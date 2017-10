Benno Fürmann (45) in MYWAY: "Du kannst dir heute auf jeden Fall mehr Gefühl erlauben."

Vermischtes

(ots) - Früher trug Benno Fürmann Totenkopf-Ohrringe,

Adlergürtelschnallen und Kuhfell auf der Lederjacke. Heute ist der

45-Jährige bedacht und stilsicher. In der neuen MYWAY (EVT 11.10.)

spricht der Schauspieler über den modernen Mann und das Zusammenleben

mit seiner Tochter.



Der moderne Mann kann sich auf jeden Fall mehr Gefühle erlauben,

erklärt Benno Führmann: "Aber nach wie vor möchte man als Mann

wahrgenommen werden, das Gegenüber schützen, charmant sein und ärgert

sich, wenn man es nicht war." Gegenüber MYWAY gibt der Schauspieler

zu, dass es ihn verändert hat, seine Tochter Zoe aufwachsen zu sehen:

"Ich habe mehr Feingefühl entwickelt. Und Lust an ausgiebigen

Gesprächen."



Heute ist Benno Fürmann's Tochter Zoe 15 Jahre alt und um sie zu

beeindrucken reicht es nicht mehr, ihr ein passendes Kleid zu kaufen.

"Jetzt geht es mehr um die schöne Zimmergestaltung. Auch eine

weibliche Qualität. Man sieht einer Wohnung an, ob ein Typ allein

darin lebt! Meine Tochter fragt gelegentlich, wann die

Reinigungshilfe wieder kommt", erzählt der Schauspieler.



In seiner Freizeit sitzt er besonders gerne in Cafés und träumt

von schicksalhaften Begegnungen: "Als Jugendlicher las ich Stefan

Zweigs 'Die Welt von gestern' und malte mir aus, wie ich in einem

stilvollen Wiener Caféhaus eine Melange trinke, übers Leben

philosophiere, mit dem Füllfederhalter Notizen mache und von einer

netten Frau gefragt werde: 'Ist hier noch frei?'. Viele Jahre später

traf ich in einem Wiener Caféhaus den Regisseur von 'Anatomie'. Die

Szenerie war exakt so. Bis auf die Frau, die nie kam. Aber das kann

ja noch werden..."



Hinweis für Redaktionen:



Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe

11/2017 (ab 11. Oktober 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung der

Quelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.





