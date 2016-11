Картридж CF283A (Net Product) – полнофункциональный аналог оригинального картриджа 83A компании Hewlett Packard. Он не имеет конструктивных отличий и рассчитан на работу со всеми печатающими устройствами, в которых используется оригинальная модель.

CF283A





Совместимый картридж 283A создан на компонентной базе 85A и отличается от него только разными посадочными ключами на боковых стенках.





При покупке нового принтера необходимо иметь в виду, что поставляемый в комплекте стартовый cf283a картридж имеет примерно вдвое меньший ресурс печати (700 страниц) вследствие уменьшенного количества тонера в тонерном резервуаре, и очень малого объема бункера отработки. Поэтому практически сразу необходимо предусмотреть покупку сменного картриджа.







http://kr3g.ru/hp/cf283a/



