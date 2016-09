Neocom Multimedia : OFFRE DE RACHAT PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES ACTIONS

(Thomson Reuters ONE) -





Texte de l'annonce légale



Cher(e)s Actionnaires,



Nous avons l'honneur de vous informer que, par délibération en date du 16 juin

2016, l'assemblée générale mixte des actionnaires a décidé d'autoriser l'achat

par la société de 153 611 de ses propres actions (10%) pour les annuler en vue

de la réduction du capital.



Cet achat se fera au prix unitaire de 2,60 ? (deux euros soixante) pour chaque

action portant jouissance courante lors de l'achat.



Si cette proposition vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir nous

contacter avant le 17 octobre 2016 par courrier à l'adresse suivante : NEOCOM

MULTIMEDIA SA- Direction Financière - 5, rue Platon à PARIS (75015), par

télécopie au 01 71 18 31 25 ou par mail à l'adresse titres(at)neocom.fr.

Vous devrez y indiquer votre identité, votre adresse, le nombre d'actions que

vous proposez à la vente et le nombre total de titres dont vous êtes

propriétaire.



A l'expiration du délai ci-dessus, le conseil d'administration se réunira à

l'effet, notamment, de constater le nombre des actions offertes à la vente ainsi

que le montant de la réduction de capital.

Au cas où le total des actions offertes à la vente serait supérieur au montant

proposé, le conseil d'administration procédera à une réduction des demandes

proportionnelle au nombre d'actions dont l'actionnaire demande le rachat.

Au cas où le nombre des actions offertes à la vente serait inférieur au montant

proposé, le capital sera réduit à due concurrence de ces seules actions.

Le prix des actions effectivement achetées sera payé à compter du 17 octobre

2016.



Veuillez agréer, Cher(e)s Actionnaires, l'expression de nos salutations

distinguées.







This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.





Source: Neocom Multimedia via GlobeNewswire















More information:

http://www.neocom.fr



PressRelease by

Neocom Multimedia

Company information / Profile:

Date: 09/16/2016 - 15:49

Language: English

News-ID 495241

Character count: 2287

Kontakt-Informationen:

Firma: Neocom Multimedia

Stadt: Paris





Number of hits: 50



Linking-Tips:



Direct Link to this PressRelease:





Twittern



We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.

Comments on this PressRelease