Silicon Motion und GLYN unterzeichnen Distributionsvertrag für Europa

Embedded Flash Produkte des Herstellers ab sofort bei GLYN

(PresseBox) - Ab sofort sind die Produkte der Silicon Motion Technology Corporation europaweit bei GLYN erhältlich. Der Idsteiner Distributor und der amerikanische Halbleiterhersteller unterzeichneten einen Distributionsvertrag für Europa.

Silicon Motion ist Pionier in der Entwicklung von Controller-ICs für NAND-Flash-Speicher sowie von Embedded Flash Produkten wie FerriSSD und Ferri-eMMC. Als Fabless-Manufacturer bietet Silicon Motion hochintegrierte Halbleiterlösungen mit geringem Energieverbrauch für den Industrie-, Consumer- und Automotive-Bereich.

Gerade im Bereich industrieller Flash Produkte sehen Hersteller wie Distributor starke Wachstumsmöglichkeiten.

?Mit Silicon Motion ergänzen wir unser Embedded Flash Angebot um qualitativ hochwertige Produkte mit langen Produktlebenszyklen? freut sich Andreas Bock, Business Unit Manager Industrial Memory Solutions GLYN GmbH & Co. KG, auf die Zusammenarbeit mit dem Hersteller. ?Zusammen mit unserem tiefen technischen Support sehen wir eine gute gemeinsame Zukunft!?

?GLYN ist ein wichtiger Distributions- und Support-Baustein in unserem europäischen Distributionsportfolio? sieht Scot MacInnes, Director of Sales and Business Development bei Silicon Motion, die künftige Zusammenarbeit mit Distributor GLYN. ?Wir sehen gute Chancen auf ein gesundes gemeinsames Wachstum in Europa.?

Silicon Motion ist Weltmarktführer im Bereich der NAND Flash Controller für Solid State Storage Devices und führend bei SSD-Controllern. Der Hersteller verfügt über eine breite Produktpalette an Controller-Technologien und -Lösungen. Derzeit liefert Silicon Motion weltweit über 750 Millionen NAND Controller pro Jahr. Der Hersteller wurde im Jahr 1995 in den USA in San Jose, Kalifornien gegründet und hat heute seinen Hauptsitz in Taiwan.

Weitere Informationen zum Produktportfolio des Herstellers stellt Silicon Motion Distributor GLYN gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Bild:

Die Zusammenarbeit besiegelt:



[b]Joachim Kaiser, Manager Sales & Supply Chain Solutions GLYN, Andreas Bock, Business Unit Manager Industrial Memory Solutions GLYN, Robert Fan Vice President / General Manager USA Silicon Motion, Glyn Jones, Managing Director & Owner GLYN, Thomas Gerhardt, Managing Director GLYN, Scot MacInnes, Director of Sales and Business Development Silicon Motion.[/b]



Die GLYN GmbH und Co. KG hat sich seit Gründung im Jahre 1980 auf den Vertrieb von elektronischen Bauelementen und Systemen spezialisiert. GLYN bietet und supportet hochwertige Produkte und Systeme führender Hersteller aus den Bereichen Halbleiter, Displays, Leistungselektronik, Sensoren, Wireless sowie Speicherbausteine und -medien. Firmensitz und europäisches Zentrallager befinden sich in Idstein/Taunus Nähe Frankfurt/Main (Flughafen). GLYN beschäftigt weltweit über 200 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.glyn.de.





Company information / Profile:

11/23/2016

