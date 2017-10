Industrie

Firmen setzen auf Inlandsstandort - wenn Rahmenbedingungen passen -

Brossardt: "Es gibt Verbesserungsbedarf"

ID: 1539124

(ots) - Deutschland und Bayern sind starke

Industriestandorte. Viele Firmen sind aber global aufgestellt und

investieren weltweit nicht nur in Produktionsstätten, sondern

zunehmend auch in Forschungs- und Entwicklungszentren (F&E). Das geht

aus der vbw Studie "Gegenwart und Zukunft industrieller Wertschöpfung

in Deutschland" hervor, die das Roland Berger Institut im Auftrag der

vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. erstellt hat. Dazu

wurden Interviews mit neun deutschen Unternehmen unterschiedlicher

Branchen und Größen geführt, und daraus Fallstudien sowie eine

Querschnittsanalyse erarbeitet.



"Ein erfreuliches Ergebnis der Studie ist, dass der

Inlandsstandort von zentraler Bedeutung bleibt. Der internationale

Standortwettbewerb ist aber weiter groß: Etablierte Volkswirtschaften

streben eine Re-Industrialisierung an und die Emerging Markets holen

auf", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.



Die Untersuchung hat zudem ergeben, dass es unternehmensinterne

und unternehmensexterne "Klebeeffekte" zwischen einzelnen Teilen der

Wertschöpfungskette gibt. Das trifft zum Beispiel auf die Bereiche

F&E und Produktion zu, die besonders gut funktionieren, wenn sie

räumlich nah sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies auch, dass die

Verlagerung eines Bereichs an einen Auslandsstandort oft eine

Verlagerung des verknüpften Bereichs nach sich zieht. "Von wachsender

Bedeutung sind zudem Klebeeffekte zu Start-ups - etablierte Firmen

profitieren von deren dynamischer Kultur", betont Brossardt.



Der Inlandsstandort wurde im Vergleich zum Ausland von den

Unternehmen als positiv bewertet. Sie sehen hierzulande aber auch

Verbesserungsbedarf, etwa in den Bereichen Bildung, Verkehrs- und

Kommunikations-Infrastruktur, Digitalisierung, steuerliche

Forschungsförderung oder intelligenter staatlicher Regulierung. Für



ihr eigenes Geschäft erkennen die Firmen große Potenziale in der

Digitalisierung und der Industrie 4.0 - sowohl im Hinblick auf

effizientere und produktivere Prozesse, als auch in der Chance zu

neuen Geschäftsmodellen. "Um industrielle Wertschöpfung am Standort

zu halten, sind alle gefragt: Politik, Tarifpartner und Unternehmen

selbst", so Brossardt.



Download der Studie: www.vbw-bayern.de/industrielle_wertschöpfung







Pressekontakt:

Eva Schirmbeck,

Tel. 089-551 78-375,

E-Mail: eva.schirmbeck(at)ibw-bayern.de



Original-Content von: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., übermittelt durch news aktuell



Weitere Pressemitteilungen von vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

Bereitgestellt von: otsDatum: 11.10.2017 - 09:40 UhrSprache: DeutschNews-ID 1539124Anzahl Zeichen: 2799Kontakt-Informationen:Stadt: München Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.