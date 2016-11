Infinera liefert neue DTN-X-Plattformen für Cloud-Netzwerke

Sunnyvale, Kalifornien, Nov. 17, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Infinera, Anbieter von

intelligenten Transportnetzen, hat eine Reihe neuer Plattformen für Cloud-

Netzwerke innerhalb der DTN-X-Familie angekündigt. Mit dieser Ankündigung leitet

Infinera die nächste Generation der intelligenten Transportnetze ein, die Web-

Technologien mit Telco-Technologien verknüpft und damit über 50 Prozent bessere

Gesamtkosten erzielt (TCO) als konventionelle Netze. Infinera stellt zwei neue

Plattformen vor, die XT-3300 und die XT-3600 Meshponder, sowie signifikante

Upgrades der XTC-4 und XTC-10 Packet Optical Transport Nodes (P-OTN).

Desweiteren kündigt Infinera das MTC-6 FlexILS-Chassis und den 20-Port-Super-

Channel Flexible Grid Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer (FlexROADM)

an, ein Schlüsselelement in den am weitesten verbreiteten flexible-grid Open-

Line-Systemen.



Neue Cloud-basierte Anwendungen wie das Internet der Dinge (IoT), Network-

Functions-Virtualization (NFV), XaaS, Video und Virtual-Reality treiben den

steigenden Bedarf an Bandbreite bei Weitverkehrs-, Metro-, Datacenter-

Interconnect- und Untersee-Netzen der Service-Provider. Während sich die Cloud-

Infrastruktur ausweitet und sich Netzwerke in Richtung neuer Architekturen wie

Layer C (Cloud-Services) und Layer-T (Intelligent Transport) entwickeln, müssen

Service-Provider ihre Layer-T-Netze an neue Traffic-Flows adaptieren und eine

einfache Erweiterung ermöglichen. Diese Netzwerke der Cloud-Dimension

ermöglichen es Service-Providern, effizient sowohl große lineare Nx100 Gigabit-

Ethernet (GbE) Verbindungsanforderungen von Web-Betreibern zu erfüllen, wie auch

die Konnektivitäts-Bedürfnisse mehr traditioneller Telcos und privater Kunden.

Die benötigen Service-Provider-Netzwerke müssen eine Reihe von Anforderungen

erfüllen.



Skalierbarkeit und Teilbarkeit wird durch Multi-Carrier-Super-Channel-



Technologie erreicht, die massive Bandbreite über optische Engines

bereitstellt, zusammen mit der Möglichkeit der Nutzung von Software-Defined

Networking (SDN) zur unabhängigen Abstimmung , Modulation und Weiterleitung

jeder Wellenlänge. Integrierte Dense-Wavelength-Division-Multiplexing- (DWDM)

und Switching-Plattformen müssen in Abstimmung mit disaggregierten Server-

ähnlichen Plattformen zusammenarbeiten, um Netzwerke so kosteneffizient wie

möglich zu erstellen. Und schließlich müssen entsprechende Lösungen komplett

offen und programmierbar sein, während sie gleichzeitig Encryption in

Leitungsgeschwindigkeit und andere kritische Sicherheitsfunktionen bieten.



Die DTN-X-Familie beinhaltet die Infinera Infinite Capacity Engine sowie das

Advanced Coherent Toolkit. Die neuen DTN-X XT-3300 und XT-3600 sind die

branchenweit ersten Meshponder-Plattformen, die aufteilbare Photonik und

Muxponder-Funktionaliät kombinieren, um eine Skalierung bis zu 2,4 Terabit pro

Sekunde (Tb/s) für optische Mesh-Netzwerke zu ermöglichen. Der Server-ähnliche

kleine Formfaktor der Meshponder-Plattformen lässt sich nahtlos mit den Chassis-

basierten DTN-X XTC-Switching-Plattformen kombinieren.



Die Infinera DTN-X XTC-4 und XTC-10 Plattformen wurden erweitert, um 1,2 Tb/s

per Slot zu unterstützen sowie mehr als die doppelte Switching- und

Übertragungskapazität durch Non-disruptive-, In-Service-Upgrades. Die neuen

DWDM-Module, angetrieben durch die Infinera Infinite Capacity Engine,

koexistieren mit den bereits installierten Modulen und bieten dadurch einen

kompletten Investitionsschutz. Die DTN-X XTC leistet nun 12 Tb/s Non-Blocking-

Switching.



Das Infinera FlexILS Open-Line-System, das über 50 Tb/s Glasfaserkapazität

unterstützt, übernimmt Super-Channel von den DTN-X-Plattformen und routet die

Wellenlängen zu den entsprechenden Bestimmungsorten für flexibles optisches

Mesh-Networking. Das neue 20-Port Super-Channel FlexROADM unterstützt flexible

Grid-Super-Channels mit Detaillierung bis auf einen Kanal und vollständiger CDC-

(Colorless, Directionsless, Contentionless) Funktionalität, wobei sechsmal

weniger genutzt werden als von konventionellen ROADMs. FlexILS schließt nun das

neue kompakte MTC-6 Chassis ein und ist vollständig offen und interoperabel mit

Infinera und Third-Party-Terminals.



