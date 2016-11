Noram Receives Permit for Drill Program at its Lithium Brine/Clay Project in Clayton Valley, Nevada



Sample assays from the Clayton Valley claim blocks returned a maximum value of 1670 ppm lithium with an average value of 621 ppm lithium over 77 samples



Vancouver, British Columbia - November 4th, 2016 - Noram Ventures Inc. (TSX-Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCBB: NRVTF (Noram or the Company) is pleased to announce its wholly owned subsidiary Green Energy Resources (Green Energy) has received permitting for 55 prospecting core holes with associated access on federal surface and mineral, under the management of the Bureau of Land Management - Tonopah Field Office (BLM), approximately ten kilometers (6 miles) northeast of Silver Peak, Esmeralda County, Nevada.



The work forms part of the Phase 1 exploration program at Clayton Valley North and results, will be incorporated into a resource estimate. Bradley C. Peek, MSc and Certified Professional Geologist staked the core holes in 2 areas. Area 1 encompasses 5 core holes adjacent to the Hades bore hole (Photo 1). Area 2 is on the Zeus and Zeus Extension claims and covers an area that measures approximately 2.5 miles (4.1 km) by 1.5 miles (2.4 km). Some 40 holes are to be drilled on the Zeus claims with another 5 holes on the border of the Zeus Extension claim group.



The 55 prospecting core holes will not require any pad or access road construction but a disturbance of 4.8 acres is estimated for overland use of 33,817 feet of access road (6 feet wide) and 55 core hole sites (10 feet by 10 feet). In accordance with applicable BLM and Nevada Division of Minerals (Division) regulations Green Energy submitted the exploration plan of operations to supplement the Notice of Intent to conduct exploration coring that upon implementation is designed to demonstrate the existence of a valuable deposit of lithium within the prospect area. Activities are anticipated to be completed within one month and include drilling, core logging, core splitting, core photography, core analysis, and core hole plugging. Following core hole plugging, incidental surface reclamation will begin as soon as weather permits.





We are pleased to have permits in hand for the first phase of drilling and are now in the process of securing equipment and drill crews, said Mark Ireton, CEO and President. We are progressing well and anticipate collaring our first exploration core hole in the late November 2016.



The technical information contained in this news release has been reviewed and approved by Bradley C. Peek, MSc and Certified Professional Geologist, who is a Qualified Person with respect to Norams Clayton Valley Lithium Project as defined under National Instrument 43-101.



Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM Frankfurt: N7R) is a Canadian based junior exploration company, with a goal of becoming a force in the Green Energy Revolution through the development of lithium and graphite deposits and becoming a low-cost supplier for the burgeoning lithium battery industry. The Companys primary business focus since formation has been the exploration of mineral projects that include lithium projects in the Clayton Valley in Nevada, the Hector Lode in San Bernardino county, California and the Jumbo graphite property in British Columbia. Norams long term strategy is to build a multi-national lithium-graphite dominant industrial minerals company to produce and sell lithium and graphite into the markets of Europe, North America and Asia.



This news release contains projections and forward-looking information that involve various risks and uncertainties regarding future events. Such forward-looking information can include without limitation statements based on current expectations involving a number of risks and uncertainties and are not guarantees of future performance of the Company. The following are important factors that could cause the Companys actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward looking statements; the uncertainty of future profitability; and the uncertainty of access to additional capital. These risks and uncertainties could cause actual results and the Company's plans and objectives to differ materially from those expressed in the forward-looking information. Actual results and future events could differ materially from anticipated in such information. These and all subsequent written and oral forward-looking information are based on estimates and opinions of management on the dates they are made and expressed qualified in their entirety by this notice. The Company assumes no obligation to update forward-looking information should circumstance or management's estimates or opinions change.



Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in the policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.





NORAM ERHÄLT DIE GENEHMIGUNGEN >FÜR DAS BOHRPROGRAM IM CLAYTON VALLEY, NEVADA

77 Proben ergaben maximale Lithiumgehalte von 1670 ppm bei einem Durchschnitt von 621 ppm Lithium



Vancouver, British Columbia - 4. November, 2016 - Noram Ventures Inc. (TSX-Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCBB: NRVTF (Noram oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die zu 100% eigene Tochtergesellschaft Green Energy Resources (Green Energy) die Genehmigungen zu Bohrunugen auf 55 Schürfstellen erhalten hat, dazu gehört auch der Zugang über staatliche Landwege und staatliche Mineralienliegenschaften, welche dem Kartasteramt, Tonopah Field Office (BLM), unterstellt sind und etwa zehn Kilometer nordöstlich von Silver Peak, Esmeralda County in Nevada, liegen.

