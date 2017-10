Realistische Reifenprofilmessungen schnell und einfach!!

ID: 1539122

(PresseBox) - Schnelle Profilmessungen beim Vorbeifahren erfassen ist mit dem neuen System von der GL Messtechnik kein Problem mehr. Das PDP (Precision Dual Profiler) misst in nur wenigen Sekunden die Profiltiefen zweier Reifen gleichzeitig und zeigt das Messergebnis in einer 3D-Darstellung und einem 2D-Profilquerschnitt an. Für den Werkstattfachmann und den Kunden sind die Messergebnisse sofort sichtbar und können in einem Protokoll mit kundenspezifischen Details ausgedruckt oder versendet werden. Auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der zyklischen Reifenkontrolle für Speditionen und Fuhrparks spart das PDP Zeit und erleichtert die Arbeit. Dank der einfachen Messdatenerfassung und -dokumentation, können die Ergebnisse auch noch nach der Messung eingesehen und zur weiteren Verarbeitung benutzt werden.



In der Reifenprofilmessung sind hochpräzise Laser Sensoren verarbeitet, die das Profil mit einer Genauigkeit von 0,085 mm aufnehmen. Durch neueste und effiziente Messtechnik werden menschliche Messfehler eliminiert und eine realistische Messpräsentation dargestellt. Das System kann einfach auf dem Boden installiert, in den Boden eingelassen oder in schon bestehende Systeme integriert werden. Für saubere Sensoren und eine einwandfreie Messung sorgt das raffinierte Systemdesign, welches den abfallenden Schmutz an den Reifen umgeht. Das PDP deckt 95% aller Auto-Achsen auf dem Markt ab und ist nicht nur für die Profiltiefenmessung geeignet, sondern überzeugt auch mit den Software Funktionen für die Berechnung und Analyse der Hüllkurve, Reifenverschleiß, Radausrichtung, Bremsweg und anderen Geometrien.



Die Reifenprofilerkennung gibt es auch in einer mobilen Ausführung: Das Messsystem HDP (High Definition Profiler) wird hinter den Reifen am Fahrzeug platziert und nimmt das Profil von einem Reifen auf. Das System kann leicht transportiert werden und ermöglich Messungen an jedem Ort. Beide Profilmessvarianten verfügen über die gleichen Messergebnisse und Software Funktionen. Mehr Information auf www.gl-messtechnik.de.







Weitere Pressemitteilungen von GL Messtechnik GmbH

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 11.10.2017 - 10:04 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539122Anzahl Zeichen: 2095Kontakt-Informationen:Stadt: Bad Kreuznach Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.