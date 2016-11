Jaké vypína?e se hodí do squatu?

(PresseBox) - V pra?ské Pa?í?ské ulici se zrodil ojedin?lý projekt SQUAT iD23. V rámci rekonstrukce jednoho historického domu zde p?t pe?liv? vybraných architektonických studií p?edstaví své pojetí bydlení v centru. Spojení domu na Starém M?st?, p?ti výjime?ných osobností ze sféry architektury a celé ?kály pe?liv? volených dodavatel? komponent a interiérového vybavení slibuje jedine?ný zá?itek. Zahrajte si na squatery a nast?hujte se alespo? na pár hodin do n?kterého z byt? ? který se vám osobn? bude líbit nejvíce?

V ka?dém z p?ti pater vytvo?ilo p?t r?zných architektonických ateliér? p?t r?zných byt? pro p?t r?zných fiktivních rodin. Ka?dý byt vás p?ekvapí n??ím jiným, ale jedno mají spole?né: nabídnou skv?lý zá?itek z interiéru se v?ím v?udy. Architekti byli vybráni tak, aby mezi nimi byly zastoupeny ateliéry s lety zku?eností i mladí talenti, p?i?em? ka?dý z nich má jiný rukopis. Vybavení pak zajistili renomovaní dodavatelé: t?eba firma Stockist, Light Works, Bulb nebo Hager. A proto?e tv?rci interiér? m?li mo?nost osobn? koncipovat ve?keré vybavení a zrealizovat byty domy?lené do posledního detailu, není p?ekvapením, ?e si hned dv? architektonická studia, Radka a Jakub Valovi z OOOOX a Ivanka Kowalski, pro své byty vybrali spínací prvky Berker od spole?nosti Hager.

Byt v?etn? nábytku a povrch? vytvo?ila v prvním pat?e designérka Ivanka Kowalski, která zde p?edstavuje odkaz k pa?í?ským interiér?m. Do kontrastu staví tradi?ní a nové materiály, to v?e v kombinaci s pastelovými barvami. ?ije tu fiktivní rodina s dv?ma d?tmi. Architektka Radka Valová se svým ateliérem OOOOX byla postavena p?ed byt, kde bylo dáno jen dispozi?ní ?e?ení. Ve druhém pat?e navrhla pro modelku a podnikatele byt, který je plný zlatých honosných prvk? odkazujících na presti?ní adresu. Rozbíjí je nicmén? ostré geometrické tvary a surový beton. Ob? architekty, jak Radka Valová, tak Ivanka Kowalski, si pro své interiéry vybraly porcelánové oto?né vypína?e Berker Serie 1930 Porzellan by Rosenthal, dopln?né jednoduchými decentními vypína?i ?ady Berker Q.1 a Berker Q.3 se sametovým povrchem.



Projekt SQUAT iD23 vznikl s cílem nabídnout intenzivní zá?itek z prostoru a ukázat, ?e investice do profesionála se vyplatí. Pln? vybavené a funk?ní byty m??ete za?ít v?emi smysly ? p?ivon?t ke kv?tinám, ochutnat víno, vnímat materiály, textury, struktury i v?ni kávy. Pono?íte se do smý?lení architekt?, jejich práce a poznáte výhody prostoru, jen? sice stojí více pen?z, zato v?ak vydr?í desetiletí. Prost? v?ci, které na b??ných showroomech a veletrzích nefungují. Navíc sami zjistíte, jaký prostor vám sedne nejlépe.

Zárove? poznáte práci talentovaných ?eských i zahrani?ních designér? a seznámíte se s t?mi dodavateli a jejich produkty, které jsou spolehlivou ?pi?kou v oboru. Projekt má za cíl p?ispívat k osv?t? jak interiérového designu, tak architektury a zlep?ovat kvalitu bydlení v ?eské republice.

Leto?ní ro?ník je sice první, ale jist? nebude poslední. Ka?dý rok budete mít mo?nost poznat jiný SQUAT, na jiné adrese, s jinými architekty a v jiném stylu. Ty leto?ní byty m??ete obsadit mnoha r?znými zp?soby. Ráno se tu budou konat workshopy, odpoledne pak budou pat?it komentovaným prohlídkám. SQUAT iD 23 v pra?ské Pa?í?ské ulici ?.p. 205/23 bude mít své dve?e otev?ené od 24. listopadu do 22. prosince. Informace o SQUATu iD23 sledujte na webu, Facebooku a na stránce projektu.



Spole?nost Hager se sídlem ve francouzském Obernai je více ne? 60 let specialistou na elektrické instalace v bytových a komer?ních objektech. Díky ?iroké nabídce v oblasti rozvad??ových systém?, systém? pro ukládání vedení a ?ízení budov doká?e nabídnout kompletní ?e?ení dle zákazníkových pot?eb. Výrobky skupiny Hager se vyzna?ují vysokou kvalitou, jednoduchou instalací a snadným ovládáním. Provázanost s kvalitními slu?bami v oblasti technického poradenství a zákaznického servisu je samoz?ejmostí. Silné, celosv?tov? úsp??né zna?ky tehalit, electraplan, polo a berker nesou jméno spole?nosti Hager.

V roce 2015 slaví Hager Electro 20 let svého p?sobení v ?eské republice. O ?eské a slovenské zákazníky se stará tým obchodních, technických a marketingových specialist?. Hager Electro se pravideln? zú?ast?uje oborových veletrh?, prezenta?ních akcí u zákazník? a po?ádá vlastní technická ?kolení. Provozuje Promont shop Hager, ve kterém si p?ijdou na své montá?níci a elektriká?i, kte?í pro svou práci pot?ebují kvalitní ná?adí za skv?lé ceny.





