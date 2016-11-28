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Business News


CF283A

Картридж CF283A (Net Product)  полнофункциональный аналог оригинального картриджа 83A компании Hewlett Packard. Он не имеет конструктивных отличий и рассчитан на работу со всеми печатающими устройствами, в которых используется оригинальная модель.

ID: 509281
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(firmenpresse) -

Картридж CF283A (Net Product)  полнофункциональный аналог оригинального картриджа 83A компании Hewlett Packard. Он не имеет конструктивных отличий и рассчитан на работу со всеми печатающими устройствами, в которых используется оригинальная модель. CF283A


Совместимый картридж 283A создан на компонентной базе 85A и отличается от него только разными посадочными ключами на боковых стенках.



При покупке нового принтера необходимо иметь в виду, что поставляемый в комплекте стартовый cf283a картридж имеет примерно вдвое меньший ресурс печати (700 страниц) вследствие уменьшенного количества тонера в тонерном резервуаре, и очень малого объема бункера отработки. Поэтому практически сразу необходимо предусмотреть покупку сменного картриджа.



More information:
http://kr3g.ru/hp/cf283a/



Keywords (optional):

cf283a,



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PressRelease by

published by: thomasshaw9688
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Date: 11/28/2016 - 10:22
Language: English
News-ID 509281
Character count: 5585
Kontakt-Informationen:
Firma: CF283A

Meldungsart: bitte
Versandart: Veröffentlichung

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