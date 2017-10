Finanzwesen / Banken

Deutsche Apotheker- undÄrztebank beschleunigt digitale Reise mit DXC-Technologie

ID: 1539120

(ots) - Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank)

hat einen langfristigen Vertrag mit DXC Technology (NYSE: DXC)

abgeschlossen, um die digitale Transformation ihres Geschäftsbetriebs

zu beschleunigen. Die End-to-End-Services von DXC bieten eine

innovative Lösung für die apoBank: Das Institut wird dabei

unterstützt, auf die etablierte Avaloq-Banking-Suite als künftige

Kernbankenplattform reibungslos umzusteigen. Die DXC-Services

verbessern künftig das Produktangebot der Bank und werden die

digitalen Kundenerlebnisse auf ein neues Niveau steigern.



Die Wachstumsstrategie der apoBank basiert auf einer nachhaltigen

Erweiterung des Produktangebots und der digitalen Kundenerfahrung.

Die Bank wird dabei von der DXC-Erfolgsbilanz profitieren,

IT-Transformationen bei der Implementierung von Banklösungen

umzusetzen und einen umfassenden End-to-End Run-the-Bank-Service

anbieten zu können. Darüber hinaus wird DXC eine entscheidende Rolle

dabei spielen, die digitale Strategie der Bank auf Basis

erstklassiger operativer Effizienz, sowie agiler und flexibler

IT-Infrastruktur erfolgreich zu etablieren. Die apoBank profitiert

dabei von einer verkürzten Time-to-Market für innovative Produkte.



DXC wird dieses Projekt gemeinsam mit Avaloq (einem führenden

Anbieter von Finanzdienstleistungssoftware) und Orbium (einem

Technologieberatungsunternehmen) realisieren. Die Lösung erfüllt

dabei alle regionalen Vorschriften und die spezifischen

IT-Anforderungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Das

Implementierungsprojekt startet sofort.



"Dieses Projekt ist ein Leuchtturmprojekt für DXC im Bankensektor.

Es bestätigt unsere Kompetenz, die digitale Transformation zu

gestalten und unsere Marktposition als einer der führenden

IT-Anbieter für Bankgeschäfte in Nord- und Zentraleuropa. Die apoBank

profitiert von unseren Erfahrungen in den Bereichen Beratung,



Applikationen, Sicherheit, Cloud und Workplace kombiniert mit dem

branchenspezifischen Bank-Know-how unseres Hauses. Wir freuen uns auf

die weitere Zusammenarbeit mit der apoBank und unseren Partnern",

sagt Michael Eberhardt, Vice President & General Manager, North &

Central Europe, DXC Technology.



"Die Wahl zum bevorzugten Partner einer renommierten Bank wie der

apoBank, die vor allem dafür bekannt ist, Kunden aus den Heilberufen

zu dienen, ehrt uns und ist gleichzeitig ein Beweis für die Stärke,

hohe Qualität und Effizienz unserer digitalen Lösung sowohl im Retail

Banking als auch im Corporate Banking", sagt Jürg Hunziker,

stellvertretender Group CEO und Group Chief Markets Officer bei

Avaloq. "Wir freuen uns sehr, die apoBank in der Avaloq Community

willkommen zu heissen. Wir wollen auf dem Erfolg dieser neuen

Partnerschaft aufbauen, um unsere Präsenz weiter zu verstärken und

unsere Community in Deutschland und der Europäischen Union zu

erweitern", so Jürg Hunziker.



Über DXC Technology



DXC Technology ist der weltweit führende unabhängige End-to-End

IT-Dienstleister. Wir wandeln technologische Innovationen in messbare

Erfolge für unsere Kunden um. Aus dem Zusammenschluss von CSC und der

Enterprise Services Sparte von Hewlett Packard Enterprise entstanden,

sind wir für rund 6.000 privatwirtschaftliche und öffentliche

Organisationen in 70 Ländern tätig. DXC Technology zeichnet sich

durch technologische Unabhängigkeit aus, ist weltweit präsent und

verfügt über ein umfassendes Partnernetzwerk. Gemeinsam bieten wir

richtungsweisende IT-Services und Lösungen. Wir leiten und begleiten

die digitale Transformation unserer Kunden. Auch im Bereich Corporate

Social Responsibility setzen wir Maßstäbe www.dxc.technology/de.







