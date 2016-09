من الأسباب الرئيسية لتسرب المياه من الأسقف هو تلف في الطبقات العازلة للأسطح أو في طبقة عزل أرضيات الحمامات أو المطابخ في الطابق الأعلى والذي يدل على وجود تسرب من مواسير التغذية أو الصرف الصحي، ويجب استدعاء شركة كشف تسربات المياه بالرياض

(firmenpresse) - افضل شركة كشف تسربات المياه الرياض



اهلا مرحبا بالسادة عملاء الرياض من الرياض الى جنوب الرياض فشركة كشف تسربات المياه بالرياض يسعدها ان تقدم للسادة عملاء شرق الرياض او غرب الرياض افضل خدمة ممكنة والتى تخص كشف تسربات المياه بالرياض راجيين من الله ان تنال على اعجابكم .



اولا لابد من تعريف تسربات المياه ؟.



اذا اردنا ان نتكلم عن تسرب المياه فاننا نتكلم عن كل منزل وفلة وقصر وحتى مصنع او بيوت محافظة الرياض لانها كلها لا تخلو من المياه فتسرب المياه معناه خروج المياه عن دورتة الطبيعية يعنى مثلا اذا حدث تسرب للمياة فى اى ماسورة موجودة فى الحمام فان ذلك يعنى ان دورة المياه داخل الماسورة قد خرجت عن طبيعتها الى الحوائط مثلا وبالتالى وجود تسرب فى المياه .





ثانيا : ما هى اسباب حدوث تسربات المياه بمنازل وشقق الرياض ؟



ايضا من الأسباب الرئيسية لتسرب مياه الأمطار من الشبابيك الى الداخل هو تلف مادة الســـليكون المثبتة بين شــباك الألـمنيوم والجــدار لذا يجـب إعادة تثبيت مـادة السـيليكـون حسب أصول الصناعة، ومن المسـببات أيضاً انسداد مصارف المياه الموجـودة عند المجـرى السفلي للنافذة، مما يتطلب تنظيفها جيداً، وقد يكون الســبب أحياناً عـدم إغـلاق الشـباك بشكل محكم، لذا يجب الانتباه والتأكد من إغلاقه بشـكل صحيح







