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Business News


Стеклянные двери и перегородки

Наши стеклянные конструкции и перегородки не только красиво смотрятся, но и позволяют решать многие архитектурные задачи. С их помощью интерьер получает максимум индивидуальности, становится уникальным, визуально расширяются помещения и увеличиваются габариты комнат.

ID: 501569
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(firmenpresse) -

Все большую популярность в интерьерах приобретают стеклянные двери и перегородки. В чем причина такого роста их применения в оформлении офисов и квартир? Их несколько:

1.Позволяют зрительно нарастить объем помещения, причем сделать это можно с использованием любых стилей и интерьерных эффектов.
2.Предоставляют возможность сформировать в помещении рабочие зоны или зоны отдыха, сохраняя естественную освещенность.


3.Позволяют создать рабочее пространство по принципу «Open space», в котором все сотрудники будут на виду, но при этом иметь ощущение своего индивидуального рабочего места.

Сами стеклянные перегородки изготавливаются из прочного материала, что делает возможным их использование в интерьерных решениях офисов, банков, развлекательных комнат и так далее. Многие дизайнеры, конструкторы и архитекторы в проектных решениях при строительстве или ремонте помещения рекомендуют именно стеклянные двери и перегородки. изготовление лестниц


Какой материал используется в производстве перегородок и дверей?

Конечно, материал, который применяется в интерьерных решениях, должен обладать соответствовать определенным требованиям. В частности, это:

прочность;
привлекательный внешний вид;
устойчивость к внешним воздействиям (механическим и температурным).

Чаще всего такие перегородки или двери изготавливаются из специального закаленного стекла, толщина которого составляет не менее 8 мм. Кстати говоря, редко используется и материал с толщиной более 12 мм, поскольку его очень сложно обрабатывать. Технология производства данного материала является очень сложной, сотрудникам производителя требуется обладать знаниями в области химии и физики.

При необходимости, для того, чтобы изготовить стеклянные перегородки, можно использовать триплекс. Это более прочный материал, который состоит из трех слоев, а между ними находится специальная пленка, соединяющая их и повышающая прочность материала. Из такого материала изготавливаются стекла для автобусов и автомобилей, которые постоянно подвергаются агрессивному воздействию внешней среды, но сохраняют при этом привлекательный внешний вид и прочность.

Стеклянные двери и перегородки предоставляют большой простор для творчества дизайнеров при оформлении офиса или квартиры. На них можно легко нанести рисунок, эмблему компании, которые позволят реализовать какое-либо интересное интерьерное решение, сделают офис или квартиру уникальной и неповторимой.

Порядок установки перегородок и дверей из стекла

Практичные и эстетически привлекательные конструкции устанавливаются с помощью специального профиля, который фиксирует стекло. Некоторые отказываются от установки стеклянных перегородок или дверей, мотивируя это низким уровнем шумоизоляции. Однако уже появилось техническое решение и этой проблемы. Для этого используется прозрачный скотч, который может заполнить все полости в перегородке или двери, что исключит звуковые помехи при переговорах или в работе, а также во время домашнего отдыха в разных комнатах.

Отдельно необходимо сказать о стеклянных дверях. Они бывают нескольких типов:

раздвижные;
распашные;
маятниковые.

Любой тип обладает теми же преимуществами, что и стеклянные перегородки: сохранение естественного освещения, а значит, экономия энергии; возможность реализовать любые дизайнерские решения; одновременное сочетание наличия личного пространства и эффекта присутствия в большом офисе.

Таким образом, стеклянные двери и перегородки приобрели заслуженную популярность у дизайнеров, а также у собственников и арендаторов помещений. Сочетание прочности и эстетичной привлекательности  главные плюсы конструкций.

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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 10/19/2016 - 19:55
Language: English
News-ID 501569
Character count: 23856
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Firma: ограждение душе&

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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