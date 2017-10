Kunst und Kultur / Musik

Inka Bause (49) in MYWAY: "Ich gucke mir jetzt schon rollstuhlgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl in Berlin-Mitte an." (FOTO)

ID: 1539113

(ots) -

Mit "Bauer sucht Frau" und "Familienduell" sorgt Moderatorin Inka

Bause momentan wieder für Unterhaltung im TV. Aber die Karriere der

49-Jährigen begann mit einem anderen Talent: In der DDR wurde sie als

Sängerin berühmt. In der neuen MYWAY (EVT 11.10.) plaudert der

Kult-Star 13 Dinge aus, die ihre Fans noch nicht von ihr wussten. Zum

Beispiel verrät sie, was sie sich selbst zu ihrem nächsten Gebutstag

schenkt, wie sie zum Älterwerden steht und warum sie ihrer Tochter

Anneli immer einen Hunderteuroschein mitgibt.



Im nächsten Jahr feiert Inka Bause ihren 50. Geburstag - und freut

sich im Gegensatz zu vielen anderen Frauen schon richtig darauf: "Ich

schenke mir zu meinem 50. selbst eine Tournee, werde ein paar alte

und neue Songs singen. Das ist eine schöne Ablenkung."



Die Moderatorin lässt sich vom Älterwerden nicht stressen:

"Natürlich kann man sagen: 'Gott, ich werde alt!' Aber man kann auch

versuchen, jeder Lebensphase schöne Dinge abzugewinnen. Und das muss

dann etwas sein, das auch zu diesem Abschnitt passt." Diese

Lebensweisheit brachte ihre Muttter ihr schon früh bei: "Als ich als

Teenager mal so eine spießige Bluse anhatte, weil ich einen auf

erwachsen machen wollte, sagte sie: 'Zieh dich mit 15 an wie mit 15 -

alt wirst du von alleine'", erinnert sich Inka Bause. Um dem Alter

seinen Schrecken zu nehmen, schmiedet sie Zukunftspläne: "Ich gucke

mir jetzt schon rollstuhlgerechte Wohnungen mit Fahrstuhl in

Berlin-Mitte an. Ich will doch später kein Haus mit Garten und das

ganze Brimborium. Am liebsten würde ich nur drei Schritte von der

Komischen Oper entfernt wohnen. Da hätte ich dann ein Abonnement und

würde in Begleitung eines netten Herrn hingehen, der dieselben

Interessen hat wie ich, der vielleicht auch einen Hund hat oder

so..."



Obwohl Inka Bause sich für die Zukunft einen netten männlichen



Begleiter wünscht, ist ihr Eigenständigkeit sehr wichtig: "Ich will

alles selbst regeln und regle auch alles selbst. Unabhängig zu sein,

das möchte ich auch meiner Tochter ermöglichen. Deshalb gebe ich ihr

immer 100 Euro mit, wenn sie das Haus verlässt, damit sie von

überallher mit dem Taxi nach Hause kommen kann und auf keinen Typen

angewiesen ist."



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe

11/2017 (ab 11. Oktober 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der

Quelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.



Über MYWAY



MYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -

die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmt

genießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:

den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und den

Service der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, der

veränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerecht

zu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse der

Leserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische und

inspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.

Mit einer verkauften Auflage von 103.320 Exemplaren (IVW II/2017)

erscheint MYWAY monatlich.



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group

insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,

MYWAY, SHAPE, InTouch Style und "einfach.sein". Inhaltlich

unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen

Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke

gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,

Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt

Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:

Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die

Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im

monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf

IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende

Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM

ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten

Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale

Produkte und über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen

Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung

unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen

und Marken.







Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Anna Hezel

T +49 40 30 19 10 74

anna.hezel(at)bauermedia.com

www.bauermedia.com



Original-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Bauer Media Group, MYWAY 20170001182810.jpg

Bereitgestellt von: otsDatum: 11.10.2017 - 09:32 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539113Anzahl Zeichen: 5218Kontakt-Informationen:Stadt: Hamburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.