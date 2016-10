Fotobudka na wesele

Państwo wybieracie układ zdjęć dopasowany do waszych potrzeb. Szablony są personalizowane przez nas dla każdej imprezy z osobna, aby zaznaczyć charakter danego wydarzenia.

Poszukujesz ciekawej atrakcji na wesele czy event?



Chcesz zaskoczyć pozytywnie swoich gości?

Mamy idealną propozycję – FotobudkaPodhale.pl



Fotobudka Krakow – to ostatnio jedna z najbardziej rozchwytywanych atrakcji imprezowych, która zadowoli zarówno najmłodszych, jak i nieco starszych uczestników imprezy.





Fotobudka Podhale to mobilne studio fotograficzne, wyposażone w profesjonalny sprzęt fotograficzny z ekranem dotykowym i drukarkę. Urządzenie jest proste w obsłudze i umożliwia gościom samodzielne

wykonywanie zdjęć, co więcej automat drukuje zdjęcia na miejscu, w zaledwie kilka sekund! Ponadto dzięki wbudowanemu oświetleniu LED o dużej mocy zdjęcia są zawsze wysokiej jakości. Co więcej, to

Nasza Fotobudka Krakow jako jedna z nielicznych w Polsce wyposażona jest w technologię GREEN SCREEN, która daje możliwość ustawienia dowolnej grafiki, jako tła zdjęcia, z opcją jego zmiany w czasie

imprezy.



Super zabawa. Super pamiątka. Dla wszystkich!



FotobudkaPodhale.pl to doskonała atrakcja na każdą imprezę:



Fotobudka na przyjęcie weselne

Fotobudka na wieczór panieński, kawalerski

Fotobudka na imprezę firmową

Fotobudka na studniówkę

Fotobudka na urodziny







