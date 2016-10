I am Natureef!

Several European clusters have started a common walk to come out globally with a better natural resource efficiency

(PresseBox) - The social and economic significance of natural resources is increasing rapidly. By 2050, the global population is expected to have grown by 30% to around 9 billion; agricultural production will have to be increased by 70% while agricultural lands can only be increased by 12%! People in developing and emerging economies will legitimately aspire to the welfare and consumption levels of developed countries. As we can see, intensive use of the world?s resources puts pressure on our planet and threatens the security of supply. Continuing our current patterns of resource use is not an option. In response to these changes, increasing resource efficiency will be key to securing growth and jobs for Europe. It will bring major economic opportunities, improve productivity, drive down costs and boost competitiveness. It is necessary to develop new products and services and find new ways to reduce inputs, minimize waste, improve management of resource stocks, change consumption patterns, optimise production processes, management and business methods, and improve logistics.

A group of European clusters ? Femac (SP), Green Chemistry (PL), Inbiom (DK), Agrocluster (PT), CREA (CZ), VEGEPOLYS (FR), Green Synergy (BL), biomastec (DE) and Innoskart (HU) ? came together and decided to be part of the new challenge for better natural resources. They call themselves The Natureef! They will promote natural resource efficient solutions & businesses in South America, Asia and ASEAN countries. But how?

European Commission helps selected clusters to ?Go International?. These selected clusters and networks, with the cooperation of their cluster members, develop strategies and support SMEs to expand their international business towards third countries beyond Europe. The Natureef is one of the selected ones. From January 2016 until the end of 2017, opportunity will be given to SMEs in the field of natural resource efficiency technology who are interested in the target country markets to develop their marketing and networking. The project will also improve the networking of research and development organizations and their cooperation with third countries actors.



The network's slogan "If you can?t prevent from the change, be part of it! Be Natureef!" invites all SMEs to participate in joint events and to become a part of the Natureef idea. Interested companies simply register on the matchmaking website https://www.b2match.eu/...



Die EurA Consult AG ist ein europaweit tätiges Technologie- und Innovationsberatungsunternehmen.

Die EurA Unternehmensgruppe setzt sich aus den beiden Gesellschaften für Innovationsberatung, der EurA Consult AG als Dachgesellschaft, der EurA Innovation GmbH und der im Jahr 2012 neu gegründeten Kapitalbeteiligungsgesellschaft EurA Venture GmbH zusammen.

Die EurA Unternehmensgruppe beschäftigt an den Standorten Aachen, Berlin, Bremen, Dresden, Ellwangen und Zella-Mehlis rund 70 Mitarbeiter.

Wir begleiten Sie durch intensive Betreuung und Beratung entlang des gesamten Innovationsprozesses: von der Projektidee, zur Strategie, über die Projektfinanzierung, bis hin zum Technologiemanagement und der Marktetablierung.

Zu unseren Mandanten zählen gruppenweit über 800 vorwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Unser Fokus liegt auf den Bereichen Automotive, Erneuerbaren Energien, Maschinen- und Anlagebau, Luft- und Raumfahrt, Industrieautomation, Nahrungs- und Genussmittel, Pharmaindustrie, Informations- und Kommunikationstechnologien, Nano- und Biotechnologie, Cleantech, Neue Werkstoffe, Medizin und Healthcare, sowie Sensor- und Prüftechnologien.

Unterstützt werden Sie bei Ihren Vorhaben durch hochqualifizierte Mitarbeiter mit langjähriger Industrieerfahrung sowie durch umfangreiches Wissen über Zukunft-Trends und Märkte, dank unserer exzellenten Vernetzung. Als Marktführer bei Technologie-Netzwerken können wir Ihnen die besten Kontakte vermitteln.

Die EurA Consult AG kann die Kundennähe durch sechs Standorte in ganz Deutschland verteilt sicherstellen.

Durch unsere Vertretung in Brüssel können wir die Innovationskraft mittelständischer Unternehmen bei der Europäischen Union zukünftig noch mehr stärken und ihre ambitionierten Innovationsvorhaben ganz nach vorne auf die Förderrangliste bringen.





