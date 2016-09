Das eigene Kind endlich zu Hause – Das MAJA Kinderhaus feiert Eröffnung – ein Konzept zur Schulung von Eltern in der Intensivpflege ihrer Kinder

Mit dem MAJA Kinderhaus haben die Hirschel Pflegedienste in Duisburg-Großenbaum ein innovatives Konzept für intensivpflegebedürftige Kinder realisiert. Unter fachlicher Aufsicht lernen Eltern den Umgang mit medizintechnischen Geräten, um ihr Kind anschließend selbstständig versorgen zu können.

Das MAJA Kinderhaus der Hirschel Pflegedienste in Duisburg-Großenbaum

(firmenpresse) - Von der Theorie zur Praxis

„Unser Konzept verfolgt drei Ziele“, erläutert Geschäftsführer Thorsten Hirschel die Idee hinter dem MAJA Kinderhaus. „Wir möchten Eltern zu mehr Autonomie und Privatsphäre verhelfen. Dadurch wird gleichzeitig dem Pflegefachkräftemangel entgegengewirkt. Nicht zuletzt verringern sich insgesamt die Kosten der Intensivpflege.“



Dafür wird ein Elternteil mit seinem Kind in das MAJA Kinderhaus für eine vorab festgelegte Zeit aufgenommen. Die Schulungen sind so konzipiert, dass die Eltern zunächst die Theorie erlernen und im Nachgang diese direkt in die Praxis umsetzen können. Hochqualifiziertes Pflegepersonal ist 24 Stunden vor Ort und unterstützt die Eltern in der Versorgung ihres Kindes.



Ein Haus zum Wohlfühlen

Das Haus in der Angermunder Straße 18 überzeugt durch seine einladende, freundliche Atmosphäre. Drei lichtdurchflutete Zimmer sowie ein zusätzliches Elternschlafzimmer warten darauf, mit Leben gefüllt zu werden. Eine große Küche lädt zu gemeinschaftlichem Kochen und Essen ein. Bei schönem Wetter lockt der geräumige Garten mit komfortabler Terrasse und Sitzgelegenheiten. Der Keller verfügt über Wasch- und Trockenmöglichkeiten. Die Hirschel Pflegedienste bieten eine Vollverpflegung an, die größtenteils durch eine hauswirtschaftliche Fachkraft sichergestellt wird.



Der Mensch im Mittelpunkt

Der Impuls zur Errichtung des MAJA Kinderhauses kommt unmittelbar aus der täglichen Erfahrung. Die Hirschel Pflegedienste verfügen über umfangreiches Wissen in der Versorgung intensivpflegebedürftiger und vor allem beatmungspflichtiger Menschen. Die ambulante Kinderintensivpflege stellt zusätzliche hohe Anforderung an die Qualifikation von Fachpersonal – an dem ständig Mangel herrscht.



„Indem wir Eltern die Möglichkeit geben, sich selbst um die Intensivpflege ihres Kindes zu kümmern, tragen wir zur dauerhaft gesicherten Versorgung bei.“ Dies entspreche denn auch dem Anspruch des Duisburger Pflegedienstes, wie Thorsten Hirschel betont: „Wir wollen unseren Patienten ein Leben in ihrem gewohnten häuslichen und familiären Umfeld ermöglichen. Mit dem MAJA Kinderhaus können wir ideal auf die Bedürfnisse und Anforderungen von Eltern und Kindern eingehen. Im Mittelpunkt steht dabei das selbstbestimmte Handeln der Betroffenen. Krankenpflegepersonal muss nicht mehr dauerhaft in der häuslichen Umgebung toleriert werden. So gewinnen Eltern ein Stück weit Unabhängigkeit – und Lebensqualität.





Die Hirschel Pflegedienste sind seit 2002 für die Menschen an Rhein und Ruhr im Einsatz. Wir sind ein klassischer ambulanter Pflegedienst mit dem Schwerpunkt der ambulanten Intensivpflege für Kinder und Erwachsene.

