Klassischer und digitaler Postfachservice für Berlin, München und Frankfurt

Für Dienstleistungen wie Filial- und Bankfahrten, Postfachservice und förmliche Zustellungen sowie Lettershop und digitale Postverwaltung ist drs Mail Ihr kompetenter Servicepartner mit viel Erfahrung in der klassischen und digitalen Postabwicklung.

Die Detailleistungen von drs Mail an allen Standorten



Ein Hauptservice seit Firmengründung von drs Mail ist der Postfachservice an Werktagen. Täglich wird dabei die Post aus einem Postfach des Kunden direkt zu diesem in die Firma gebracht. Am Nachmittag übergeben die Kunden diejenige Ausgangspost, die auf dem normalen Postweg oder per Express versandt werden muss. Der Postfach Dienstleister sorgt für die pünktliche Anlieferung beim Kunden, bei Bedarf auch die Absendung unter der richtigen Art, zum Beispiel Normalpost, Einschreiben oder Eilbrief. In Spitzenzeiten können die Kunden Mitarbeiter von drs Mail zur Unterstützung im firmeneigenen Poststellenservice anfordern. Rundumservice bietet der Lettershop, der sich für Werbung und Normalpost um alle Abläufe wie Falzen, Kuvertieren und Sortieren kümmert. Klassische Detailleistungen sind Filial- und Bankfahrten sowie förmliche Zustellungen. Postfachservice und Briefversand können anstatt analog inzwischen auch digital beauftragt werden.



Die Standorte Berlin, München und Frankfurt des Postfachservice-Anbieters



Der heutige Stammsitz von drs Mail ist in Fürstenfeldbruck. Die bundesweite Abwicklung wird über die Verwaltung der Betriebsstätte Rhein-Ruhr in Essen erbracht. Darüber hinaus steht der Postfachservice an Betriebsstätten in Essen, Duisburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, München, Hannover, Hamburg und Berlin zur Verfügung. Betreut werden nicht nur diese großen Stadtgebiete, sondern auch das jeweilige Umland. Speziell für die Metropolen München, Berlin und Frankfurt sowie dem gesamten Rhein-Ruhrgebiet, steht ein größeres Team dienstbereit, da hier das Aufkommen vor allem gewerblicher Postservice-Leistungen besonders hoch ist. Ein Großteil der derzeit 4.000 Stammkunden ist in diesen Gebieten ansässig und vertraut teilweise über Jahre hinweg auf die Zuverlässigkeit und Kompetenz von drs Mail.



Der Qualitätsanspruch für ein vertrauensvolles Miteinander





Pünktlichkeit, unbedingte Diskretion und Gewährleistung der Datensicherheit sind wichtige Qualitätsansprüche bei drs Mail unter dem Logo des „blue bird“. Ob Einzelleistung oder Komplettabwicklung - die betreuten Unternehmen geben hier ihre Postabläufe in erfahrene Hände, seien dies analoger Postversand oder digitale Serviceübernahme. Vertraglich wird von vornherein mit transparenten Preisen gearbeitet. Denn zum Qualitätsanspruch gehört bei drs Mail auch eine transparente Kostenarbeit.







drs Mail wurde 1993 von Dirk Ruenz gegründet. Das Erstportfolio am damaligen Gründungsstandort Essen umfasste die Abholung der Tagespost bei den Kunden und deren korrekte Ablieferung bei einer Postfiliale für den weiteren Versand. Doch aus der ersten, überschaubaren Dienstleistung ergab sich rasch ein stetig steigender Bedarf, der sich mit der Entwicklung des Internets auch digital plötzlich veränderte. drs Mail passte sich den Veränderungen an. 1998 vergrößerten sich Serviceangebote und Firmenumfang, unter anderem, indem das Unternehmen Post Service Dirk Ruenz in die DRS Postservice GmbH & Co. KG umbenannt wurde. Unter dem seit 2016 neuen Corporate Design des „blue bird“ werden jetzt 4.000 Unternehmen an verschiedenen Standorten in Deutschland kompetent in der Postabwicklung betreut.

drs Mail Verwaltungs GmbH

Betriebsstätte Rhein-Ruhr

Im Teelbruch 104 | 45219 Essen

Telefon +49(0) 2054 – 96 93 200 | Telefax +49(0) 2054 – 96 93 555

Firma: drs Mail Verwaltungs GmbH

Ansprechpartner: Sascha Lemmler

Stadt: 82256 Fürstenfeldbruck

Telefon: 49(0) 81 41 – 62 54 547



