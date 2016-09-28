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Automotive


Алюминиевые витражи от SmaltaGroup: особенности, раз

СмальтаГрупп» является одним из лидеров в сфере проектирования, изготовления и монтажа алюминиевых светопрозрачных конструкций. Мы готовы предложить своим клиентам изготовление в кратчайшие сроки высококачественных фасадов, дверей и окон, входных групп и других конструкций, благодаря которым вы сможете придать эксклюзивный облик любому зданию. Светопрозрачные конструкции  это лучший способ сделать постройку более современной и эффектной.

ID: 497603
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(firmenpresse) - Алюминиевые витражи - это строительно-инженерная конструкция, выполненная из стеклопакетов и алюминиевых направляющих реек. Как правило, конструкции такого типа применяются для обустройства фасадов офисных зданий, деловых центров, крупных представительств, магазинов, торговых центров и даже некоторых жилых домов.
Такие витражи позволяют реализовать самые нестандартные и интересные архитектурные проекты в современном стиле без использования сложных технологических решений и внешней детальной облицовки фасада здания. На сегодняшний день конструкции из стекла и металла на пике популярности и в рамках общей тенденции и архитектурного течения все больше зданий обшивают стеклом. Так удается достичь не только интересного внешнего вида, но и добиться превосходной вентиляции помещения.



Чем обусловлена популярность конструкций из алюминия

Алюминиевые фасады обладают следующими преимуществами:
устойчивость к осадкам и непогоде, а также к резким перепадам температур;
длительный срок эксплуатации (более 10 лет);
устойчивость к физическим повреждениям (при разрушении стеклопакета его обломки могут представлять опасность для окружающих);
возможность комбинировать тип фасада и цветовые решения;
упрощенная процедура установки (не требуется работа альпинистов);
взаимозаменяемость элементов конструкции и их ремонтопригодность.

К недостаткам относится разве что цена изделия. Однако если работать без посредников, а непосредственно с компаниями, которые готовы предложить собственные конструкции из стекла и алюминия, то алюминиевые витражи купить можно по доступной цене.

Разновидности витражей

Алюминиевые фасады производятся по расчетным параметрам крепежа, оконных проемов и размера каждого стеклопакета. Для разных объектов выделяют различные виды и типы алюминиевых витражей.

Холодное остекление фасадов используется в общественных нежилых зданиях, в отличие от теплого остекления в «холодных» фасадах используются однослойные стеклопакеты без утепляющего слоя.

Теплое остекление фасадов подразумевает установку двухслойных или трехслойных стеклопакетов с утепляющими вставками. Такие фасады можно использовать для облицовки жилых домов.

Алюминиевые витражные конструкции подразделяются на следующие типы:

1. Стоечное-ригельное остекление (в конструкции используются несущие элементы и дополнительные несущие профили, что обеспечивает конструкции высокую надежность и устойчивость);
2. Полуструктурное остекление (элементы конструкции закрепляются при помощи особых штапиков вместо обычного клея, основа конструкции - стальная, но направляющие используются алюминиевые, что обеспечивать небольшой вес конструкции в целом);
3. Структурное остекление (элементы крепятся на герметичный клей и аллюминиево-стальную, такое остекление позволяет надежно загерметизировать все возможные щели)

На алюминиевые витражи цена изделия рассчитывается с учетом индивидуальных особенностей проектирования и установки.



More information:
http://www.smaltagroup.ru/



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 09/28/2016 - 16:06
Language: English
News-ID 497603
Character count: 20827
Kontakt-Informationen:
Firma: алюминиевые вит&

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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