Die neuen Funktionen von FlexILS und der DTN-X-Familie werden durch die Xceed

Software-Suite kontrolliert und mit dem Infinera Digital Network Administrator

(DNA) verwaltet. Dieses umfassende Software-Portfolio ermöglicht es Service-

Providern, das Netzwerk einfach zu optimieren, einschließlich den Datentransfer

länger auf dem optischen Layer zu behalten und nur bei Notwendigkeit zu

switchen.



Durch das Einbringen dieser Funktionen in die nächste Generation der

einheitlichen intelligenten Transportnetze und durch die Unterstützung der

Migration hin zu Cloud-Netzen können Service-Provider ihre Gesamtkosten durch

reduziertes Equipment, reduzierten Energie- und Platzbedarf um mehr als 50

Prozent senken.



"Windstream ist einer der am schnellsten wachsenden Anbieter von

fortgeschrittener Netzkommunikation in den USA", erklärt Buddy Bayer, Senior

Vice President Transport Engineering bei Windstream. "Weil wir unsere

Glasfaserstrecken in den USA ausbauen, vertrauen wir auf Netzwerklösungen, die

einfach erweitert werden können wie etwa FlexILS, das ein Open-Line-System

bereitstellt, sowie die neuen 20-Port ROADM-Funktionen. Mit den bestehenden DTN-

X-Installationen freuen wir uns auf die neuen Multi-Terabit-Module, die auf der

Infinite Capacizy Engine basieren, um das Cloud-Netzwerk von Windstream

anzutreiben."



"Beim Ausbau unserer Weitverkehrs- und Metro-Netzwerke, die über 1.200 Kunden in

80 Ländern bedienen, suchen wir die Partnerschaft mit Infinera, um die

hochskalierbaren und flexiblen Transportnetze zu betreiben", kommentiert Mattias

Fridstrom, Chief Evangelist bei Telia. "Wir sind von der Palette an neuen

Produkten erfreut. Dabei sind exzellente Lösung, die den dramatisch steigenden

Bedarf an 100G-Services erfüllen können, der durch unsere Internet-Content-

Provider getrieben wird. Zudem schützen die nahtlosen Upgrades auf höhere

Kapazitäten in den DTN-X XTC-Plattformen die Investitionen, die wir bereits in

unsere Netze gemacht haben."



"Infinera verändert Transportnetze in Richtung auf Offenheit und Cloud-

Dimensionen", ergänzt Dave Welch. Mitbegründer und President von Infinera. "Wir

bringen die Leistungsfähigkeit der Web-Dimension zum Service-Provider-Networking

mit der einheitlichen Architektur der Meshponder und Multi-Terabit-Switches, die

mittels eines gewöhnlichen Open-Control-Layer verwaltet werden. Die erweiterte

DTN-X-Familie und das neue CDC FlexROADM liefert eine neue Architektur, die

Netzbetreiber in die Lage versetzt, skalierbare und sichere End-User-Services

kosteneffizient anzubieten. Diese Architektur unterstreicht den Anspruch von

Infinera, Innovationen zu liefern, die es unseren Kunden ermöglichen, die Cloud-

Infrastruktur der nächsten Generation zu bauen."



"Infinera setzt den Innovationskurs beim optischen Networking mit Novitäten

fort", kommentiert Tim Doiron, Principal Analyst Intelligent Networking bei ACG

Research. Die in die DTN-X-Familie integrierte Infinite Capacity Engine bringt

massive Multi-Terabit-Kapazität in einem branchenführenden Format, um Cloud-

Netze aufzubauen. Mit vollständig abstimmfähigen, programmierbaren 100 Gigabit-

Scheiben und SDN-Kontrolle können Service-Provider dynamisch und unmittelbar

ihre Netzwerke modifizieren, um den Bandbreitenanforderungen und Geschäftszielen

zu entsprechen. Die Layer-1-Encryption-Technologie der Infinite Capacity Engine

mit Multi-Terabit-Geschwindigkeit liefert einen wichtigen und skalierbaren Layer

der Netzwerksicherheit für Service-Provider."



Das MTC-6 FlexILS Open-Line-System-Chassis steht nun bereit. Die Verfügbarkeit

der XT-3300-Plattform ist für das erste Quartal 2017 geplant, gefolgt von den

weiteren Plattformen.



Über Infinera



Infinera (NASDAQ:INFN) bietet Intelligent-Transport-Networks, die es Carriern,

Cloud-Betreibern, Behörden und Unternehmens ermöglichen, ihre Netzbandbreite zu

erhöhen, die Service-Innovation zu beschleunigen und den Betrieb optischer

Netzwerke zu vereinfachen. Das paket-optische Ende-zu-Ende-Portfolio ist für

Long-Haul-, Datacenter-Interconnect- und Metro-Anwendungen entwickelt. Die

einzigartigen Photonic-Integrated-Circuits (PIC) von Infinera ermöglichen

innovative optische Netzwerklösungen für anspruchsvollste Netze. Weitere

Informationen über Infinera finden sich unter www.infinera.com , unter

Twitter(at)Infinera sowie blog.infinera.com









Pressekontakt:



Uwe Scholz

Zonicgroup

Phone: +49 (0) 172 3988114









