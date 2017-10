Medien und Unterhaltung

Hopfen und Malz verloren? Neue Herausforderungen für die "MasterChef"-Kandidaten am Montag exklusiv auf Sky 1 (FOTO)

- Zwei neue Folgen des weltweit erfolgreichsten

Koch-Castingformats am Montag, 16. Oktober um 20.15 Uhr nur auf

Sky 1

- Herausforderungen der nächsten beiden Episoden: Kochen mit Craft

Beer, Zubereitung einer Ceviche sowie Kochen mit Pilzen und die

Zubereitung eines Landschweins mit Kaffee



11. Oktober 2017 - Herausforderungen mit Hopfen und Malz: In der

nächsten "MasterChef"-Episode kochen die verbliebenen 20

"MasterChef"-Kandidaten in der imposanten Kulisse des "Stone Brewing"

in Berlin-Mariendorf. In der Team-Challenge gilt es ein

Dreigänge-Menü mit Bier zu kochen. Die Mitarbeiter des Berliner

Restaurants entscheiden zum Schluss, wessen Team-Menü nicht überzeugt

und wer damit in den Pressure-Test muss. In diesem Test geht es

diesmal um eine frische Dorade, die zu Ceviche verarbeitet werden

soll. In seinem eigenen Restaurant "SchmidtZ&Ko" zeigt Juror Ralf

Zacherl den Kandidaten vorab wie es geht. Wer es nicht schafft muss

die "MasterChef"-Schürze ablegen.



Die verbleibenden 19 Kandidaten stellen sich im Anschluss dann der

Herausforderung eines Pilzgerichts. Von Suppe über Risotto bis

Stroganoff ist alles möglich. Die besten Kandidaten kommen eine

Runde weiter, die übrigen müssen ihre Kochkünste bei einem

Schwäbisch-Hällischen Landschwein mit Kaffee vor der anspruchsvollen

Jury unter Beweis stellen. Wem das gelingt und wer die

"MasterChef"-Küche verlassen muss, sehen Sky Zuschauer am 16. Oktober

um 20.15 Uhr in einer Doppelfolge exklusiv auf Sky 1 sowie auf Sky On

Demand, Sky Go und Sky Ticket.



Über "MasterChef":



"MasterChef" ist die weltweit erfolgreichste Koch-Castingshow mit

über 300 Millionen Zuschauern und mehr als 10.000 Kandidaten, sie ist

in 58 Ländern on air. In Australien gilt sie als erfolgreichste

TV-Sendung aller Zeiten. In 24 Episoden wird Deutschlands bester



Hobbykoch gesucht. Das Teilnehmerfeld besteht zu Beginn aus den

besten 40 Hobbyköchen Deutschlands. Nach diversen Ausscheidungsrunden

ziehen 24 von ihnen in die sogenannte "Master Class" ein. Eine(r) von

ihnen wird im Finale zum Sieger gekürt. Im Laufe der Staffel müssen

sich die Hobbyköche verschiedenen Aufgaben rund ums Kochen und

Anrichten stellen. Diese sind als Team- und Einzelwettbewerbe oder

als Duelle gestaltet. So haben die Kandidaten von Sendung zu Sendung

die Chance, eine Runde weiterzukommen, um am Ende nicht nur den

begehrten Titel "MasterChef" zu führen, sondern auch 100.000 Euro und

ein persönliches Kochbuch ihr Eigen nennen zu dürfen. Bewertet werden

die Kandidaten von einer hochkarätigen Jury bestehend aus TV- und

Sterneköchen Nelson Müller, Ralf Zacherl, Sterneköchin Sybille

Schönberger und Sommelier Justin Leone. Produziert wird die

Koch-Castingshow von Endemol Shine Germany. Originaltitel:

"MasterChef" Deutschland, zweite Staffel, Show, 24 Episoden als

Doppelfolgen, je ca. 50 Minuten, D 2017.



Über Sky 1:



Der Entertainmentsender Sky 1 zeigt in Deutschland und Österreich

eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven

Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl

aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen

internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV

steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden

zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket

erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und

Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2

Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den

führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus

Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und

Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei

München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.

Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven

Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juli

2017).







