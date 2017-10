ONE5 Mehr Power im E-Commerce

(PresseBox) - Das Patentrezept gibt es nicht: Jeder muss seinen individuellen Weg gehen, um im Onlinehandel erfolgreich zu sein. Auf dem exklusiven Event ONE5 Mehr Power im E-Commerce für Shopbetreiber & Onlinehändler von SDZeCOM und dem Partnernetzwerks United E-Commerce am 9. November 2017 in Köln werden den Teilnehmer Einblicke in unterschiedlichsten Themenbereichen gegeben. Angefangen von Produkthandling im E-Commerce über Lead Management im Zuge der neuen EU-DSGVO bis hin zur Umsatzsicherung mithilfe von Multi-Cloud.



SDZeCOM und GS1 Germany zeigen in ihrem Workshop "Effizientes Produktdatenhandling im E-Commerce" Prozesse, Standards und Technologien, mit denen Hersteller und Händler die Wertschöpfung im E-Commerce erhöhen.



Die Teilnehmer können sich auf inspirierende Workshops mit vielen wertvollen Informationen und praktischen Checklisten sowie Whitepaper mit konkreten To-Dos für Ihren persönlichen Weg freuen.



Mehr Informationen und die Möglichkeit zur kostenfreien Anmeldung gibt es hier: www.sdzecom.de/one5-mehr-power-im-e-commerce-exklusives-event-fuer-shopbetreiber



SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum einer der führenden Systemarchitekten und Systemintegratoren für MDM-, PIM-, MAM- und Publishing-Lösungen. Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen wie Stibo Systems, Contentserv, OpusCapita und priint:comet zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung komplexer Systemumgebungen.



Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 ist SDZeCOM am Markt und wurde seitdem mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015 und 2017 erhielt das IT-Unternehmen den INNOVATIONSPREIS-IT in der Kategorie Consulting und Wissensmanagement und steht damit in der IT-Bestenliste.







Datum: 11.10.2017