Наши стеклянные конструкции и перегородки не только красиво смотрятся, но и позволяют решать многие архитектурные задачи. С их помощью интерьер получает максимум индивидуальности, становится уникальным, визуально расширяются помещения и увеличиваются габариты комнат.

(firmenpresse) -



Все большую популярность в интерьерах приобретают стеклянные двери и перегородки. В чем причина такого роста их применения в оформлении офисов и квартир? Их несколько:



1.Позволяют зрительно нарастить объем помещения, причем сделать это можно с использованием любых стилей и интерьерных эффектов.

2.Предоставляют возможность сформировать в помещении рабочие зоны или зоны отдыха, сохраняя естественную освещенность.



3.Позволяют создать рабочее пространство по принципу «Open space», в котором все сотрудники будут на виду, но при этом иметь ощущение своего индивидуального рабочего места.



Сами стеклянные перегородки изготавливаются из прочного материала, что делает возможным их использование в интерьерных решениях офисов, банков, развлекательных комнат и так далее. Многие дизайнеры, конструкторы и архитекторы в проектных решениях при строительстве или ремонте помещения рекомендуют именно стеклянные двери и перегородки. изготовление лестниц





Какой материал используется в производстве перегородок и дверей?



Конечно, материал, который применяется в интерьерных решениях, должен обладать соответствовать определенным требованиям. В частности, это:



•прочность;

•привлекательный внешний вид;

•устойчивость к внешним воздействиям (механическим и температурным).



Чаще всего такие перегородки или двери изготавливаются из специального закаленного стекла, толщина которого составляет не менее 8 мм. Кстати говоря, редко используется и материал с толщиной более 12 мм, поскольку его очень сложно обрабатывать. Технология производства данного материала является очень сложной, сотрудникам производителя требуется обладать знаниями в области химии и физики.



При необходимости, для того, чтобы изготовить стеклянные перегородки, можно использовать триплекс. Это более прочный материал, который состоит из трех слоев, а между ними находится специальная пленка, соединяющая их и повышающая прочность материала. Из такого материала изготавливаются стекла для автобусов и автомобилей, которые постоянно подвергаются агрессивному воздействию внешней среды, но сохраняют при этом привлекательный внешний вид и прочность.



Стеклянные двери и перегородки предоставляют большой простор для творчества дизайнеров при оформлении офиса или квартиры. На них можно легко нанести рисунок, эмблему компании, которые позволят реализовать какое-либо интересное интерьерное решение, сделают офис или квартиру уникальной и неповторимой.



Порядок установки перегородок и дверей из стекла



Практичные и эстетически привлекательные конструкции устанавливаются с помощью специального профиля, который фиксирует стекло. Некоторые отказываются от установки стеклянных перегородок или дверей, мотивируя это низким уровнем шумоизоляции. Однако уже появилось техническое решение и этой проблемы. Для этого используется прозрачный скотч, который может заполнить все полости в перегородке или двери, что исключит звуковые помехи при переговорах или в работе, а также во время домашнего отдыха в разных комнатах.



Отдельно необходимо сказать о стеклянных дверях. Они бывают нескольких типов:



•раздвижные;

•распашные;

•маятниковые.



Любой тип обладает теми же преимуществами, что и стеклянные перегородки: сохранение естественного освещения, а значит, экономия энергии; возможность реализовать любые дизайнерские решения; одновременное сочетание наличия личного пространства и эффекта присутствия в большом офисе.



Таким образом, стеклянные двери и перегородки приобрели заслуженную популярность у дизайнеров, а также у собственников и арендаторов помещений. Сочетание прочности и эстетичной привлекательности – главные плюсы конструкций.



https://text.ru/antiplagiat/57f4054f2c779







More information:

http://disaglass.ru/



Keywords (optional):Company information / Profile:

Date: 10/19/2016 - 19:55

Language: English

News-ID 501569

Character count: 23856

Kontakt-Informationen:

Firma: ограждение душе&



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Number of hits: 14



Linking-Tips:

Direct Link to this PressRelease:





We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.