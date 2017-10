Königin Silvia exklusiv in "Neue Post": "Es ist wichtig, dass gerade heute junge Menschen nicht die Hoffnung verlieren."

ID: 1539116

(ots) - 1994 gründete König Silvia von Schweden die

Mentor-Stiftung, die Jugendliche unterstützt und ihnen einen

erwachsenen Mentor zur Seite stellt. In Neue Post (EVT 11.10.)

spricht Königin Silvia exklusiv über ihre Arbeit in der Stiftung.



"Es ist wichtig, dass gerade heute junge Menschen nicht die

Hoffnung verlieren, einmal ein anständiges Leben zu führen. Jeder

braucht einen anderen, einen Mentor, der ihm zuhört, ihn

unterstützt", erklärt die Monarchin. Aus diesem Grund gründete

Königin Silvia vor rund 23 Jahren die Mentor-Stiftung. Auch innerhalb

der Königsfamilie wird viel über Wohltätigkeit geredet. "Mein Mann

sagte einmal, dass einen diese Dinge auch beim Frühstück, Mittagessen

und Abendbrot ständig begleiten. Aber das ist vielleicht auch gut

so", erzählt Königin Silvia.



Die Stiftungsarbeit hat sich in den letzten 23 Jahren stark

verändert. "Damals waren es die Drogenprobleme junger Menschen.

Leider sind heute so viele neue Themen hinzugekommen, wie zum

Beispiel die Schicksale vieler Flüchtlinge", erklärt Königin Silvia.

"Es gibt viel zu tun. Aber es ist gut, dass man mir überall auf der

Welt zuhört, wenn es um diese Probleme geht."



Hinweis für Redaktionen:



Den vollständigen Beitrag gibt es in Neue Post Nr. 42, ab

Mittwoch 11. Oktober 2017 im Handel. Abdruck honorarfrei bei Nennung

Quelle Neue Post.



Über Neue Post



Neue Post ist das Qualitäts-Yellow im Segment und garantiert seit

über 60 Jahren Qualität und Kontinuität für Frauen ab 50 Jahren. Neue

Post ist die Nummer eins in Adel mit exklusiven News aus den

Königshäusern. Darüber hinaus sind nationale und internationale Stars

aus dem Show-Bizz fester Bestandteil des Heftes. Der große

Serviceteil berät die Leserinnen kompetent. Themenschwerpunkte bilden

Wohnen, Ratgeber, Gesundheit sowie Mode und Beauty. Aber auch Leute



von nebenan, ihre Schwierigkeiten und Probleme, tragische

Geschehnisse und auch besonders glückliche Momente gehören zum

redaktionellen Repertoire. Neue Post setzt ganz bewusst auf die Nähe

zur Leserin: mit emotionaler Ansprache, umsetzbaren Mode- und

Kosmetik-Tipps und seriöser Beratung zu Alltagsproblemen.



Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuser

weltweit. Über 600 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte und

über 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund um

den Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- und

Vermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrer

globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre

Leidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."

verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Haus

populärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund

11.500 Mitarbeiter in 20 Ländern.







Pressekontakt:

Bauer Media Group

Heinrich Bauer Verlag KG

Unternehmenskommunikation

Anna Hezel

T +49 40 30 19 10 74

anna.hezel(at)bauermedia.com

www.bauermedia.com

https://twitter.com/bauermediagroup



Original-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von Bauer Media Group, Neue Post

Bereitgestellt von: otsDatum: 11.10.2017 - 09:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539116Anzahl Zeichen: 3516Kontakt-Informationen:Stadt: Hamburg Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.