vanillaNAV Indoor Navigation auf der INTERGEO 2016 im Einsatz

Das vanillaNAV Indoor Navigationssystem wird auf der diesjährigen INTERGEO 2016 in Hamburg eingesetzt und hilft den über 17.000 Besuchern dabei intuitiv und schnell ans Ziel zu kommen.



Screen für die Auswahl des Navigationsziels und Zielführung mit Augmented Reality Navigationspfeil

(firmenpresse) - Ingolstadt – 4. Oktober 2016. Nach dem erfolgreichen Einsatz im letzten Jahr wird das vanillaNAV Indoor Navigationssystem auch auf der INTERGEO 2016 in Hamburg (http://www.intergeo.de/) wieder eingesetzt. Im Anschluss an die INTERGEO 2015 in Stuttgart zeigte sich Daniel Katzer, Director Trade Shows and Conferences bei der HINTE GmbH entsprechend zufrieden. „Besonders beeindruckend war die schnelle und einfache Installation von vanillaNAV am Tag vor Messebeginn sowie dass es unsere Messebesucher zielsicher zu den gesuchten Ausstellern geleitet hat.“

Die INTERGEO 2016 findet in den Messehallen der Hamburg Messe und Congress GmbH auf einer Fläche von mehr als 30.000qm statt. In den drei Messetagen werden sich mehr als 17.000 Besucher bei den über 550 Ausstellern über die neuesten Themen und Trends in den Bereichen Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement informieren. Damit jeder Messebesucher intuitiv und schnell die Aussteller finden kann, die er besuchen möchte kommt die Indoor Navigations-App vanillaNAV zum Einsatz, die für Android und iOS erhältlich ist.

Die Besucher der INTERGEO müssen lediglich die kostenlose vanillaNAV App aus dem App-Store laden und eingeben welche Aussteller sie besuchen möchten. Nach dem Start der Navigation werden die Besucher über intuitive Augmented Reality Navigationspfeile, die direkt dem Kamerabild der Umgebung überlagert werden, ans Ziel geführt.

Weitere Informationen zu vanillaNAV finden Sie unter http://www.vanillanav.com.

Aktuelle Videos rund um das Thema Indoor Navigation gibt es unter: https://www.youtube.com/user/vanillanav.





http://vanillanav.com



Die VanillaWorks UG wurde 2015 gegründet und hat den Hauptsitz in Ingolstadt. Das Unternehmen ist mit dem vanillaNAV Indoor Navigationssystem ein wichtiger Partner für Messehallen, Supermärkte & Malls, öffentliche Gebäude wie z.B. Flughäfen, Bahnhöfe oder Krankenhäuser sowie für Museen. Neben der Entwicklung und dem weltweiten Vertrieb des vanillaNAV Indoor Navigationssystems bietet VanillaWorks auch die entsprechende Dienstleistung an, Gebäude mit dem vanillaNAV Indoor Navigationssystem auszustatten. Zur VanillaWorks Produktpalette zählt der vanillaNAV Manager, eine webbasierte Anwendung zum Definieren der Navigationsziele innerhalb eines Gebäudes und zum Verwalten von zielbezogenen Zusatzfunktionen wie beispielsweise weiterführende Informationen zu Navigationszielen oder Veranstaltungskalender in Kongressräumen. Mit der vanillaNAV App für Android und iOS liefert VanillaWorks eine kostenlose Anwendung für Smartphones, welche Besuchern eines Gebäudes den Indoor Navigationsservice mit zahlreichen Zusatzfunktionen bietet.

VanillaWorks UG

