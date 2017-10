Urlaub & Reisen

Winterurlaub am Traunsee: Ein Tipp für Individualisten und Feinschmecker

(firmenpresse) - Wenn sich der Winter über den Traunsee legt, dann wird es im Landhotel Post Ebensee so richtig gemütlich. Das traditionsreiche Haus ist landauf, landab bekannt für seine Küche. Das Beste, was das Salzkammergut zu bieten hat, und noch vieles mehr serviert Gastgeberfamilie Leitner ihren Gästen. Dass in Ebensee auch Wintersportler auf ihre Rechnung kommen, ist vielleicht ein „Geheimtipp“. Ruhe und Winteridylle lassen sich im Landhotel Post perfekt mit aktiven Wintertagen im Schnee verbinden. Der Feuerkogel, Oberösterreichs sonnenreichstes Skigebiet, ist nur einen Katzensprung entfernt. Bei einem fantastischen Rundum-Panoramablick auf den Dachstein und in die Seenregion und mit gemütlichen Hütten für den Einkehrschwung genießen Skifahrer bestens präparierte Pisten. Tiefschneefreaks finden auf der zwei Kilometer langen, naturbelassenen Abfahrt ins Tal ihre Herausforderung. Tourengeher schätzen das Plateau als Ausgangspunkt für ihre Touren und Schneeschuhwanderer finden hier markierte Trails für ihren Ausflug. Langlaufen am Langbathsee ist ein Naturerlebnis für sich. Wenn der See zufriert, tummeln sich dort die Eisläufer und Eisstockschützen. Eine Winterwanderung am Ufer des Traunsees oder eine flotte Laufrunde an der frischen Winterluft, Ebensee im Winter ist eine Reise wert. In bester Lage, nur 150 Meter vom Seeufer entfernt und angrenzend an den Rathauspark, wohnen Gäste des Landhotel Post in neu renovierten Zimmern inklusive Seeblick. Als Mitglied der „Landhotels Österreich“ steht das Landhotel Post für echte österreichische Gastlichkeit und Küche sowie Tradition, Brauchtum und Regionalität. Familie Leitner ist mittlerweile in der fünften Generation eine Gastgeberfamilie mit einer „ansteckenden“ Leidenschaft für die Schönheiten und Köstlichkeiten des Salzkammerguts.



