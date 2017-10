COSMO CONSULT und Sana Commerce vereinbaren strategische Partnerschaft

ID: 1539111

(PresseBox) - Die COSMO CONSULT-Gruppe, Europas führender Microsoft Dynamics-Partner und der E-Commerce-Spezialist Sana Commerce arbeiten künftig enger zusammen. Beide Unternehmen unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung auf der Microsoft-Partnerveranstaltung DIRECTIONS EMEA in Madrid. COSMO CONSULT wird die Webshop- und E-Shop-Produkte von Sana Commerce für Microsoft Dynamics künftig vor allem für E-Commerce-Szenarien im B2B-Umfeld einsetzen. Das IT-Unternehmen betont die strategische Bedeutung der Partnerschaft als einen wichtigen Baustein für künftige B2B-Konzepte, speziell in der verarbeitenden Industrie.



Eines der zentralen Themen der digitalen Transformation ist der Digitale Kundenservice. Im B2B-Umfeld bietet COSMO CONSULT Unternehmen aus Bereichen wie Prozess- oder Diskrete Fertigung passende Lösungen an. Dabei gelten jedoch andere Spielregeln als im Konsumentengeschäft, erklärt Uwe Bergmann, Vorstandsvorsitzender der COSMO CONSULT-Gruppe, Europas führenden Microsoft Dynamics-Partner: ?Die Produkte sind oft komplex, es gibt unzählige Varianten und es geht dabei nicht nur um Kaufprozesse. Vielen Unternehmen fällt die Digitalisierung daher nicht leicht. Deshalb setzen wir mit Sana E-Commerce auf ein etabliertes, erfolgreiches E-Shop-System.? In Sachen Digitaler Kundenservices sind Webshops ein Aspekt unter vielen, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren.



Partnerschaft von strategischer Bedeutung



Mit der Sana Commerce EMEA B.V. hat COSMO CONSULT hierfür den richtigen Partner gefunden. Beide Unternehmen unterzeichneten auf der DIRECTIONS EMEA, dem wichtigsten europäischen Forum für Microsoft Dynamics-Partner, eine entsprechende Vereinbarung. ?Die Partnerschaft ist für uns von hoher strategischer Bedeutung. Sana Commerce setzt ebenso wie wir auf Microsoft-Technologien wie Azure, SQL Server oder ASP.Net. Das Unternehmen ist überaus innovativ und technologisch ganz vorn?, unterstreicht Bergmann. Ein weiterer Pluspunkt ist die Bandbreite unterstützter ERP-Systeme, zu denen etwa Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics GP gehören.





Weltweiter Einsatz geplant



Die Entscheidung markiert das Ende einer eingehenden Marksondierung, in deren Rahmen mehrere Lösungen evaluiert wurden. Beide Unternehmen setzten bereits in Vergangenheit gemeinsam E-Commerce-Projekte erfolgreich um. Die strategische Partnerschaft ist so etwas wie der logische nächste Schritt, betont Michiel Schipperus, Vorstand der Sana Commerce EMEA B.V.: ?Größe, Internationalität und der Fokus auf Microsoft Dynamics ERP ? beide Unternehmen haben viel gemeinsam und sind Partner auf Augenhöhe. COSMO CONSULT ist in Marktsegmenten erfolgreich, die noch ganz am Anfang der Digitalisierung stehen. Die Partnerschaft eröffnet uns neue Zielgruppen und das zu einem sehr frühen Zeitpunkt.?



Digitales Portfolio wird weiter ausgebaut



Die strategische Partnerschaft mit Sana Commerce erweitert das digitale Portfolio der COSMO CONSULT-Gruppe. Hierzu gehören unter anderem Portalsysteme, Mobile Solutions und Technologien aus dem Internet der Dinge (Internet of Things ? IoT). Das IT-Unternehmen ist damit in der Lage, ganze Wertschöpfungsketten digital abzubilden. Das Sortiment wird laufend mit eigenen Produkten oder durch strategische Kooperationen erweitert.



Über Sana Commerce



Sana Commerce bietet B2B-Unternehmen den direkten Weg zu E-Commerce. Wie? Durch nahtlose Integration mit SAP und Microsoft Dynamics. Die E-Commerce-Lösung nutzt vorhandene Geschäftslogiken und Daten in leistungsstarken und benutzerfreundlichen Webshops. Damit können sich Unternehmen darauf konzentrieren, die Customer Experience zu verbessern, Verkaufsprozesse effizient zu gestalten und den Umsatz zu steigern.



Sana Commerce ist zertifizierter Partner von Microsoft Dynamics und SAP.



Der innovative Ansatz und das starke Partnernetzwerk macht Sana zum Wachstumsmotor von über 1.200 Webshops weltweit.



Mit über 950 Mitarbeitern an 40 internationalen Standorten - davon zwölf in Deutschland - ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalisierung und bietet zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. Das Produktspektrum umfasst neben ERP- und Branchenlösungen eine große Palette an Speziallösungen, Business-Intelligence- und CRM-Systemen sowie Office- und Portallösungen für alle Unternehmensbereiche. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.





Mitüber 950 Mitarbeitern an 40 internationalen Standorten - davon zwölf in Deutschland - ist die COSMO CONSULT-Gruppe einer der führenden Anbieter von Microsoft-basierten Branchen- und End-to-End-Businesslösungen für Auftrags- und Prozessfertigung, Handel und Dienstleistung. Gemeinsam mit namhaften Industriepartnern begleitet COSMO CONSULT Unternehmen bei der Digitalisierung und bietet zukunftsweisende Industrie 4.0-Lösungskonzepte. Das Produktspektrum umfasst neben ERP- und Branchenlösungen eine große Palette an Speziallösungen, Business-Intelligence- und CRM-Systemen sowie Office- undPortallösungen für alle Unternehmensbereiche. Neben Implementierung und Systemmanagement bietet COSMO CONSULT umfangreiche Beratungsleistungen, die dafür sorgen, dass die Software im Unternehmen nicht nur implementiert, sondern auch gelebt wird.

Weitere Pressemitteilungen von COSMO CONSULT Gruppe

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 11.10.2017 - 09:50 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539111Anzahl Zeichen: 5123Kontakt-Informationen:Stadt: Berlin Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.