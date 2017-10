Suche in PresseMitteilungen PressReleases Fachartikel WhitePaper PresseFächer PresseKalender PR-Dienstleister

HELIOS Universal File Server mit Unterstützung für macOS High Sierra sowie iOS-11-Clients

(PresseBox) - Die HELIOS Software GmbH, führendes Entwicklungsunternehmen von plattformübergreifend genutzter Filesharing-Software, hat heute bekannt gegeben, dass ihre Software Universal File Server das neue macOS 10.13 (?High Sierra?) unterstützt. Alle Mac-Anwender mit Betriebssystemen bis macOS 10.13 können sich mit ihrem Unternehmensserver, auf dem die HELIOS Software läuft, verbinden, um nahtlos mit ihrem Fileserver zu arbeiten ? einschließlich Spotlight-Suche und entferntem Zugriff. Ebenfalls bestätigt HELIOS die vollständige Kompatibilität seiner App Document Hub mit dem neuen iOS 11.



HELIOS verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von plattformübergreifenden Fileserverlösungen und stellt mit der Software Universal File Server UB64 eine Vielfalt von Diensten zur Verfügung. Universal File Server ist für seine Leistungsfähigkeit, Sicherheit und enorm hohe Zuverlässigkeit bekannt und bietet als einzige Lösung folgende Vorteile:



Fileserver für Mac-, Windows- und Web-Clients



Fileserverzugriff für iOS- und Android-Mobilgeräte



Spotlight-Suche zum Auffinden von Serverdateien über Metadaten oder Textinhalt von Mac-, Windows-, Web- und mobilen Clients aus



Schlüsselfertige Serverlösung (VM für VMware & HyperV)



Synchronisierung von Servervolumes/Ordnern sowie für mobile App-Anwender



Einfache Administrationsoberfläche (für Windows, Mac, Linux/UNIX)



Im Hintergrund stellt Universal File Server plattformübergreifendes Filesharing bereit, sodass Anwender weiterhin von ihren gewohnten Geräten aus ohne Einschränkung arbeiten können.



Universal File Server läuft auf allen gängigen Serverplattformen, inklusive dem neuen macOS 10.13, sodass Unternehmen beliebiger Größe die Software auf einem Server ihrer Wahl ? vom Mac mini für kleinere Arbeitsgruppen bis hin zu Unternehmensservern ? installieren können.





Vollständige Produktdetails und auch Einführungsvideos, finden Sie auf der HELIOS Website. Um mehr darüber zu erfahren, oder um ein Testdrive herunterzuladen, nehmen Sie Kontakt zu HELIOS auf.



