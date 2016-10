Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,

(firmenpresse) - Автосигнализация – это необходимый атрибут для автомобиля. Современные автосигнализации обеспечивают фукнции обратной связи, работу через интернет, управления с мобильного телефона, что повышает комфорт и удобство повседневного использования автомобиля. Доверив установку автосигнализации профессионалам, Вы будите уверенны в сохранности вашего автомобиля!





Нас выбирают для установки сигнализаций, потому что:



RealZvuk является сертифицированным установочным центром.

У нас низкие цены на установку автомобильных сигнализаций;

У нас удобное расположение.

Мы выполняем подключение и монтаж сигнализаций и дополнительного оборудования, сотрудничаем с официальными дилерскими центрами.



Какие автосигнализации в RealZvuk мы устанавливаем?



Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели, никаких охранных и противоугонных функций они не обеспечивают, а даже способствуют, популярному сейчас, электронному взлому с помощью кодграббера. На смену им пришли современные ДИАЛОГОВЫЕ автосигнализации, защищенные на 100% от взлома.



Также, при постоянной эксплуатации автомобиля в Москве или в другом крупном городе, немаловажным фактором является помехозащищенность радиоканала. Раньше в сигналках использовался всего один канал передачи данных, и в случае сильных помех, или при срабатывании нескольких сигнализаций одновременно, в рядом стоящих автомобилях, отключить сигнализацию было невозможно! В современных системах используются узкополосные трансиверы, работающие на 128, 512 и более каналах, это обеспечивает комфортное управление в условиях экстремальных радиопомех и положительным образом сказывается на дальности обратной связи.



Мы устанавливаем автосигнализации StarLine и Pandora. Практически все последние модели имеют GSM модуль на борту или обладают возможностью его простой интеграции, после установки. Такие системы не имеют ограничений по дальности обратной связи и им не страшны любые помехи в эфире. К основным достоинствам современных моделей можно отнести:



Диалоговая авторизация

Хорошая помехозащищенность

Оповещение и управление с мобильного телефона

Определение местоположения и треккинг

Управление с помощью мобильного плиложения

Slave режим (управление штатным брелком, кнопкой на двери и т.д.)

Дистанционный и автоматический запуск двигателя

Управление предпусковым подогревателем

И многое другое…



Стоимость установки в центре RealZvuk



Стоимость установки автосигнализации зависит от технических особенностей конкретного автомобиля, а также от «навороченности» оборудования и критериев его установки. Окончательная стоимость работ по установке будет озвучена и согласована до начала проведения работ. Приведем базовые расценки на установку:



Сигнализация без автозапуска — от 3.000 руб.

Сигнализация с автозапуском — от 4.500 руб.

Сигнализация с бспроводной блокировкой — от 5.000 руб.

Одна из особенностей нашей компании – это широкий спектр оказываемых услуг по улучшению и защите автомобилей. К ним также относится установка автосигнализаций и других противоугонных средств. Мы предлагаем широкий выбор сигнализаций для авто, по самым разным ценам.







More information:

http://realzvuk.ru/



Keywords (optional):Company information / Profile:Requests:

Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,

Date: 10/31/2016 - 10:45

Language: English

News-ID 503703

Character count: 19883

Kontakt-Informationen:

Firma: стоимость устан&



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Comments:



Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,

Linking-Tips:

Direct Link to this PressRelease:





We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.