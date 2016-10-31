Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,
(firmenpresse) - Автосигнализация это необходимый атрибут для автомобиля. Современные автосигнализации обеспечивают фукнции обратной связи, работу через интернет, управления с мобильного телефона, что повышает комфорт и удобство повседневного использования автомобиля. Доверив установку автосигнализации профессионалам, Вы будите уверенны в сохранности вашего автомобиля!
Нас выбирают для установки сигнализаций, потому что:
RealZvuk является сертифицированным установочным центром.
У нас низкие цены на установку автомобильных сигнализаций;
У нас удобное расположение.
Мы выполняем подключение и монтаж сигнализаций и дополнительного оборудования, сотрудничаем с официальными дилерскими центрами.
Какие автосигнализации в RealZvuk мы устанавливаем?
Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели, никаких охранных и противоугонных функций они не обеспечивают, а даже способствуют, популярному сейчас, электронному взлому с помощью кодграббера. На смену им пришли современные ДИАЛОГОВЫЕ автосигнализации, защищенные на 100% от взлома.
Также, при постоянной эксплуатации автомобиля в Москве или в другом крупном городе, немаловажным фактором является помехозащищенность радиоканала. Раньше в сигналках использовался всего один канал передачи данных, и в случае сильных помех, или при срабатывании нескольких сигнализаций одновременно, в рядом стоящих автомобилях, отключить сигнализацию было невозможно! В современных системах используются узкополосные трансиверы, работающие на 128, 512 и более каналах, это обеспечивает комфортное управление в условиях экстремальных радиопомех и положительным образом сказывается на дальности обратной связи.
Мы устанавливаем автосигнализации StarLine и Pandora. Практически все последние модели имеют GSM модуль на борту или обладают возможностью его простой интеграции, после установки. Такие системы не имеют ограничений по дальности обратной связи и им не страшны любые помехи в эфире. К основным достоинствам современных моделей можно отнести:
Диалоговая авторизация
Хорошая помехозащищенность
Оповещение и управление с мобильного телефона
Определение местоположения и треккинг
Управление с помощью мобильного плиложения
Slave режим (управление штатным брелком, кнопкой на двери и т.д.)
Дистанционный и автоматический запуск двигателя
Управление предпусковым подогревателем
И многое другое
Стоимость установки в центре RealZvuk
Стоимость установки автосигнализации зависит от технических особенностей конкретного автомобиля, а также от «навороченности» оборудования и критериев его установки. Окончательная стоимость работ по установке будет озвучена и согласована до начала проведения работ. Приведем базовые расценки на установку:
Сигнализация без автозапуска от 3.000 руб.
Сигнализация с автозапуском от 4.500 руб.
Сигнализация с бспроводной блокировкой от 5.000 руб.
Одна из особенностей нашей компании это широкий спектр оказываемых услуг по улучшению и защите автомобилей. К ним также относится установка автосигнализаций и других противоугонных средств. Мы предлагаем широкий выбор сигнализаций для авто, по самым разным ценам.
More information:
http://realzvuk.ru/
Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,
Date: 10/31/2016 - 10:45
Language: English
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Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,
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