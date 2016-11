Новый тренд в мире модного ногтевого дизайна – это матовый маникюр. С таким ноготками вы будете стильными и модными на любой вечеринке, на работе или свидании. Ваши ногти выглядят так, вроде на них нанесли бархатное покрытие. При этом сделать такой маникюр можно даже без помощи специального матового лака. Хотите знать как? Тогда все секреты мы раскроем в нашей статье.

(firmenpresse) - Новый тренд в мире модного ногтевого дизайна – это матовый маникюр. С таким ноготками вы будете стильными и модными на любой вечеринке, на работе или свидании. Ваши ногти выглядят так, вроде на них нанесли бархатное покрытие. При этом сделать такой маникюр можно даже без помощи специального матового лака. Хотите знать как? Тогда все секреты мы раскроем в нашей статье.





Проще всего сделать матовый маникюр при помощи специального матового лака, который можно купить в магазине или заказать в интернете. Но у такого варианта есть один существенный недостаток – цена матового лака. За такое покрытие в среднем придётся выложить от 250 до 500 рублей. Но купить лак одного цвета и постоянно им пользоваться – скучно. Намного интереснее делать матовый маникюр лаками разного цвета. Однако наши изобретательные девушки нашли выход и из этой ситуации, придумав, как добиться матового эффекта у обычного лака. Для этого можно использовать один из двух способов: Если на ногти нанести обычный лак без блёсток и, пока он не высох, подержать ноготки над горячим паром, то покрытие станет матовым. Второй способ подразумевает приготовление специального прозрачного матирующего покрытия. Как это сделать, мы опишем дальше.



Для выполнения бархатного маникюра первым способом вам понадобятся такие материалы: Ёмкость для кипячения воды. Она должна иметь достаточно большой диаметр, чтобы над паром можно было держать две руки одновременно. Эмаль для ногтей без блёсток и перламутра. Вы можете выбрать любой понравившийся вам цвет. Прозрачное базовое покрытие для маникюра. Финишный слой мы не будем использовать, поскольку он вернёт ногтям глянец, с которым мы только что боролись при помощи горячего пара. У этого способа есть одни недостаток – покрытие получится не очень долговечным, поскольку мы не можем использовать финишный закрепляющий слой. Однако в этом случае вы можете использовать второй способ выполнения матового маникюра. Для этого вам понадобятся: Лак нужного вам оттенка. Лучше выбирать однотонную эмаль без блёсток и перламутра. Бесцветное финишное покрытие для маникюра. Картофельный крахмал.







More information:

http://newlashes.ru/



Keywords (optional):Company information / Profile:

Date: 11/22/2016 - 09:22

Language: English

News-ID 508477

Character count: 14759

Kontakt-Informationen:

Firma: педикюр климовс&



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Number of hits: 45



Linking-Tips:

Direct Link to this PressRelease:





We would appreciate a link in your News-, Press- or Partner-Site.