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Business News


стоимость установки автосигнализации

Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,

ID: 503703
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(firmenpresse) - Автосигнализация  это необходимый атрибут для автомобиля. Современные автосигнализации обеспечивают фукнции обратной связи, работу через интернет, управления с мобильного телефона, что повышает комфорт и удобство повседневного использования автомобиля. Доверив установку автосигнализации профессионалам, Вы будите уверенны в сохранности вашего автомобиля!



Нас выбирают для установки сигнализаций, потому что:

RealZvuk является сертифицированным установочным центром.
У нас низкие цены на установку автомобильных сигнализаций;
У нас удобное расположение.
Мы выполняем подключение и монтаж сигнализаций и дополнительного оборудования, сотрудничаем с официальными дилерскими центрами.

Какие автосигнализации в RealZvuk мы устанавливаем?

Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели, никаких охранных и противоугонных функций они не обеспечивают, а даже способствуют, популярному сейчас, электронному взлому с помощью кодграббера. На смену им пришли современные ДИАЛОГОВЫЕ автосигнализации, защищенные на 100% от взлома.

Также, при постоянной эксплуатации автомобиля в Москве или в другом крупном городе, немаловажным фактором является помехозащищенность радиоканала. Раньше в сигналках использовался всего один канал передачи данных, и в случае сильных помех, или при срабатывании нескольких сигнализаций одновременно, в рядом стоящих автомобилях, отключить сигнализацию было невозможно! В современных системах используются узкополосные трансиверы, работающие на 128, 512 и более каналах, это обеспечивает комфортное управление в условиях экстремальных радиопомех и положительным образом сказывается на дальности обратной связи.

Мы устанавливаем автосигнализации StarLine и Pandora. Практически все последние модели имеют GSM модуль на борту или обладают возможностью его простой интеграции, после установки. Такие системы не имеют ограничений по дальности обратной связи и им не страшны любые помехи в эфире. К основным достоинствам современных моделей можно отнести:

Диалоговая авторизация
Хорошая помехозащищенность
Оповещение и управление с мобильного телефона
Определение местоположения и треккинг
Управление с помощью мобильного плиложения
Slave режим (управление штатным брелком, кнопкой на двери и т.д.)
Дистанционный и автоматический запуск двигателя
Управление предпусковым подогревателем
И многое другое

Стоимость установки в центре RealZvuk

Стоимость установки автосигнализации зависит от технических особенностей конкретного автомобиля, а также от «навороченности» оборудования и критериев его установки. Окончательная стоимость работ по установке будет озвучена и согласована до начала проведения работ. Приведем базовые расценки на установку:

Сигнализация без автозапуска  от 3.000 руб.
Сигнализация с автозапуском  от 4.500 руб.
Сигнализация с бспроводной блокировкой  от 5.000 руб.
Одна из особенностей нашей компании  это широкий спектр оказываемых услуг по улучшению и защите автомобилей. К ним также относится установка автосигнализаций и других противоугонных средств. Мы предлагаем широкий выбор сигнализаций для авто, по самым разным ценам.



More information:
http://realzvuk.ru/



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Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,



published by: thomasshaw9688
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Date: 10/31/2016 - 10:45
Language: English
News-ID 503703
Character count: 19883
Kontakt-Informationen:
Firma: стоимость устан&

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung
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Популярные до недавнего времени сигнализации без обратной связи типа аллигатор, апс, шериф и т.п. морально и физически устарели,



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