Die Arbeiten sind Teil der ersten Phase des Explorationsprogramms im nördlichen Clayton Valley und die daraus erzielten Ergebnisse sollen in die Ressourceneinschätzung integriert werden. Bradley C. Peek, der verantwortliche Geologe, steckte die zentralen Bohrlöcher ind zwei Gebieten ab. Gebiet 1 umfasst 5 Löcher, die an die Hades Löcher anschließen. Das Gebiet 2 liegt auf den Zeus und Zeus Erweiterungs Claims und umfasst eine Fläche von etwa 4,1 km auf 2,4 km. Auf Zeus sollen etwa 40 Bohrlöcher entstehen und weitere 5 am Rande der Zeus Erweiterungs Claims.

Für die 55 Bohrlöcher ist es nicht notwendig Zugangsstrassen zu bauen, allerding besteht die Möglichkeit die bestehenden Zugangsstrassen, bei Bedarf, geringfügig zu erweitern. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der BLM und dem staatlichen Bergbauamt von Nevada hat Green Energy den Explorationsplan eingereicht und ersetzt damit die Absichtserklärung Kernborhungen, welche bestimmt war, die Existenz eines bewertbaren Lithiumdepots auf dem Explorationgebiet aufzuzeigen.Von allen derzeitigen Aktivitäten wird erwartet, dass sie innerhalb eines Monates abgeschlossen werden können, dazu gehören alle Bohrungen, alle Arbeiten an den Bohrkernen und dem Verschluss der Bohrlöcher. Nach Verschluss des Bohrloches wird, vom Wetter abhängig, mit der Wiederherstellung der Oberflächen begonnen.

Wir freuen uns die Genehmigungen erhalten zuhaben und beginnen nun mit Planung des Erwerbs von notwendigem Equipment und den Crews für die Bohrarbeiten. sagte Mark Ireton, CEO and President Es geht gut voran und wir erwarten, dass wir die ersten Bohrkerne Ende Novmebr 2016 erfassen werden.



Bradley C. Peek, MSc und P.Geo., eine unabhängige Qualified Person gemäß NI 43-101, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung im Namen von Noram im Hinblick auf das Clayton Valley Lithium-Projekt geprüft und genehmigt.



Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R NRVTF:US) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, durch die Erschließung von Lithium- und Grafitlagerstätten eine treibende Kraft der Ökoenergie-Revolution zu werden und sich als kostengünstiger Lieferant für die boomende Lithiumbatterie-Branche zu etablieren.Das geschäftliche Hauptaugenmerk des Unternehmens ist seit seiner Gründung auf die Exploration von Mineralprojekten gerichtet, einschließlich der Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada), des Erzgangs Hector in San Bernardino County (Kalifornien) und des Grafitkonzessionsgebiets Jumbo in British Columbia. Norams langfristige Strategie besteht darin, ein multinationales Unternehmen aufzubauen, das sich vorrangig mit Lithium-Graphit-Industriemineralen beschäftigt, um Lithium und Graphit zu produzieren und in den Märkten Europas, Nordamerikas und Asiens zu verkaufen.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen enthalten, die sich nicht mit historischen Tatsachen decken. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten und weitere Faktoren, die zu tatsächlichen Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen, Funden und Chancen führen können, die beträchtlich von dem abweichen, was in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck gebracht wurde. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten unter anderem Aussagen bezüglich der vertragskonformen Durchführung von Transaktionen. Zu den Faktoren, die möglicherweise zu einer erheblichen Abweichung von oben genannten Aussagen führen können, gehören behördliche Zulassungsverfahren. Obwohl Noram davon ausgeht, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung auf vernünftigen Annahmen basieren, und vorausgesetzt, dass alle notwendigen behördlichen Zulassungen rechtzeitig erwirkt werden können, sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf derartige Informationen verlassen, denn sie waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig und bieten keinerlei Garantien für das Eintreten bestimmter Ereignisse im angekündigten Zeitrahmen oder überhaupt. Noram weist jede Absicht oder Verpflichtung von sich, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu berichtigen, weder infolge neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies das anwendbare Wertpapiergesetz nicht verlangt.



