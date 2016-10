Schneller Einstieg in die Anforderungen aus der Gruppe 700 der DIN VDE 0100!

Immer wenn es um die Errichtung von Niederspannungsanlagen, speziell um die Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art geht, können Errichter, Installateure und Elektrofachkräfte die VDE-Schriftenreihe 168 hilfreich nutzen

Cichowski, Rolf Rüdiger

Der rote Faden durch die Gruppe 700 der DIN VDE 0100

Errichten elektrischer Anlagen in Betriebsstätten, Räumen und Anlagen besonderer Art

2016,

322 Seiten, Broschur

29,-- ?

ISBN 978-3-8007-4287-5

- Schneller Einstieg in die Anforderungen aus der Gruppe 700 der DIN VDE 0100

- Wertvolle Hilfe bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Elektroinstallationen bei besonderen Verhältnissen

- Der rote Faden: immer, wenn es um die Errichtung von Niederspannungsanlagen, speziell um die Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art geht

- Mit Kurzübersicht zur schnellen Information hinsichtlich der Anforderungen

Die VDE-Schriftenreihe 168 ermöglicht einen schnellen Einstieg in die Anforderungen aus der Gruppe 700 der DIN VDE 0100. Immer wenn es um die Errichtung von Niederspannungsanlagen, speziell um die Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art geht, können Errichter, Installateure und Elektrofachkräfte dieses hilfreiche Buch nutzen. Auch für die Aus- und Weiterbildung sowie für Unterrichtszwecke ist das Buch bestens geeignet. Zur schnellen Information gibt es eine Kurzübersicht.

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Rolf Rüdiger Cichowski, MBA, ist als Autor und Managementberater tätig. Er war während seiner aktiven beruflichen Laufbahn in mehreren verantwortlichen Positionen tätig und Mitglied in technischen Ausschüssen und Komitees.



Der VDE VERLAG ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fachverlage für Elektro- und Informationstechnik. Begonnen hat alles im Oktober 1947: mit einer Lizenz zur Herausgabe der Elektrotechnischen Zeitschrift etz wurde der Verlag von Prof. Dr.-Ing. Kurt Fischer und Dr.-Ing. Hans Hasse in Wuppertal gegründet. Heute umfasst das Buchprogramm mehr als 650 lieferbare Titel und jährlich kommen über 100 Neuerscheinungen hinzu. Zu den klassischen Publikationen gehören Fachbücher, Fachzeitschriften sowie das umfassende VDE-Vorschriftenwerk. Mit der Eingliederung des Herbert Wichmann Verlags und der HEALTH-CARE-COM GmbH wurde das Spektrum thematisch um die zukunftsweisenden Bereiche Geodäsie, Geoinformatik und Gesundheit erweitert. Ebenso zum Programm gehören Onlinemedien wie E-Books und Tagungsbände. Fachspezifische Seminare und Workshops runden das Portfolio ab.







