Парики из натуральных волос – лучший способ смены имиджа



Современная мода капризна и переменчива. Оставаться в тренде, не прибегая к кардинальным изменениям внешности не так уж просто, а цвет волос и, уж тем более, стрижку менять каждый сезон нереально. Именно поэтому вновь набирают популярность парики. Высококлассные парики из натуральных волос зачастую практически невозможно отличить от «родных» локонов, что позволяет менять образы без вреда для собственных волос и траты времени на укладку.



Особенности использования



Натуральный парик по своей стоимости, конечно же, превосходит в разы аналоги из искусственного материала. Но высокая цена – это, пожалуй, единственный его недостаток.



Самый главный его плюс – это естественный, натуральный вид. «Живые» волосы парика выглядят в точности как собственные, а потому и заподозрить вас в использовании «неродных», искусственных локонов не сможет никто. Посмотрите на фото этих девушек – разве можно сказать, что это не родные волосы?

Второе и не менее важное преимущество заключается в универсальности парика. И правда: раз это натуральные волосы, значит, они прекрасно поддаются укладке. Локоны можно вытягивать утюжком и завивать щипцам, сушить феном и фиксировать лаком. Разве можно сделать нечто похожее с синтетическими прядями? Средства для укладки и термической обработки волос просто испортят внешний вид искусственного парика.



Выбор и покупка



Покупка парика – процедура сложная и долгая. Выбирая подходящий аксессуар, стоит обратить внимание на множество вещей – ведь парик вам предстоит использовать не один раз, а потому в этом деле не бывает незначительных мелочей.

Стоит обратить внимание на качество и состав волос. Сегодня в большинстве магазинов в продаже есть лишь модели, гордо называемые продавцами самыми популярными. Смешанные — то есть в его составе как натуральный, так и искусственный волос в разных пропорциях. Плюс смешанных париков – более низкая, по сравнению со стопроцентными натуральными, цена. При таком составе он не предназначен для укладки, так как уже имеет свою форму, которая надолго сохраняется благодаря искусственным материалам.

Кроме качества волоса стоит обратить внимание на то, из чего сделана основа – «шапочка» парика. Современные модели часто имеют основу из нетканого материала, изготовленного на базе волокна из морских водорослей. Такая технология не случайна, во-первых это гигиенично, во-вторых морские водоросли оказывают лечебное воздействие на собственные волосы, скрытые под париком. Ну и в-третьих – в такой основе намного хуже размножаются бактерии и микроорганизмы.



Оказать помощь в подборе и покупке парика Вам поможет портал PARIKITUT.ru , место, где Вы найдете свой новый стиль.









http://parikitut.ru/



