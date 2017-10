Maschinenbau

Meusburger-Highlights auf der Blechexpo

ID: 1539123

(PresseBox) - Der Normalienspezialist aus Österreich präsentiert bei der Blechexpo in Stuttgart wieder viele Neuheiten für den Stanzwerkzeugbau. Das gesamte Sortiment an Einbauteilen mit rund 8.500 Artikeln findet sich im neuen Katalog 2018 I 2019 übersichtlich zusammengefasst. Brandneu im Meusburger-Sortiment sind innovative Aktivelemente und das revolutionäre Spannsystem H 3000. Auch bei den Schneidelementen und den Erodierblöcken gibt es interessante Erweiterungen.



Neuprodukte für Stanzwerkzeugbauer



Ab Mitte Oktober sind bei Meusburger zahlreiche Neuheiten für den Stanzwerkzeugbau erhältlich. Auf der Blechexpo 2017 werden diese Neuprodukte ? unter anderem verschiedene Aktivelemente, neue Schneidelemente sowie Erweiterungen im Bereich der Erodierblöcke ? am Meusburger-Stand 7108 in der Halle 7 erstmals präsentiert. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht nehmen, die Neuheiten genauer anzuschauen und gleich zu testen!



H 3000 ? eine innovative Eigenentwicklung



Formenbauer kennen bereits seit vielen Jahren das multifunktionale Spannsystem H 1000, das die Fertigungsprozesse im Formenbau revolutioniert hat und für höchste Effizienz steht. Ab sofort gibt es das innovative System unter dem Namen ?H 3000? auch für den Stanzwerkzeugbau. Die H 3000 ist eine Eigenentwicklung aus dem Hause Meusburger und wurde exakt auf das Stichmaß der Meusburger Stanzgestelle ausgelegt und konstruiert. Die hohe Genauigkeit des Systems resultiert in Kombination mit den hochpräzisen Meusburger Normgestellen in ein exaktes und maßlich einwandfreies Stanzwerkzeug. Durch die besonders enge Toleranz der Aufnahmebohrungen und der Spannelemente können Stanznormalien mit Hilfe des Meusburger H 3000-Spannsystems wiederholgenau im ?-Bereich gespannt und bearbeitet werden. Das spart wertvolle Zeit und Geld in der Produktion.



Übersichtlicher Katalog mit praktischen Auswahlhilfen



Der Marktführer im Bereich hochpräziser Normalien bietet seinen Kunden neben verschiedenen Stanzgestellen auch ein umfangreiches Sortiment an Einbauteilen speziell für den Stanzwerkzeugbau. Das komplette Programm an Einbauteilen mit rund 8.500 Artikeln ist im neuen Katalog ?Stanzwerkzeugbau Einbauteile 2018 I 2019? auf 450 Seiten übersichtlich zusammengefasst. Eine praktische Auswahlhilfe sowie technische Informationen sollen die tägliche Arbeit des Anwenders erleichtern. Highlights sind innovative Aktivelemente zum Führen, Positionieren und Bearbeiten von Stanzstreifen, ein umfangreiches Sortiment an konfigurierbaren Schneidelementen sowie Gasdruckfedern mit aktiven Sicherheitseinrichtungen. Exemplare des übersichtlichen Kataloges können beim Meusburger Stand auf der Blechexpo direkt bestellt werden.





Meusburger auf der Blechexpo: Halle 7, Stand 7108



Weitere Infos: www.meusburger.com



Die Meusburger Gruppe ist der international führende Hersteller von standardisierten Qualitätsnormalien, Produkten der Heißkanal- und Regeltechnik und ausgesuchten Artikeln aus dem Werkstattbedarf. Mehr als 17.500 Kunden weltweit nutzen die Vorteile der Standardisierung und profitieren von über 50 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Stahl. Die ständige Verfügbarkeit der Produkte macht die Meusburger Gruppe zum zuverlässigen und globalen Partner für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.





Die Meusburger Gruppe ist der international führende Hersteller von standardisierten Qualitätsnormalien, Produkten der Heißkanal- und Regeltechnik und ausgesuchten Artikeln aus dem Werkstattbedarf. Mehr als 17.500 Kunden weltweit nutzen die Vorteile der Standardisierung und profitieren von über 50 Jahren Erfahrung in der Bearbeitung von Stahl. Die ständige Verfügbarkeit der Produkte macht die Meusburger Gruppe zum zuverlässigen und globalen Partner für den Werkzeug-, Formen- und Maschinenbau.

Weitere Pressemitteilungen von Meusburger Georg GmbH&Co KG

Bereitgestellt von: PresseBoxDatum: 11.10.2017 - 09:30 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539123Anzahl Zeichen: 3447Kontakt-Informationen:Stadt: Wolfurt Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.