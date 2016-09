СмальтаГрупп» является одним из лидеров в сфере проектирования, изготовления и монтажа алюминиевых светопрозрачных конструкций. Мы готовы предложить своим клиентам изготовление в кратчайшие сроки высококачественных фасадов, дверей и окон, входных групп и других конструкций, благодаря которым вы сможете придать эксклюзивный облик любому зданию. Светопрозрачные конструкции — это лучший способ сделать постройку более современной и эффектной.

(firmenpresse) - Алюминиевые витражи - это строительно-инженерная конструкция, выполненная из стеклопакетов и алюминиевых направляющих реек. Как правило, конструкции такого типа применяются для обустройства фасадов офисных зданий, деловых центров, крупных представительств, магазинов, торговых центров и даже некоторых жилых домов.

Такие витражи позволяют реализовать самые нестандартные и интересные архитектурные проекты в современном стиле без использования сложных технологических решений и внешней детальной облицовки фасада здания. На сегодняшний день конструкции из стекла и металла на пике популярности и в рамках общей тенденции и архитектурного течения все больше зданий обшивают стеклом. Так удается достичь не только интересного внешнего вида, но и добиться превосходной вентиляции помещения.





Чем обусловлена популярность конструкций из алюминия



Алюминиевые фасады обладают следующими преимуществами:

устойчивость к осадкам и непогоде, а также к резким перепадам температур;

длительный срок эксплуатации (более 10 лет);

устойчивость к физическим повреждениям (при разрушении стеклопакета его обломки могут представлять опасность для окружающих);

возможность комбинировать тип фасада и цветовые решения;

упрощенная процедура установки (не требуется работа альпинистов);

взаимозаменяемость элементов конструкции и их ремонтопригодность.



К недостаткам относится разве что цена изделия. Однако если работать без посредников, а непосредственно с компаниями, которые готовы предложить собственные конструкции из стекла и алюминия, то алюминиевые витражи купить можно по доступной цене.



Разновидности витражей



Алюминиевые фасады производятся по расчетным параметрам крепежа, оконных проемов и размера каждого стеклопакета. Для разных объектов выделяют различные виды и типы алюминиевых витражей.



Холодное остекление фасадов используется в общественных нежилых зданиях, в отличие от теплого остекления в «холодных» фасадах используются однослойные стеклопакеты без утепляющего слоя.



Теплое остекление фасадов подразумевает установку двухслойных или трехслойных стеклопакетов с утепляющими вставками. Такие фасады можно использовать для облицовки жилых домов.



Алюминиевые витражные конструкции подразделяются на следующие типы:



1. Стоечное-ригельное остекление (в конструкции используются несущие элементы и дополнительные несущие профили, что обеспечивает конструкции высокую надежность и устойчивость);

2. Полуструктурное остекление (элементы конструкции закрепляются при помощи особых штапиков вместо обычного клея, основа конструкции - стальная, но направляющие используются алюминиевые, что обеспечивать небольшой вес конструкции в целом);

3. Структурное остекление (элементы крепятся на герметичный клей и аллюминиево-стальную, такое остекление позволяет надежно загерметизировать все возможные щели)



На алюминиевые витражи цена изделия рассчитывается с учетом индивидуальных особенностей проектирования и установки.







More information:

http://www.smaltagroup.ru/



