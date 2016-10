KS Kolbenschmidt otevírá v ?eském závod? novou výrobní halu

Roz?í?ené kapacity pro výrobu malých píst?

(PresseBox) - V areálu Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. (KSCZ), nedaleko Ústí nad Labem byla nedávno otev?ena nová výrobní Hala 4.

Nová hala má dv? podla?í s celkovou plochou okolo 8 000 metr? ?tvere?ních. Jedna ?ást haly se nachází na míst? p?vodních výrobních a podp?rných úsek?, které musely ustoupit výstavb? nové haly. ?ást výrobní haly je ur?ená pro roz?í?ení slévárenských kapacit pot?ebných jak pro výrobu hliníkových píst? u?itkových voz?, tak i prototyp?. V sou?asnosti dochází rovn?? k realizaci projektu pro významného n?meckého zákazníka, který také naplní zna?nou ?ást nov? vytvo?ených prostor. Z tohoto d?vodu dojde k navý?ení po?tu zam?stnanc? v Hale 4 z nyn?j?ích 80 na odhadovaných 120.

Horst Binnig, p?edseda p?edstavenstva spole?nosti Rheinmetall Automotive (KSPG AG) vnímá výstavbu nové Haly 4 jako d?le?itý krok do budoucna, jak prohlásil v projevu p?i slavnostním otev?ení: " Závod KS Kolbenschmidt v ?eské republice disponuje 770 zam?stnanci a zaji??uje takový technický standard, který nám umo??uje vyráb?t velice technicky náro?né písty, co? dosv?d?uje i rozsáhlé mezinárodní zákaznické portfolio.

KSCZ je významnou sou?ástí mezinárodní strategie rozmíst?ní výrobních závod? pro výrobu malých píst? v Rheinmetall Automotive. Koncept evropských závod? pro výrobu malých píst? byl definován v lét? 2012. Závod v ?eské republice tak p?ebírá klí?ovou roli, nebo? sem byla p?esunuta slévárenská za?ízení z Neckarsulmu.

O výstavb? nové Haly 4 bylo rozhodnuto z d?vodu nedosta?ujících kapacit stávajících výrobních prostor.





