Forschung noch

stärker werden", schloss Schindler.



Zwtl.: 13 Prozent Steigerung bei Forschungsvolumen



"Insgesamt laufen an der UMIT derzeit 104 Forschungsprojekte mit

einem Gesamtprojektvolumen von 6,9 Millionen Euro - das bedeutet eine

Steigerung um 900.000 Euro oder 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Studienjahr 2016/17 konnten insgesamt 34 Projekte mit einem

Volumen von 1,6 Millionen Euro neu eingeworben werden" berichtete

UMIT-Vizerektor Philipp Unterholzner.



Zwtl.: UMIT weist unter allen Tiroler Hochschulen höchsten

Eigenfinanzierungsanteil auf



Für den Vizerektor sind diese positiven Zahlen, das Ergebnis der

Arbeit eines engagierten und motivierten Teams an der UMIT.

"Insgesamt arbeiten an der UMIT im kommenden Studienjahr über 200

Personen in Forschung, Lehre und Verwaltung, die insgesamt ein Budget

von inzwischen fast 14,65 Millionen Euro erwirtschaften, knapp 60

Prozent davon werden am Bildungs- und Forschungsmarkt aus eigener

Kraft erwirtschaftet. Damit ist die UMIT unter allen Tiroler

Hochschulen die Universität mit der weitaus höchsten

Eigenfinanzierung", sagte Unterholzner. Und weiter: "Wir haben heuer

im April als Universität unser 15jähriges Bestandsjubiläum gefeiert.

Insgesamt haben in dieser Zeit 3000 hochqualifizierte Absolventen

unser Haus verlassen und unsere Wissenschaftler haben 325

Forschungsprojekte bearbeitet".



